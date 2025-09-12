Hamilton Menilai Keputusan Cadillac Merekrut Bottas

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton akan kembali menghadapi mantan rekan setimnya di Mercedes, Valtteri Bottas, tahun depan. Itu dipastikan setelah pembalap Finlandia itu bergabung dengan tim Cadillac yang baru.

Bottas telah dikontrak bersama veteran F1 lainnya, Sergio Perez, yang didepak Red Bull pada akhir 2024, untuk musim pertama tim Amerika tersebut di kejuaraan.

Bottas memenangkan 10 balapan untuk Mercedes, sementara Perez meraih empat kemenangan untuk Red Bull, menambah satu kemenangan yang ia raih untuk Racing Point (sekarang Aston Martin) pada tahun 2020.

Dan Hamilton senang melihat Bottas kembali.

"Saya tidak perlu berkomentar apa pun tentang bakatnya karena dia telah menunjukkannya sepanjang kariernya," kata pembalap Ferrari itu.

"Tapi [mereka] mendapatkan salah satu orang Finlandia yang paling jujur, mungkin paling lucu, yang bisa saya bayangkan, dan orang yang paling tulus untuk diajak bekerja sama. Saya rindu bekerja dengannya.

"Saya pikir mereka telah memilih orang yang tepat. Tentu saja, kita akan lihat juga dengan Sergio, dia punya pengalaman hebat. Pengetahuan yang mereka bawa dari dua tim hebat akan membantu mereka berkembang lebih cepat."

Ditanya apakah keputusan Cadillac untuk mengutamakan pengalaman adalah pilihan yang tepat, Hamilton menjawab: "Saya rasa begitu. Saya rasa kami memiliki kombinasi yang bagus di grid.

"Saya rasa luar biasa memiliki tim tambahan, dan saya pikir agar sebuah tim dapat berkembang, Anda harus memiliki pembalap yang berpengalaman, terutama ketika tim tersebut masih baru.

"Anda memiliki dua pembalap berbeda yang datang dari Red Bull dan Mercedes dengan pengetahuan dan pengalaman yang berbeda yang keduanya dapat mereka sumbangkan dan membantu tim bergerak maju lebih cepat."

Hamilton menilai Bottas sebagai rekan setim terbaiknya

Selama karier F1-nya yang gemilang, Hamilton pernah dipasangkan dengan pembalap terbaik di generasinya.

Sebut saja Fernando Alonso, Heikki Kovalainen, dan Jenson Button di McLaren. Kemudian Nico Rosberg, Bottas, dan George Russell di Mercedes. Saat pindah ke Ferrari, ia dipasangkan dengan Charles Leclerc.

Dari semua rekan satu tim yang pernah berbagi garasi dengannya, Hamilton memilih Bottas - yang membalap di Mercedes antara 2017 sampai 2021 - sebagai rekan satu tim terbaiknya.

"Dia adalah rekan setim terbaik yang pernah saya temui," tulis Hamilton di media sosial.

"Kecepatan dan ketangguhanmu memang mengesankan, tetapi yang paling menonjol bagiku adalah dirimu sebagai manusia. Kamu lebih hebat dari yang kamu sadari, dan aku tahu ada masa depan cerah di depanmu."