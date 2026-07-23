Mantan Pembalap F3 Meninggal Dunia di Usia 21 Tahun

Mantan pembalap F3 Zdeněk Chovanec meninggal dunia pada usia 21 tahun.

Zdeněk Chovanec
Zdeněk Chovanec

Mantan pembalap Formula 3, Zdeněk Chovanec, telah meninggal dunia pada usia 21 tahun.

Chovanec meninggal pada tanggal 18 Juli dan kematiannya diumumkan oleh kejuaraan F3 resmi pada Kamis pagi.

Penyebab kematiannya belum diungkapkan.

“Seluruh jajaran FIA Formula 3 sangat berduka atas meninggalnya Zdeněk Chovanec, yang berkompetisi di Kejuaraan pada tahun 2021 dan 2022,” demikian pernyataan dari kejuaraan F3.

“Doa kami bersama keluarga, teman, dan semua orang yang berkesempatan mengenal Zdeněk.”

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Chovanec, yang lahir pada tahun 2004 di Venezuela, berkompetisi di kejuaraan F3 bersama tim Charouz Racing System pada tahun 2021 dan 2022.

Ia tidak mencetak poin selama masa baktinya yang melelahkan di F3 dan meraih hasil terbaik di posisi ke-20 di Zandvoort dan Sochi pada tahun 2021.

Chovanec mengundurkan diri dari balap pada akhir tahun 2024 karena "masalah pribadi", meskipun ia sempat mengikuti uji coba sekali saja dengan Fast Track Racing di Daytona dalam Seri ARCA Menards.

Sebelum berkom参赛 di F3, Chovanec berkompetisi di Kejuaraan Euroformula Open, serta kejuaraan Formula 4 Italia dan UEA.

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“FIA sangat berduka atas meninggalnya Zdeněk Chovanec, yang berkompetisi di Kejuaraan FIA Formula 3 pada musim 2021-2022,” demikian bunyi pernyataan FIA.

“Doa dan simpati terdalam kami bersama keluarga dan teman-teman Zdeněk.”

Tags:

F3
Mantan Pembalap F3 Meninggal Dunia di Usia 21 Tahun
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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