Perubahan Fundamental Terlihat di Red Bull setelah Kepergian Horner

Mantan Direktur Teknis dan desainer mobil F1, Gary Anderson, telah melihat perubahan krusial di Red Bull sejak kepergian Christian Horner.

Horner dipecat sebagai kepala tim dan CEO Red Bull pada bulan Juli setelah 20 tahun bertugas, dengan Laurent Mekies dipromosikan dari Racing Bulls untuk menggantikannya dengan segera.

Mekies meraih kemenangan pertama Red Bull sejak Horner meninggalkan tim, saat Max Verstappen menghancurkan McLaren dengan performa dominan di Grand Prix Italia akhir pekan lalu di Monza.

Terungkap bahwa permintaan set-up kunci dari Verstappen membuka jalan bagi kemenangannya yang mengejutkan, dan Anderson yakin latar belakang teknik Mekies telah menjadi faktor yang berkontribusi pada peningkatan performa Red Bull baru-baru ini.

"Saya yakin ada sesuatu yang berubah secara fundamental di tim sejak kepergian Christian Horner dan kedatangan Laurent Mekies," tulis Anderson di The Telegraph.

"Horner memang jago dalam hal teknik, tetapi dia bukan seorang insinyur – Mekies lah insinyurnya. Dia tampaknya memimpin tim seperti Andrea Stella di McLaren, dengan latar belakang teknik yang mumpuni dan fokus pada fakta.

"Dunia ini benar-benar berbeda bagi tim karena orang di pucuk pimpinan dapat membantu memahami mengapa mobil itu cepat dan bukan hanya merayakannya. Red Bull telah kekurangan di area ini sejak kepergian Adrian Newey tahun lalu.

"Akan menarik untuk melihat apakah mereka dapat mempertahankan pola pikir dan arah ini karena tahun lalu, dan awal tahun ini, mereka tampak kebingungan dan tidak dapat memahami mobil mereka. Kemenangan ini, dan caranya, menunjukkan bahwa mereka sedang menuju perubahan."

Peran yang telah dimainkan Laurent Mekies?

Verstappen debriefs with new Red Bull boss Mekies

Mekies berusaha keras untuk meredam anggapan bahwa ia memiliki pengaruh terhadap kebangkitan Red Bull di Monza.

“Jawabannya sangat mudah, kontribusi saya nol,” ujar Mekies kepada para wartawan di Monza.

“Dan saya juga tidak bercanda. Ada 1.500 orang yang bekerja untuk membuat mobil lebih cepat, jadi merekalah orang-orang berbakat yang membuat mobil lebih cepat, yang mencatatkan waktu putaran seperseratus dan seperseribu, dan yang menyediakan serangkaian opsi dengan komponen baru. Jadi, jawaban singkatnya adalah kontribusi saya nol.

“Satu-satunya peran kami adalah memastikan bahwa para talenta yang kami miliki ditempatkan dalam kondisi yang tepat untuk memaksimalkan potensi mereka. Hanya itu yang kami lakukan, jadi hanya itu kontribusinya. Itu saja, tidak lebih.”

Namun, tidak sedikit yang menyoroti bagaimana Mekies memanfaatkan keahlian teknisnya di Red Bull.

“Sekarang setelah Laurent Mekies memimpin, mereka memiliki seorang pria berlatar belakang teknik sebagai Team Principal, yang mungkin lebih memahami tuntutan teknis dari apa yang dikatakan para pembalap dibanding dengan apa yang dipahami Christian Horner,” kata komentator F1 Sky Sports, David Croft.

“Saya pikir kemitraan Mekies-Verstappen juga merupakan langkah maju yang besar. Team Principal berdebat dengan para insinyur dan berkata, ‘Saya tahu simulasi Anda mengatakan satu hal, tetapi saya pikir kita bisa membuat ini berhasil dengan apa yang dikatakan Max, jadi mari kita coba’.

“Bagi saya, ada banyak harapan untuk masa depan dari Red Bull dari kejadian ini, dan juga masa depan musim ini, dan mungkin Max sekarang memiliki banyak keyakinan pada Laurent Mekies bahwa dia adalah kepala tim yang akan mendengarkan apa yang dia katakan.

"Dia sangat kritis terhadap mobil ini. 12 bulan yang lalu, mobil ini sangat buruk dan bukan dalam arti yang baik. Namun, bersama-sama mereka mungkin akan menjalin kemitraan yang sangat baik untuk Red Bull di mana Max merasa didengarkan, dan kita mungkin akan melihat hal ini lebih sering lagi."