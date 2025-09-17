Cadillac Mulai Mencari Pembalap Cadangan F1 untuk Musim 2026

Cadillac tengah sibuk melakukan pencarian pembalap cadangan F1 pada tahun 2026.

Graeme Lowdon
Graeme Lowdon

Cadillac mengumumkan Valtteri Bottas dan Sergio Perez sebagai duet pembalap mereka untuk musim debut di F1 pada bulan Agustus.

Skuat Amerika itu dilaporkan setidaknya memiliki enam pembalap dalam daftarnya, pada akhirnya memilih Bottas dan Perez.

Bottas sudah menjadi target Cadillac sejak awal, sementara itu Sergio Perez berhasil meyakinkan petinggi tim - yang awalnya melirik pembalap muda sebagai pendamping Bottas untuk 2026.

Selain Bottas dan Checo, Cadillac juga menambahkan Colton Herta ke dalam roster mereka sebagai pembalap penguji.

Bintang IndyCar itu akan membalap di F2 tahun depan untuk memperoleh poin superlicence yang diperlukan untuk berkompetisi di F1.

Tapi, Cadillac masih belum memiliki pembalap cadangan untuk musim depan.

Dalam wawancara dengan F1, Lowdon mengakui Cadillac "belum mulai mencari", tetapi itu adalah prioritas besar mereka berikutnya.

"Kami belum mulai mencari, kami belum mengajukan penawaran kepada siapa pun, untuk posisi cadangan apa pun di tim," kata Lowdon.

"Tapi sekarang posisi itulah yang akan kami fokuskan dan itu membantu melengkapi susunan pemain."

Peran pembalap cadangan sangat penting bagi tim mana pun di F1. 

Jika salah satu dari dua pembalap Anda tidak dapat berpartisipasi dalam sesi resmi selama akhir pekan balapan, mereka akan menggantikannya.

Oliver Bearman menjadi bintang bagi Ferrari dan Haas tahun lalu, mencetak poin dalam dua penampilan sebagai pembalap cadangan pada tahun 2024.

Masih harus dilihat apakah Cadillac akan memilih pembalap berpengalaman lainnya, atau memilih sosok yang lebih muda.

Cadillac merekrut pembalap berdasarkan "prestasi"

Cadillac sejauh ini konsisten dalam pesan mereka bahwa mereka hanya akan merekrut pembalap berdasarkan "prestasi".

Untuk pembalap cadangan, Mick Schumacher dan Zhou Guanyu - yang memiliki pengalaman F1 baru-baru ini - bisa mengisi posisi tersebut.

Namun, Schumacher dilaporkan menolak proyek F1 Cadillac – namun tampaknya akan tetap membalap untuk Caddy di WEC.

Zhou saat ini berada di Ferrari, tetapi belum jelas peluang apa yang akan ia miliki di Maranello dalam beberapa tahun mendatang.

“Kami akan memilih pembalap berdasarkan prestasi. Memiliki pembalap berdasarkan prestasi bukan berarti Anda tidak bisa memiliki paspor Amerika. Kami punya banyak pilihan,” jelas Lowdon sebelumnya.

