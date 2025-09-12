Hamilton Menilai Keputusan Cadillac Merekrut Bottas

Lewis Hamilton mengungkapkan penilaian atas bergabungnya Valtteri Bottas ke Cadillac.

Hamilton and Bottas last season
Hamilton and Bottas last season

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton akan kembali menghadapi mantan rekan setimnya di Mercedes, Valtteri Bottas, tahun depan. Itu dipastikan setelah pembalap Finlandia itu bergabung dengan tim Cadillac yang baru.

Bottas telah dikontrak bersama veteran F1 lainnya, Sergio Perez, yang didepak Red Bull pada akhir 2024, untuk musim pertama tim Amerika tersebut di kejuaraan.

Bottas memenangkan 10 balapan untuk Mercedes, sementara Perez meraih empat kemenangan untuk Red Bull, menambah satu kemenangan yang ia raih untuk Racing Point (sekarang Aston Martin) pada tahun 2020.

Dan Hamilton senang melihat Bottas kembali.

"Saya tidak perlu berkomentar apa pun tentang bakatnya karena dia telah menunjukkannya sepanjang kariernya," kata pembalap Ferrari itu. 

"Tapi [mereka] mendapatkan salah satu orang Finlandia yang paling jujur, mungkin paling lucu, yang bisa saya bayangkan, dan orang yang paling tulus untuk diajak bekerja sama. Saya rindu bekerja dengannya.

"Saya pikir mereka telah memilih orang yang tepat. Tentu saja, kita akan lihat juga dengan Sergio, dia punya pengalaman hebat. Pengetahuan yang mereka bawa dari dua tim hebat akan membantu mereka berkembang lebih cepat."

Ditanya apakah keputusan Cadillac untuk mengutamakan pengalaman adalah pilihan yang tepat, Hamilton menjawab: "Saya rasa begitu. Saya rasa kami memiliki kombinasi yang bagus di grid.

"Saya rasa luar biasa memiliki tim tambahan, dan saya pikir agar sebuah tim dapat berkembang, Anda harus memiliki pembalap yang berpengalaman, terutama ketika tim tersebut masih baru.

"Anda memiliki dua pembalap berbeda yang datang dari Red Bull dan Mercedes dengan pengetahuan dan pengalaman yang berbeda yang keduanya dapat mereka sumbangkan dan membantu tim bergerak maju lebih cepat."

Hamilton menilai Bottas sebagai rekan setim terbaiknya

Selama karier F1-nya yang gemilang, Hamilton pernah dipasangkan dengan pembalap terbaik di generasinya.

Sebut saja Fernando Alonso, Heikki Kovalainen, dan Jenson Button di McLaren. Kemudian Nico Rosberg, Bottas, dan George Russell di Mercedes. Saat pindah ke Ferrari, ia dipasangkan dengan Charles Leclerc.

Dari semua rekan satu tim yang pernah berbagi garasi dengannya, Hamilton memilih Bottas - yang membalap di Mercedes antara 2017 sampai 2021 - sebagai rekan satu tim terbaiknya.

"Dia adalah rekan setim terbaik yang pernah saya temui," tulis Hamilton di media sosial.

"Kecepatan dan ketangguhanmu memang mengesankan, tetapi yang paling menonjol bagiku adalah dirimu sebagai manusia. Kamu lebih hebat dari yang kamu sadari, dan aku tahu ada masa depan cerah di depanmu."

Hamilton Menilai Keputusan Cadillac Merekrut Bottas
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Hamilton Menilai Keputusan Cadillac Merekrut Bottas
29m ago
Hamilton and Bottas last season
MotoGP News
Prioritaskan Kursi Balap, Oliveira Mencari Opsi Lain untuk 2026
51m ago
Miguel Oliveira, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Moto2 Results
Moto2 San Marino 2025: Vietti Membuka Putaran Kandang di Puncak
53m ago
Celestino Vietti, Moto2, 2025
Moto3 Results
Moto3 San Marino 2025: Alamansa Bangun Keunggulan Besar di Practice
1h ago
David Almansa, Moto3, 2025
MotoGP News
Bagnaia Didukung Marc Marquez untuk Mengubah Peruntungannya
2h ago
Marc Marquez, Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Italian Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP Results
MotoGP San Marino 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano
3h ago
Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Yamaha Targetkan "Kondisi Ekstrim" untuk Wildcard V4 Selanjutnya
3h ago
Augusto Fernandez, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Steward Layangkan Ultimatum, Morbidelli Terancam Skorsing Balapan
5h ago
Franco Morbidelli
MotoGP News
Bagnaia Berhati-Hati Jelang Misano: Mungkin Masalah Kami akan Berkurang
5h ago
Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, media debrief. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Alpine Tetapkan Batas Waktu Keputusan Pembalap Kedua F1 2026
5h ago
Alpine are yet to announce their full line up