Bos Cadillac Ungkap "Target Pertama" Tim di F1, Update Mobil 2026

Persiapan Cadillac untuk musim F1 perdana mereka pada tahun 2026 semakin ditingkatkan.

"Target pertama" Cadillac di F1 telah diungkapkan oleh kepala tim Graeme Lowdon.

Tim Amerika tersebut akan bergabung dengan F1 pada tahun 2026 sebagai tim ke-11 di grid dan telah mengumumkan perekrutan Sergio Perez dan Valtteri Bottas untuk membentuk line-up pembalap yang sangat berpengalaman.

Persiapan Cadillac untuk musim debut F1 mereka semakin intensif menjelang program tes pra-musim yang ekstensif dan balapan pembuka di Australia pada akhir pekan tanggal 6-8 Maret.

Tim tersebut bahkan menggelar simulasi penuh Grand Prix Italia baru-baru ini dengan staf Cadillac yang bekerja jarak jauh dari dua markas mereka di Silverstone di Inggris dan Charlotte di Amerika Serikat.

"Hal pertama yang harus disadari adalah kompetisi ini luar biasa ketat," ujar Lowdon kepada F1.com. "Saya sering mengatakan Formula 1 sebenarnya adalah model bisnis dan teknis yang sangat sederhana karena Anda mengunduhnya.

"Siapa pun yang menonton di rumah dapat mengunduh semua regulasi dari internet. Tapi di situlah letak masalahnya. Ada 11 tim, sebelumnya 10 tim, yang berkompetisi dengan regulasi yang persis sama.

"Mereka tidak bisa menciptakan mobil jenis lain atau apa pun. Regulasinya sangat ketat sehingga persaingannya benar-benar gila dan intens, dan kita harus mengakui itu.

"Saya rasa cara saya berkomunikasi dengan orang lain adalah, bayangkan jika Anda salah satu dari tim-tim yang sudah ada ini, semuanya telah melakukan ini setidaknya selama 10 tahun, bahkan mungkin jauh lebih lama.

"Jika tim baru datang dan langsung bersaing dengan mereka, Anda pasti akan sangat kecewa dan marah. Jadi, kami tahu ini tantangan besar. Sangat sulit untuk mengukur seperti apa kesuksesan itu, selain kami harus mengeksekusi sebaik mungkin dan mendapatkan rasa hormat dari pesaing lain.

"Saya pikir itu selalu menjadi target pertama karena, jika kami melakukannya, kami tahu kami akan melakukan pekerjaan dengan baik.”

Mobil F1 pertama Cadillac sesuai jadwal

Lowdon juga memberikan kabar positif tentang perkembangan mobil tim untuk tahun 2026, yang akan ditenagai oleh mesin Ferrari.

"Kabar baiknya adalah [mobil baru, yang akan dibangun dengan regulasi sasis dan unit daya baru yang menyeluruh] sedang dalam proses. Prosesnya sesuai jadwal. Saat ini kami sedang mempersiapkan dua sasis balap pertama," jelasnya.

"Kami telah membangun sasis prototipe beberapa waktu lalu dan kami menggunakan sasis tersebut untuk melakukan semua uji homologasi FIA yang setara. Jadi, ada beberapa uji tekan yang sangat berat dan juga uji benturan yang cukup dramatis, yang merupakan uji yang cukup signifikan.

"Kami telah membangun prototipenya, menjalani semua uji tersebut. Kami mungkin tim pertama yang telah melakukannya juga, karena jelas tim-tim lain telah belajar dari mobil '25 dan mobil '24 mereka dan semuanya."

"Kami ingin melakukan itu untuk memberi diri kami keyakinan bahwa ketika kami membangun sasis balap, kami memiliki tingkat keyakinan yang tinggi bahwa kami akan lulus uji homologasi. 

"Namun sekarang kami benar-benar merakit sasis balap yang sebenarnya dan semuanya berjalan sesuai jadwal, dan sungguh menyenangkan melihatnya."

