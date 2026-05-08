Identitas Pembalap yang Meninggal di Kualifikasi North West 200 Terungkap

North West 200 telah mengumumkan nama pembalap yang tewas saat sesi latihan pada hari Kamis adalah Kamil Holan.

Pembalap Ceko berusia 48 tahun itu sedang mengikuti sesi kualifikasi Superbike pada Kamis pagi ketika ia mengalami kecelakaan di Station Corner.

Sesi tersebut dihentikan sementara akibat insiden tersebut, yang akhirnya menyebabkan berakhirnya sesi kualifikasi pagi setelah tiga kali penundaan, pertama selama 45 menit, kemudian satu jam lagi, dan kemudian 90 menit lagi.

Kematian Holan dikonfirmasi oleh North West 200 pada pukul 15:20, meskipun identitasnya awalnya dirahasiakan atas permintaan keluarganya; mereka sekarang telah memberikan izin untuk mempublikasikan namanya, menurut pernyataan dari North West 200.

“Pembalap yang kehilangan nyawanya dalam insiden selama kualifikasi Briggs Equipment North West 200 tahun 2026 pada hari Kamis, 7 Mei adalah Kamil Holan, 48 tahun, dari Republik Ceko,” demikian bunyi pernyataan dari North West 200, seperti yang dilaporkan oleh Belfast News Letter.

“Keluarganya kini telah memberikan izin untuk menyebutkan namanya.”

Holan menjadi korban jiwa pertama yang terjadi di North West 200 sejak Malachi Mitchell-Thomas meninggal di balapan Supertwin pada tahun 2016.

Kualifikasi ditunda hingga malam hari, di mana Dean Harrison memimpin sesi Superbike, Alastair Seeley sesi Supersport, Michael Dunlop kualifikasi Superstock, dan Peter Hickman kualifikasi Supertwin.

Sesi Supersportlah yang mengakhiri rangkaian acara pada hari Kamis, sesi tersebut diakhiri lebih awal setelah seorang pembalap mengalami kecelakaan di daerah Whins, Portrush, yang menyebabkan bendera merah dikibarkan, dan dibawa ke rumah sakit.

Penjadwalan ulang kualifikasi hari Kamis berarti tiga balapan yang dijadwalkan untuk hari Kamis – untuk Superbike, Supersport, dan Superstock – tidak berlangsung.

Enam balapan saat ini dijadwalkan untuk hari Sabtu, dengan dua balapan untuk Superbike dan Supertwin, dan masing-masing satu untuk Supersport dan Superstock.