Aldi Satya Mahendra Pindah ke AS Yamaha untuk Musim WorldSSP 2026

Pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra memastikan tempatnya di grid World Supersport untuk musim 2026.

Aldi Satya Mahendra AS Yamaha WorldSSP 2026
Aldi Satya Mahendra AS Yamaha WorldSSP 2026
© Yamaha Racing

Setelah musim pertama yang cukup menjanjikan, meski berakhir lebih awal karena cedera, Aldi Satya Mahendra akan tetap bersama Yamaha untuk musim WorldSSP 2026.

Tetapi untuk musim depan, Aldi - yang naik ke WorldSSP tahun ini sebagai debutan usai menjadi juara dunia WorldSSP300 - akan berganti tim dari Evan Bros menjadi AS Racing.

Itu terjadi setelah Evan Bros memilih untuk pergi lebih awal dari Yamaha - meski memiliki satu tahun tersisa di kontrak - untuk bermitra dengan pabrikan Tiongkok ZXMoto.

“Terima kasih kepada Yamaha dan AS Racing Team yang mempercayakan saya masuk list rider World Supersport 2026. Peluang besar datang lagi bagi saya memperlihatkan kapasitas sebagai pembalap kelas dunia, serta melakukan improvement signifikan. Menghadapi musim depan, saya tak sabar menjalani test winter yang akan digelar bersama AS Racing Team,” ujar Aldi dalam pernyataan yang dirilis oleh Yamaha Racing Indonesia. 

Albert Arenas, Gresini Racing, 2025 Portuguese Moto2
Albert Arenas, Gresini Racing, 2025 Portuguese Moto2
© Gold and Goose

Aldi akan dipasangkan dengan juara dunia Moto3 2020 Albert Arenas, yang menyebrang dari paddock MotoGP ke World Superbike.

Pembalap Spanyol itu mengumumkan menjelang Grand Prix Portugal akhir pekan lalu bahwa 2025 akan menjadi tahun terakhirnya membalap di paddock MotoGP.

Arenas, yang saat ini membalap untuk Gresini Racing di Moto2, mengatakan ia meninggalkan paddock grand prix karena gagal mewujudkan ambisinya sejak lama untuk berlaga di MotoGP.

"Saya sangat senang bergabung dengan Yamaha bersama tim AS Racing yang baru," ujar Arenas. "Ini merupakan tantangan dan kejuaraan baru bagi saya, dan ini merupakan kesempatan besar bagi saya untuk membangun karier balap dan kembali ke jalur kemenangan.

"Saya datang dengan motivasi tinggi dan mentalitas ingin terus berkembang sebagai pebalap.

"Tujuan saya jelas; untuk menjadi sekompetitif mungkin dan membalap dengan kemampuan terbaik saya.

"Menjadi bagian dari struktur resmi dengan dukungan Yamaha adalah sesuatu yang memotivasi saya, dan saya sangat percaya pada potensi proyek ini.

"Dan saya ingin berterima kasih kepada Yamaha, dan tim, atas kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada saya. Ini akan menjadi perjalanan baru yang menarik dan saya sangat bersemangat."

Aldi Satya Mahendra Pindah ke AS Yamaha untuk Musim WorldSSP 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Ferrari Ungkap Seberapa Parah Kerusakan Mobil Lewis Hamilton
3m ago
Hamilton had a nightmare race in Brazil
F1 News
Verstappen Memuji Sikap Pantang Menyerah Red Bull di GP Sao Paulo
14m ago
Max Verstappen
WSS News
Aldi Satya Mahendra Pindah ke AS Yamaha untuk Musim WorldSSP 2026
31m ago
Aldi Satya Mahendra AS Yamaha WorldSSP 2026
F1 News
Felipe Massa Ungkap Progres Kasus Pengadilan Gelar F1 2008
1h ago
Massa has begun legal action against F1 and the FIA
MotoGP News
Mundur di Portimao, Raul Fernandez Berencana Kembali di GP Valencia
1h ago
Raul Fernandez, 2025 MotoGP Portuguese Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 News
Hamilton Ratapi “Mimpi Buruk” Ferrari setelah DNF di Sao Paulo
5h ago
Hamilton suffered a DNF in Brazil
F1 News
Leclerc Anggap Antonelli Juga Bersalah atas Insiden GP Sao Paulo
5h ago
Leclerc was taken out while running third
MotoGP News
BREAKING: Maverick Vinales Kembali untuk Grand Prix Valencia
5h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Bagnaia "Memaksakan Diri" saat Terjatuh dari P4 di GP Portugal
21h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Portuguese MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez Akui Bezzecchi "Tak Terkalahkan" di Grand Prix Portugal
21h ago
Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Pedro Acosta, 2025 Portimao MotoGP