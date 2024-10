Pembalap F1 tidak puas dengan aturan balap yang mendominasi persiapan GP Mexico City

Setelah bentrokan kontroversial antara Lando Norris dan Max Verstappen di Grand Prix Amerika Serikat, peraturan balap F1 mendominasi agenda di paddock Mexico City pada hari media.

Subjek pedoman balap F1 terbukti menjadi sumber frustrasi bagi banyak pengemudi saat mereka berbicara kepada media termasuk Crash.net pada hari Kamis di Autodromo Hermanos Rodriguez.

Menyerukan 'akal sehat'

Charles Leclerc dari Ferrari mengakui bahwa ini adalah “subjek yang sangat rumit” tetapi mendesak “akal sehat” untuk diterapkan.

"Jujur saja, ini adalah topik yang sangat, sangat rumit," katanya. "Saya tidak punya jawaban yang tepat di sini. Saya pikir akal sehat perlu diterapkan dalam situasi tertentu.

"Tidak akan pernah ada aturan yang cukup untuk setiap situasi tertentu di jalur tersebut. Dan terkadang Anda hanya perlu meminta seseorang yang telah melakukannya selama bertahun-tahun, melihat situasi tersebut dan bersikap jujur ​​serta menghadapinya, dengan situasi tertentu yang ada di depan mata Anda.

“Saya rasa tidak akan pernah ada satu aturan yang akan menentukan secara pasti cara kita berlomba.”

'Mengharapkan kita untuk mengemudi seperti mesin'

Yuki Tsunoda dari RB mengungkapkan kekesalannya terhadap cara polisi mengawasi F1 saat ini.

"Saya merasa mereka mengharapkan kami untuk mengemudi seperti mesin, seperti AI, mencoba mengikuti setiap aturan mengemudi atau apa pun," kata Tsunoda.

"Pada akhirnya, kami melakukan balapan. Itulah mengapa orang-orang melihatnya, pertarungan antar pembalap adalah gairah. Kami mencoba bertarung satu sama lain dengan gairah. Jika mereka menghilangkan itu, itu akan menjadi seperti pertarungan AI, seperti yang terjadi di Abu Dhabi [A2RL]. Lebih baik menontonnya.

"Yang pasti ini sulit, ini sudah menjadi topik dalam olahraga bermotor selama bertahun-tahun. Namun mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa lebih dekat lagi."

Argumen mengenai pengurus tetap

George Russell and Derek Warwick

Pasangan Mercedes Lewis Hamilton dan George Russell menyerukan diperkenalkannya satu set pengurus permanen.

“Sebagai sebuah olahraga, kita memang perlu meningkatkan kemampuan di semua aspek,” kata juara dunia tujuh kali Hamilton.

"Kita lihat olahraga global lainnya, mereka punya wasit penuh waktu, misalnya. Dan saya yakin itu tidak akan menjadi hal buruk bagi olahraga kita.

“Maksudku, aku sudah mengalaminya berkali-kali dengan Max…kamu seharusnya tidak bisa meluncurkan mobil dari dalam dan pergi dan masih bisa bertahan di posisi itu.

“Jadi, kita perlu naik level sedikit.”

Rekan setimnya Russell setuju, dan menambahkan: "Pada akhirnya, para pengurus melakukan pekerjaan terbaik yang mereka bisa. Mereka berusaha sekuat tenaga, dan mereka memiliki seperangkat pedoman yang mereka ikuti.

"Mungkin kita perlu, kita telah berbicara tentang konsistensi di masa lalu, satu-satunya cara untuk mencapai konsistensi adalah jika Anda memiliki pengawas yang sama di setiap akhir pekan balapan. Dan saat ini, mereka sangat berpengalaman, tetapi mereka di sini hampir sebagai sukarelawan.

“Ini bukanlah pekerjaan yang dibayar secara profesional, dan jika Anda melihat sepak bola sebagai contoh, meskipun masih ada kontroversi, seorang wasit adalah profesional dan itu adalah pekerjaan penuh waktu mereka. Dari sanalah mereka memperoleh penghasilan. Sebagai olahraga yang kita geluti saat ini, mungkin ke arah itulah kita harus melangkah.”

Namun, Sergio Perez dari Red Bull membalas: “Saya pikir dengan 24 balapan, tidak ada pengurus di dunia yang akan siap untuk pekerjaan [permanen] terlebih dahulu.

“Dan yang kedua, saya rasa ini merupakan hal yang sangat sulit karena terkadang pada akhirnya, para pengurus, dua pengurus yang Anda miliki bisa saja memiliki pendapat yang berbeda.

"Jadi Anda selalu merasa keputusan itu merugikan Anda. Apa yang Anda lakukan akan kembali kepada Anda. Jadi, dalam hal-hal seperti ini, selalu sangat sulit untuk mengambil keputusan terbaik. Saya pikir pada akhirnya, yang terbaik adalah tidak terlibat masalah.”

