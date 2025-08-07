Kenapa Mercedes Belum Mengonfirmasi Line-Up Pembalap F1 2026?

Memasuki jeda musim panas F1, Mercedes belum mengonfirmasi susunan pembalap mereka untuk musim depan.

Pembicaraan kontrak dengan George Russell telah berlangsung berbulan-bulan tanpa mencapai kesepakatan, sementara Kimi Antonelli juga menunggu kepastian masa depannya.

Russell, yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2026, menyatakan bahwa penundaan kontrak barunya disebabkan oleh Mercedes yang sedang menjajaki kemungkinan merekrut Max Verstappen dan mengungkapkan pada bulan Juni bahwa pembicaraan telah berlangsung antara kedua kubu.

Namun, juara dunia empat kali Verstappen mengakhiri pertanyaan tentang masa depannya dengan menyatakan bahwa ia pasti akan tetap bersama Red Bull pada tahun 2026 menjelang Grand Prix Hungaria akhir pekan lalu.

Konfirmasi Verstappen secara efektif berarti Russell dan Antonelli akan tetap di Mercedes tahun depan, meskipun pengumuman resmi belum tiba.

Apa sikap Mercedes?

Dengan Verstappen yang tidak tersedia setidaknya untuk tahun 2026, Mercedes diperkirakan akan segera mengumumkan Russell dan Antonelli untuk periode berikutnya.

Bos Mercedes, Toto Wolff, sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa masa depan Russell dan Antonelli akan diputuskan pada akhir liburan musim panas.

Berbicara kepada beberapa media, termasuk Crash.net di Budapest, Kepala Komunikasi dan Perwakilan Tim Mercedes, Bradley Lord, menjelaskan sedikit tentang masalah ini.

“Fakta bahwa kami belum mengumumkan apa yang akan kami lakukan pada tahun 2026, mungkin ada banyak alasan untuk itu,” Lord menjelaskan.

“Keyakinan penuh kami, niat penuh kami adalah persis seperti itu [melanjutkan dengan Russell dan Antonelli] untuk tahun 2026 seperti yang telah dikatakan Toto berkali-kali.

“Pada suatu saat nanti akan ada pengumuman, konfirmasi tentang apa yang akan kami lakukan pada tahun 2026.

“Niat penuhnya adalah kami ingin melanjutkan hingga tahun 2026 dengan George dan Kimi dan mereka mendapatkan kepercayaan penuh kami.”

Toto Wolff insist Mercedes intend to continue with their current drivers

Mengenai upaya Mercedes mendekati Verstappen, Lord berkata: "Toto telah berbicara tentang gambaran jangka menengah-panjangnya," jelas Lord. "Itulah kewajiban setiap bos tim dan manajemen tim untuk melakukannya."

Meskipun Verstappen tidak lagi tersedia, Mercedes tidak terburu-buru untuk mengonfirmasi rencana pembalap mereka untuk tahun 2026.

"Tidak ada tenggat waktu yang pasti karena tenggat waktu hanya akan menimbulkan rentetan pertanyaan jika tidak tercapai," tambah Lord.

"Hal-hal ini tidak dibatasi oleh tenggat waktu yang ketat dan hal-hal semacam itu. Sekali lagi, saya pikir Anda bisa menerima begitu saja perkataan Toto."

Apakah George Russell dalam posisi lebih kuat?

Dengan Verstappen yang kini sudah tidak lagi di bursa pembalap, Russell bisa dibilang berada di posisi yang lebih kuat untuk mendapat penawaran yang lebih baik dari Mercedes.

Pebalap Inggris 27 tahun ini menjadi salah satu penampil terbaik musim ini, dengan finis di posisi ketiga di Hungaroring menjadi podium keenamnya di 2025. Russell berada di posisi keempat klasemen akhir dan, bersama Verstappen, merupakan satu-satunya pebalap non-McLaren yang memenangkan balapan tahun ini.

Russell bersikap santai mengenai posisinya dan bahkan mengindikasikan bahwa ia tidak akan menandatangani kontrak baru selama jeda musim panas tiga minggu.

"Pembicaraan [tentang kontrak baru] telah dimulai, tetapi kami sekarang sedang menuju jeda musim panas," kata Russell di Hongaria.

"Toto dan saya sudah banyak bicara minggu ini, tapi kami belum bicara soal kontrak, karena kami berdua sedang berusaha memperbaiki performa mobil dan menempatkan tim di tempat yang tepat. Dan itu tulus.

"Dan saya pribadi ingin menikmati liburan musim panas dan menikmati dua minggu libur yang saya miliki tahun ini. Saya tidak ingin memikirkan kontrak. Dan sekarang tidak ada tekanan waktu yang berarti dari pihak saya, maupun dari pihak Mercedes."

Russell scored his sixth podium of 2025 in Hungary

Setelah balapan hari Minggu, Wolff mengatakan kepada media termasuk Crash.net: "George selalu memiliki kartu yang bagus karena ia menunjukkan performa yang baik sejak 2018. Tidak ada satu musim pun ia tidak ada di sana, dan tidak ada yang berubah dalam pemikiran kami untuk tahun depan.

"Hanya karena Anda tidak berbicara di luar, bukan berarti hubungan Anda secara internal membaik. Soal kontrak, mari kita lihat. Kami akan terbuka dan menyampaikan persyaratan apa yang telah kami ajukan.

"Posisinya di tim sudah pasti kuat. Ia telah menunjukkannya lagi di Budapest, dan tidak ada alasan untuk tidak merencanakan jangka panjang dengan George."

Ditanya seberapa besar kemungkinan Mercedes akan mengumumkan kabar terbaru pada balapan berikutnya di Zandvoort akhir bulan ini, Wolff menjawab dengan nada bercanda: "Saya tidak tahu. Kami memilih momen yang tepat. Semacam Grand Prix yang seru dengan banyak penggemar."

Bagaimana dengan Kimi Antonelli?

Antonelli, yang didatangkan Mercedes sebagai pengganti Lewis Hamilton, telah menjalani musim F1 rookie yang berat.

Setelah awal yang impresif, Antonelli mengalami serangkaian balapan yang berat di putaran Eropa, gagal meraih satu poin pun dalam enam putaran.

Setelah podium perdana yang mengesankan di Kanada, Antonelli menabrak Verstappen di Austria dan tersingkir dari Grand Prix Inggris, sebelum akhir pekan yang buruk di Belgia berakhir dengan P16.

Antonelli kembali ke 10 besar di Hungaria dan memuji keputusan Mercedes untuk mengganti suspensi belakang mereka sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan dirinya.

"Mobilnya secara umum memberikan lebih banyak feedback kepadanya dan dia mengatakan akhir pekan itu transformasional sejak sesi pertama," kata Wolff tentang pencapaian Antonelli hingga P10 di Hungaria.

"Kemarin memang ada yang salah, tetapi itu wajar bagi pembalap muda. Menggantungnya di sana agar bannya tetap awet adalah bagian lain dari perkembangan yang harus dia lalui. Dia mencetak satu poin, dia bertahan melawan [Isack] Hadjar, dan saya puas dengan itu.

"Semoga dia akan tampil kuat di paruh kedua tahun ini, jadi [dia] berada di jalur yang tepat."

Meskipun performanya belakangan ini menurun, Mercedes tetap mendukung Antonelli dan tidak meragukan potensinya.

Mercedes selalu menyadari adanya risiko dalam merekrut pebalap Italia berusia 18 tahun itu dan memandang tahun 2025 sebagai tahun pembelajaran.