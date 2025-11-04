Yamaha Pisah dari Evan Bros Racing, ke Mana Aldi Mahendra akan Melangkah?

Yamaha Motor Eropa mengumumkan perpisahan dengan tim Evans Bros World Supersport setelah "penyelesaian tercapai" untuk membatalkan "perjanjian yang ada" untuk tahun 2026.

Tim Evans Bros Racing bermitra dengan Yamaha untuk musim 2018 di World Supersport, membangun salah satu kemitraan paling sukses di kategori kedua World Superbike dengan dua gelar juara dunia.

Andrea Locatelli, yang sekarang membalap untuk Yamaha di WorldSBK dan memimpin pabrikan menuju podium Suzuka 8 Hours tahun ini, memenangkan gelar World Supersport 2020 bersama Evans Bros Racing.

Dia mendominasi musim tersebut, memenangkan semua kecuali tiga dari 15 balapan. Itu adalah gelar kedua bagi tim, setelah Randy Krummenacher lebih dulu melakukannya di 2019.

Musim ini, tim menurunkan Can Oncu - yang finis sebagai runner-up dari Stefano Manzi - dan rookie Indonesia Aldi Mahendra yang menikmati musim debut yang solid meski berakhir lebih awal karena cedera.

Berkat upaya keduanya, ditambah pembalap pengganti Alberto Surra yang mengisi kekosongan selama Mahendra cedera, Evan Bros meraih gelar tim terbaik World Supersport.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Yamaha, dikatakan bahwa kesepakatan telah dibuat untuk musim 2026, tetapi sekarang tidak akan dilanjutkan setelah kesepakatan tercapai untuk memutuskan hubungan.

"Evan Bros Racing telah mencapai kesuksesan besar dengan Yamaha di Kejuaraan Dunia Supersport, jadi kami kecewa melihat mereka memilih arah lain untuk 2026, tetapi senang bahwa kami telah menemukan penyelesaian yang damai," kata Andrea Dosoli dari Yamaha.

"Ini mengakhiri kemitraan delapan tahun yang sangat sukses, dan kami harus berterima kasih kepada Fabio Evangelista dan timnya atas semua upaya mereka saat ini."

Evans Bros Racing belum mengkonfirmasi rencana World Supersport 2026. Begitu juga dengan Aldi Mahendra, yang tampaknya akan mencari kursi lain di dalam kamp Yamaha untuk musim 2026.