Bisakah perubahan sirkuit membantu?

Max Verstappen and Carlos Sainz run wide at COTA's Turn 12

Carlos Sainz dari Ferrari yakin perubahan sirkuit dapat membantu memperbaiki masalah tersebut.

“Saya rasa kita bisa terus [berbicara] tentang pedoman, tetapi bagi saya, hingga sirkuit tidak membantu kita, akan sangat sulit untuk menghapus masalah ini,” kata Sainz.

"Saya pikir jika Anda memasang perangkap kerikil di pintu keluar Tikungan 12 [di Austin], Lando tidak berpikir untuk mengerem terlalu lambat dan melepaskan rem dan [tidak] senang menyalip dari sisi luar karena ia akan kehilangan dua detik dan bannya terkena lumpur karena berputar dari sisi luar. Dan Max akan berpikir dua kali untuk mengerem terlalu lambat, dengan risiko masuk ke kerikil sendiri.

“Jadi jika Anda memikirkannya, solusinya mungkin dapat diselesaikan dengan standar sirkuit atau modifikasi sirkuit, dan kami terus berputar-putar dengan pedoman yang mungkin lebih mudah dipecahkan dengan beberapa perubahan kecil pada lintasan, yang telah dilakukan beberapa lintasan.”

Direktur Asosiasi Pembalap Grand Prix Russell berkata: “Jika kita ambil contoh Austria tahun lalu, Anda mengalami 300 masalah batas lintasan. Mereka memasang kerikil, dan tidak ada masalah.

"Jika Anda meletakkan kerikil di tikungan itu, Max tidak akan melaju kencang dan menyalip, dan Max tidak akan mengerem terlalu lambat dan juga akan melaju kencang. Saya pikir kita perlu mengatasi akar permasalahannya."

Alex Albon dari Williams menunjukkan bagaimana sirkuit tertentu tidak pernah menghadapi kontroversi seperti itu.

"Anda bisa berdebat tentang setiap kali menyalip, setiap kali bertahan, setiap kali momen di sirkuit, tetapi kami tidak mengalami masalah ini saat pergi ke Singapura, kami tidak mengalami masalah ini saat pergi ke Monaco, kami tidak mengalami masalah ini di tempat lain. Kami tahu bahwa ada lintasan tambahan, sangat mudah dalam kedua hal," jelasnya.

"Anda selalu dapat menjepit pengemudi dan mengklaim itu adalah tikungan Anda. Demikian pula Anda dapat menggantungnya di luar dan mengklaim orang tersebut telah menjepit Anda. Itulah yang kami pelajari sebagai pengemudi sejak kami masih anak-anak, kami tahu cara bermain permainan dan dalam beberapa hal kami tahu betapa rumitnya bagi FIA untuk mengatakan siapa yang salah dalam banyak hal.”

'Satu aturan yang perlu diubah'

Pierre Gasly dari Alpine, yang dihukum di COTA karena menyalip Albon keluar jalur, menyatakan: “Saya pikir ada satu aturan yang perlu diubah.

"Itu as roda depan di puncak, siapa pun yang menempatkan as roda depannya terlebih dahulu di puncak akan mendapat prioritas, tetapi seberapa besar kendali mobil yang Anda miliki pada titik itu? Jika tidak, pada akhirnya Anda hanya akan berakhir dengan situasi di mana Anda dapat menukik, tidak berkomitmen pada tikungan, hanya untuk memastikan as roda depan Anda berada di puncak.

"Bahkan jika Anda tidak dapat melewati tikungan itu, itu akan menjadi tikungan Anda. Namun, Anda mungkin akan menciptakan masalah lain yang menyebabkan semua mobil keluar dari lintasan balap. Dan siapa pun yang mendapat prioritas tidak akan mendapat penalti, dsb.

“Saya rasa aturan khusus itu, cara penulisannya, saya paham. Begitulah adanya. Dan saat ini, kita harus menghormatinya. Namun, ke depannya, ini perlu diubah agar kita bisa lebih adil dalam cara kita berjuang.”

Sainz mengakui hal itu “mengubah sedikit cara kami balapan”.

"Artinya, orang yang bertahan dan di dalam dapat mengerem selambat yang Anda inginkan dan Anda dapat memalsukan fakta bahwa Anda mencoba mencapai puncak padahal sebenarnya tidak," lanjutnya.

“Jadi, itulah salah satu poin utama yang harus kita bahas. Saya pikir setelah Brasil 2021, ketika Max menyalip Lewis dan keluar dari tikungan, tetapi tetap berada di depan, itu sudah cukup jelas bahwa Anda harus tetap berada di dalam batas lintasan saat bertahan.”