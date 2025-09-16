Enam Venue untuk Sprint Race F1 2026 Dikonfirmasi

Sprint Race pertama kali diperkenalkan di F1 pada tahun 2021 dan enam putaran telah menggunakan format tersebut sejak tahun 2022.

Untuk musim 2026, Sprint Race akan berlangsung di Tiongkok, Miami, Kanada, Silverstone, Zandvoort, dan Singapura.

Ini akan menandai pertama kalinya Kanada, Zandvoort, dan Singapura menggelar balapan sprint, sementara Grand Prix Inggris akan kembali menggunakan jadwal sprint.

Silverstone menyelenggarakan Sprint Weekend F1 pertama pada tahun 2021, tetapi kembali ke format tradisionalnya selama empat musim terakhir.

F1 berencana untuk menambah jumlah Sprint Race di masa mendatang, tetapi telah memutuskan untuk tidak melakukannya pada tahun 2026 mengingat beban yang semakin besar bagi tim akibat perombakan regulasi besar-besaran musim depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembicaraan tengah dilakukan untuk menambah jumlah Sprint Race mulai 2027, sementara kemungkinan perubahan format, termasuk reverse, juga akan dibahas dengan FIA, tim, dan pembalap.

“F1 Sprint terus berkembang dengan dampak positif dan popularitas sejak diperkenalkan pada tahun 2021,” ujar Presiden dan CEO F1, Stefano Domenicali.

“Dengan empat sesi kompetitif, alih-alih dua sesi selama akhir pekan Grand Prix konvensional, akkhir pekan F1 Sprint menawarkan lebih banyak aksi setiap harinya bagi para penggemar, mitra siaran, dan promotor kami – yang mendorong peningkatan jumlah penonton dan pemirsa.

"Kami juga bangga telah menyambut Gatorade sebagai Mitra Resmi F1 Sprint, menunjukkan minat yang besar terhadap acara ini dari sebuah merek global yang ikonis.

“Musim 2026 akan menandai era baru regulasi, sehingga kehadiran tiga lokasi Sprint baru hanya akan menambah drama di lintasan.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya ingin berterima kasih kepada FIA, semua promotor, mitra kami, marshal, sukarelawan, dan klub olahraga lokal yang terus menjadikan Sprint sukses besar dan kami semua berharap dapat memberikan lebih banyak balapan yang luar biasa dan kegembiraan bagi para penggemar kami di musim 2026.”

KALENDER F1 2026 LENGKAP DENGAN SPRINT RACE:

8 Maret: Australia

15 Maret: China (Sprint)

29 Maret: Japan

12 April: Bahrain

Article continues below ADVERTISEMENT

19 April: Saudi Arabia

3 Mei: Miami (Sprint)

24 Mei: Canada (Sprint)

7 Juni: Monaco

14 Juni: Barcelona

Article continues below ADVERTISEMENT

28 Juni: Austria

5 Juli: Silverstone (Sprint)

19 Juli: Belgium

26 Juli: Hungary

23 August: Netherlands (Sprint)

Article continues below ADVERTISEMENT

6 September: Monza

13 September: Madrid

26 September: Baku

11 Oktober: Singapore (Sprint)

25 Oktober: Austin

Article continues below ADVERTISEMENT

1 November: Mexico

8 November: Brazil

21 November: Las Vegas

29 November: Qatar

6 December: Abu Dhabi