Yamaha Pisah dari Evan Bros Racing, ke Mana Aldi Mahendra akan Melangkah?

Yamaha dan Evans Bros Racing akan berpisah pada akhir tahun 2025.

Can Oncu, Evans Bros Yamaha, 2025 Jerez World Supersport
Can Oncu, Evans Bros Yamaha, 2025 Jerez World Supersport
© Gold and Goose

Yamaha Motor Eropa mengumumkan perpisahan dengan tim Evans Bros World Supersport setelah "penyelesaian tercapai" untuk membatalkan "perjanjian yang ada" untuk tahun 2026.

Tim Evans Bros Racing bermitra dengan Yamaha untuk musim 2018 di World Supersport, membangun salah satu kemitraan paling sukses di kategori kedua World Superbike dengan dua gelar juara dunia.

Andrea Locatelli, yang sekarang membalap untuk Yamaha di WorldSBK dan memimpin pabrikan menuju podium Suzuka 8 Hours tahun ini, memenangkan gelar World Supersport 2020 bersama Evans Bros Racing.

Dia mendominasi musim tersebut, memenangkan semua kecuali tiga dari 15 balapan. Itu adalah gelar kedua bagi tim, setelah Randy Krummenacher lebih dulu melakukannya di 2019.

Musim ini, tim menurunkan Can Oncu - yang finis sebagai runner-up dari Stefano Manzi - dan rookie Indonesia Aldi Mahendra yang menikmati musim debut yang solid meski berakhir lebih awal karena cedera.

Berkat upaya keduanya, ditambah pembalap pengganti Alberto Surra yang mengisi kekosongan selama Mahendra cedera, Evan Bros meraih gelar tim terbaik World Supersport.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Yamaha, dikatakan bahwa kesepakatan telah dibuat untuk musim 2026, tetapi sekarang tidak akan dilanjutkan setelah kesepakatan tercapai untuk memutuskan hubungan.

"Evan Bros Racing telah mencapai kesuksesan besar dengan Yamaha di Kejuaraan Dunia Supersport, jadi kami kecewa melihat mereka memilih arah lain untuk 2026, tetapi senang bahwa kami telah menemukan penyelesaian yang damai," kata Andrea Dosoli dari Yamaha.

"Ini mengakhiri kemitraan delapan tahun yang sangat sukses, dan kami harus berterima kasih kepada Fabio Evangelista dan timnya atas semua upaya mereka saat ini."

Evans Bros Racing belum mengkonfirmasi rencana World Supersport 2026. Begitu juga dengan Aldi Mahendra, yang tampaknya akan mencari kursi lain di dalam kamp Yamaha untuk musim 2026.

In this article

Yamaha Pisah dari Evan Bros Racing, ke Mana Aldi Mahendra akan Melangkah?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Portugal
23m ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP
WSS News
Yamaha Pisah dari Evan Bros Racing, ke Mana Aldi Mahendra akan Melangkah?
46m ago
Can Oncu, Evans Bros Yamaha, 2025 Jerez World Supersport
MotoGP News
Thailand 'Rampungkan Negosiasi' untuk Tetap Menggelar MotoGP
6h ago
2025 Thai MotoGP
MotoGP News
Bastianini Berharap Menemukan Kebangkitan Kualifikasi di Portimao
18h ago
Enea Bastianini, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
"Dari Menang ke DNF" - Fernandez Merasakan Fantastisnya MotoGP
18h ago
Raul Fernandez, 2025 Malaysian MotoGP

More News

MotoGP News
Honda Berpotensi Kehilangan Konsesi Besar di Musim 2026
19h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 Feature
F1 GP Sao Paulo 2025: Bisakah Piastri Sudahi Momentum Buruknya?
23h ago
Piastri's form has stuttered at the wrong time
MotoGP News
Honda Diyakini Bisa Mulai Bermimpi untuk Kemenangan MotoGP
03/11/25
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Gresini "Tidak Punya Plan B" saat Merekrut Marc Marquez di 2024
03/11/25
Marc Marquez, Gresini Ducati, 2024 Solidarity MotoGP
MotoGP News
Alex Rins: Yamaha Lebih Kesulitan dari Rival dalam Kondisi Panas
03/11/25
Alex Rins, Jack Miller, 2025 Malaysian MotoGP