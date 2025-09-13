Red Bull Ungkap Prospek Kembalinya Ricciardo ke Paddock F1

Daniel Ricciardo kemungkinan akan kembali ke paddock F1 sebagai tamu, ungkap Team Principal Red Bull, Laurent Mekies.

Pemenang grand prix delapan kali, Ricciardo, mengonfirmasi bahwa ia telah pensiun dari dunia balap untuk selamanya awal bulan ini dalam sebuah surat terbuka yang juga mengungkapkan bahwa ia akan mengambil peran baru sebagai duta Ford Racing.

Pembalap Australia 36 tahun itu terus dikaitkan dengan comeback F1 sejak kehilangan kursinya musim lalu, tetapi harapan tersebut pupus setelah ia memutuskan untuk pensiun.

Namun, Ricciardo masih berpeluang kembali ke paddock F1 setelah ia bermitra dengan Ford, yang akan memasuki F1 dalam kolaborasi dengan tim lamanya, Red Bull, mulai tahun 2026.

Skenario tersebut tidak dikesampingkan oleh Team Principal Red Bull, Mekies, saat berbicara kepada Sky Sports F1 di Grand Prix Italia.

"Rasanya seperti keluarga melihat Daniel kembali bersama Ford Racing sebagai bagian dari petualangan ini," ujar Mekies tentang usaha baru Ricciardo.

"Rasanya luar biasa. Ini salah satu dari banyak contoh di mana kami melihat betapa banyaknya koneksi yang kami miliki antara kedua perusahaan kami, antara kedua proyek ini.

"Saya yakin semua orang akan senang melihat Daniel kembali ke paddock dan kami mungkin akan merasakannya suatu saat nanti berkat Ford Racing."

Versi penuh surat terbuka Ricciardo

Ricciardo, yang didepak dari tim saudara Red Bull, Racing Bulls, setelah Grand Prix Singapura 2024, membagikan kabar tersebut dalam sebuah surat terbuka beberapa hari sebelum Grand Prix Italia.

"Saya ingin menulis catatan singkat untuk Anda semua, bertepatan dengan beberapa berita menarik," tulis Ricciardo. "Meskipun masa balap saya telah berlalu, kecintaan saya terhadap apa pun yang beroda akan selalu tinggi, dan untuk itu saya bangga bermitra dengan Ford untuk menjadi duta global Ford Racing.

"Saya akan bekerja sama dengan tim Ford Racing dan secara khusus berfokus pada merek dan gaya hidup Raptor yang luar biasa yang telah menjadi bagian dari Raptor bagi banyak pelanggan Ford.

"Jadi mengapa sekarang dan mengapa saya? Ketika saya memutuskan untuk pensiun, saya berpikir panjang dan keras untuk menemukan cara paling autentik untuk tetap terhubung dengan dunia motorsport. Bagi saya, balapan selalu tentang bersenang-senang. Itu membuat saya bahagia dan menciptakan kenangan yang akan bertahan seumur hidup.

"Saya mengingat kembali kenangan-kenangan utama saya bersama Ford. Pertama, ketika saya membeli Raptor pada tahun 2017 bahkan sebelum saya memiliki rumah di AS. Prioritas, benar, kan?

"Lalu, tak lama setelah Ford mengumumkan kemitraannya dengan Oracle Red Bull Racing, saya datang ke Dearborn dan bertemu dengan para pemimpin senior seperti Jim Farley (kami bersenang-senang dan banyak tertawa), tetapi juga berkesempatan untuk mengintip di balik layar dan melihat apa yang terjadi di departemen desain Anda. Sangat mengesankan.

"Saya kemudian mengunjungi tim di Cologne pada musim panas itu dan bersenang-senang bertemu dengan para karyawan, menonton uji tabrak langsung, dan menjawab pertanyaan di balai kota.

"Sepanjang semua kesempatan ini, hasrat Ford dan karyawannya terhadap olahraga bermotor sangat terlihat. Namun, yang paling membuat saya bersemangat adalah bagaimana kalian semua terus menemukan cara untuk bersenang-senang sambil berinovasi.

"Ford telah membangun bisnis yang tepat di seputar olahraga bermotor dan menggunakannya untuk menghadirkan teknologi baru ke mobil jalan raya Anda. Dan tidak ada yang lebih mewujudkannya selain Raptor yang tercinta.

"Dengan mengesampingkan bias saya terhadap 'buatan Amerika' dan kecintaan mendalam terhadap truk, Raptor kini menjadi kekuatan global. Saya salah satu dari ribuan pelanggan yang puas.

"Beberapa kenangan favorit saya adalah perjalanan darat di balik kemudi Raptor saya dan saya tidak sabar untuk menambah kepemilikan Raptor saya yang sudah ada, serta bertemu dengan para pelanggan yang sama-sama bersemangat dengan kendaraan mereka.

"Saya sangat bersemangat untuk semua perjalanan menakjubkan yang akan datang bersama Ford dan untuk semua proyek luar biasa yang sedang direncanakan Ford Racing.

"Dari F1, hingga Dakar, dari Le Mans hingga Bathurst, hanya sedikit perusahaan yang telah berkecimpung di bidang ini selama kalian. Dan dari apa yang saya lihat, kami memiliki masa depan yang luar biasa dan saya sangat bangga bergabung dengan tim ini."