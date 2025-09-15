Wolff Ungkap Penyesalan dalam Penanganan Rivalitas Hamilton-Rosberg

Toto Wolff menyesali caranya menangani rivalitas F1 antara Lewis Hamilton dan Nico Rosberg.

Hamilton and Rosberg engaged in intense F1 title battles
Hamilton and Rosberg engaged in intense F1 title battles

Lewis Hamilton dan Nico Rosberg terlibat dalam perebutan gelar juara yang sengit selama tiga musim berturut-turut di puncak dominasi Mercedes di awal era hibrida V6 F1.

Setelah Hamilton menjadi yang teratas pada tahun 2014 dan 2015, Rosberg berhasil meraih gelar juara dunia pertamanya pada tahun 2016 sebelum memutuskan pensiun dari F1 beberapa hari setelah balapan penutup musim di Abu Dhabi.

Cara Mercedes mengelola perebutan gelar juara antar-tim mereka kembali menjadi sorotan di tengah sorotan yang dihadapi McLaren menyusul keputusan mereka untuk mengatur posisi Oscar Piastri dan Lando Norris di akhir Grand Prix Italia.

Saat membahas perebutan gelar juara yang melibatkan duo McLaren, jurnalis Brasil Julianne Cerasoli mengungkapkan bahwa Wolff masih menyimpan penyesalan atas bagaimana situasi ini ditangani di Mercedes.

“Saya berbicara di Mercedes sebelumnya, dan mereka memberi tahu saya bahwa Toto menyesali caranya mengelola tim pada tahun 2016, karena situasinya sama,” ujar Cerasoli kepada Podcast F1 Nation.

“Jadi, kejuaraan dimenangkan oleh tim, dan mereka mencoba menerapkan banyak aturan di antara para pembalap. Ketika ini terjadi, mereka mencoba meliput setiap skenario yang memungkinkan, dan hasilnya tidak baik, karena mereka tidak bisa meliput semuanya.

“Lalu dia terlalu terlibat dalam perkelahian di antara kedua pembalap, dan itu salah satu penyesalannya dari masa lalunya. Tapi sekali lagi, orang yang berbeda, kita tidak pernah tahu, mereka lebih tahu daripada kita tentang orang-orang yang mereka kelola dan bagaimana cara kerjanya.”

Rekan jurnalis Frederic Ferret berkata: “Baik Lewis maupun Nico tidak seperti Lando atau Oscar.

“Nico seumur hidupnya terobsesi untuk menang melawan Lewis. Dia selalu kalah, dan dia kalah telak di tahun 2015, setelah mencapai babak terakhir di tahun 2014.

“Lalu, ketika dia melihat kesempatan itu. Saya bisa bilang bahwa tidak ada lagi aturan, dan Anda bisa melihat bahwa semuanya berjalan buruk. Bukan hanya di lintasan.”

Peringatan Toto Wolff ke McLaren

Wolff knows how hard it is to manage two alpha drivers
Wolff knows how hard it is to manage two alpha drivers

Wolff menanggapi poin pembicaraan utama dari Monza dan memperingatkan McLaren bahwa tatanan tim mereka yang kontroversial telah menetapkan preseden yang "sangat sulit dibatalkan".

"Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, dan saya penasaran untuk melihat bagaimana hasilnya nanti. Anda telah menetapkan preseden yang sangat sulit dibatalkan," kata Wolff.

"Bagaimana jika tim melakukan kesalahan lagi dan itu bukan pitstop... apakah Anda akan menggantinya? Namun, sama halnya, karena kesalahan tim, membuat pembalap yang sedang berusaha mengejar ketinggalan kehilangan poin juga tidak adil.

"Jadi, saya pikir kita akan mendapatkan jawaban apakah itu benar hari ini menjelang akhir musim ketika situasinya semakin panas."

Rosberg juga membandingkan dinamika McLaren dengan perebutan gelarnya dengan Hamilton di podcast The F1 Show.

"Kami memiliki aturan perak yang sangat jelas, bukan aturan pepaya, aturan silver [bahwa] jika kami berisiko kehilangan kemenangan balapan dari pesaing, kami perlu bekerja sama sebagai tim untuk mengamankan kemenangan balapan," kata juara dunia 2016 itu.

"Grand Prix Monaco 2016, saya balapan melawan Lewis untuk memperebutkan gelar juara. Saya kedua, dia ketiga, dan Ricciardo menghilang di kejauhan karena saya terlalu lambat.

"Jadi tim, ada ancaman bahwa kami sebagai tim akan kehilangan kemenangan balapan. Itu jelas. Jadi tim datang melalui radio dan memberi tahu saya, 'Anda harus membiarkan Lewis lewat karena kalau tidak, kami mungkin akan kehilangan kemenangan balapan di sini'."

"Jadi saya minggir dan melambaikan tangan agar dia lewat karena sudah jelas dan, tentu saja, sulit saat itu, tapi kemudian jelas dan mudah dipahami, dan Anda tinggal melakukannya.

"Lewis tidak melakukannya di Abu Dhabi, yang situasinya sama, tapi juga bisa dimengerti kalau Anda melakukannya saat itu. Kalau Anda seorang pembunuh, Anda ingin mencoba memaksimalkan area abu-abu."

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

