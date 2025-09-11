Hamilton Diminta "Lebih Profesional" untuk Menjaga Dukungan Tifosi

Ralf Schumacher meminta Lewis Hamilton untuk bersikap "lebih profesional" agar tidak membuat penggemar Ferrari F1 kesal.

Hamilton menjalani musim pertamanya yang mengecewakan di Ferrari, dan belum pernah finis di podium sejauh musim ini.

Ia bisa menjadi pembalap Ferrari pertama sejak Kimi Raikkonen (2014) yang menjalani satu musim penuh tanpa finis di tiga besar dalam sebuah grand prix.

Kepercayaan diri Hamilton terpuruk sebelum jeda musim panas, khususnya setelah gagal melewati Q1 di kedua sesi kualifikasi di Grand Prix Belgia.

Di Hungaroring, ia lolos kualifikasi di luar 10 besar dan tertinggal satu lap, sementara Charles Leclerc meraih pole position dan berjuang untuk meraih kemenangan.

Dua akhir pekan terakhirnya lebih menggembirakan, Hamilton sempat menyamai kecepatan Leclerc di Zandvoort tetapi tersingkir dari balapan di Tikungan 3.

Pembalap Inggris itu juga mendapat penalti mundur lima posisi grid karena mengebut di bawah bendera kuning sebelum balapan di Zandvoort, dan ia bangkit kembali hingga finis di urutan keenam.

Hamilton “harus berhati-hati”

Dengan hanya delapan balapan tersisa, Ferrari masih berharap dapat mengalahkan Mercedes dan Red Bull untuk meraih posisi kedua di klasemen konstruktor tahun ini.

Dari empat tim teratas, Ferrari adalah satu-satunya konstruktor yang belum meraih kemenangan Grand Prix.

Lewis Hamilton and Charles Leclerc © XPB Images

Schumacher merasa Hamilton perlu mengurangi kesalahan-kesalahan konyol agar para penggemar tetap mendukungnya.

"Yang ingin saya katakan adalah Hamilton tetap harus berhati-hati, karena kecepatannya tidak terlalu buruk akhir pekan ini, bisa dibilang," kata Schumacher di podcast F1 Sky Germany.

"Lintasan balapnya tidak terlalu menantang akhir pekan ini, tetapi kesalahan-kesalahan di Zandvoort, dua putaran dan kemudian penalti di bendera kuning sebelum start, P5, sejujurnya, dia perlu sedikit lebih profesional.

"Dengan pengalamannya, hal itu seharusnya tidak terjadi padanya, dan dia harus benar-benar berhati-hati dengan hal-hal seperti itu agar para penggemar terus mendukungnya, karena itu juga bisa mengganggu Tifosi.

"Meski begitu, ketika semuanya berjalan lancar untuk Lewis Hamilton, dia memang cepat. Tapi, menurut saya, dia melintir dua kali di Zandvoort, lalu menabrakkan mobilnya ke tembok, dan itu pun, yah, ada terlalu banyak hal yang terjadi di akhir pekan itu, di mana Anda sebenarnya mengharapkan konsentrasi lebih dari seseorang yang begitu berpengalaman."