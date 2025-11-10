Aldi Satya Mahendra Pindah ke AS Yamaha untuk Musim WorldSSP 2026

Setelah musim pertama yang cukup menjanjikan, meski berakhir lebih awal karena cedera, Aldi Satya Mahendra akan tetap bersama Yamaha untuk musim WorldSSP 2026.

Tetapi untuk musim depan, Aldi - yang naik ke WorldSSP tahun ini sebagai debutan usai menjadi juara dunia WorldSSP300 - akan berganti tim dari Evan Bros menjadi AS Racing.

Itu terjadi setelah Evan Bros memilih untuk pergi lebih awal dari Yamaha - meski memiliki satu tahun tersisa di kontrak - untuk bermitra dengan pabrikan Tiongkok ZXMoto.

“Terima kasih kepada Yamaha dan AS Racing Team yang mempercayakan saya masuk list rider World Supersport 2026. Peluang besar datang lagi bagi saya memperlihatkan kapasitas sebagai pembalap kelas dunia, serta melakukan improvement signifikan. Menghadapi musim depan, saya tak sabar menjalani test winter yang akan digelar bersama AS Racing Team,” ujar Aldi dalam pernyataan yang dirilis oleh Yamaha Racing Indonesia.

Albert Arenas, Gresini Racing, 2025 Portuguese Moto2 © Gold and Goose

Aldi akan dipasangkan dengan juara dunia Moto3 2020 Albert Arenas, yang menyebrang dari paddock MotoGP ke World Superbike.

Pembalap Spanyol itu mengumumkan menjelang Grand Prix Portugal akhir pekan lalu bahwa 2025 akan menjadi tahun terakhirnya membalap di paddock MotoGP.

Arenas, yang saat ini membalap untuk Gresini Racing di Moto2, mengatakan ia meninggalkan paddock grand prix karena gagal mewujudkan ambisinya sejak lama untuk berlaga di MotoGP.

"Saya sangat senang bergabung dengan Yamaha bersama tim AS Racing yang baru," ujar Arenas. "Ini merupakan tantangan dan kejuaraan baru bagi saya, dan ini merupakan kesempatan besar bagi saya untuk membangun karier balap dan kembali ke jalur kemenangan.

"Saya datang dengan motivasi tinggi dan mentalitas ingin terus berkembang sebagai pebalap.

"Tujuan saya jelas; untuk menjadi sekompetitif mungkin dan membalap dengan kemampuan terbaik saya.

"Menjadi bagian dari struktur resmi dengan dukungan Yamaha adalah sesuatu yang memotivasi saya, dan saya sangat percaya pada potensi proyek ini.

"Dan saya ingin berterima kasih kepada Yamaha, dan tim, atas kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada saya. Ini akan menjadi perjalanan baru yang menarik dan saya sangat bersemangat."