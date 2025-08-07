Aston Martin Bereaksi atas Laporan Ralf Schumacher dan Sky Germany

Sky Germany, yang komentator utamanya adalah Ralf Schumacher, telah membuat Tim F1 Aston Martin kesal.

Crash.net mengetahui bahwa Aston Martin tidak sampai memboikot Sky Germany, tetapi telah menyerukan perbaikan keseimbangan dan nada pelaporan mereka.

Tim F1 tersebut menolak permintaan wawancara tatap muka dari Sky Germany di Grand Prix Hungaria dengan pembalap mereka, Fernando Alonso dan Lance Stroll, sebagaimana yang kami pahami.

Namun, akses ke Alonso dan Stroll masih tersedia untuk saluran TV tersebut selama sesi media terbuka di Hungaria. Hal ini juga berlaku untuk area pena TV.

Sky Germany dipahami telah mengakui bahwa beberapa pelaporan mereka terlalu keras, dan penyelesaian dengan tim Aston Martin diharapkan.

Schumacher, mantan pembalap F1, kerap menimbulkan kehebohan dengan komentarnya.

Baru-baru ini ia mengkritik Stroll atas kemarahannya terhadap mobilnya di Grand Prix F1 Inggris.

Dalam kesempatan terpisah, Schumacher juga yang menyebarkan rumor tentang pertemuan diam-diam Max Verstappen dan Toto Wolff di Sardinia untuk membahas kemungkinan bergabung dengan Mercedes.

Hal itu membuat para penggemar F1 yang jeli melacak pesawat jet Verstappen dan Wolff ke lokasi yang sama.

Martin Brundle terpaksa mengingatkan para penggemar yang antusias bahwa Verstappen dan Wolff berbasis di Monako, jadi mereka hanya perlu menyeberang jalan jika ingin berbicara satu sama lain.

Sementara itu, Aston Martin menikmati akhir pekan terbaik mereka di musim F1 setelah mengabaikan Schumacher dan Sky Germany.

Kemenangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah penampilan buruk di Grand Prix Belgia.

Di Hungaria, Alonso finis kelima dan Stroll ketujuh.

Fokus tim tentu saja akan tertuju pada musim depan ketika regulasi F1 2026 mulai berlaku.

Aturan-aturan tersebut berpotensi merevolusi susunan pembalap.

Aston Martin berada dalam posisi yang baik dengan bergabungnya Adrian Newey dari Red Bull.

Newey, yang merancang mobil yang dipakai Sebastian Vettel dan Verstappen untuk mendominasi F1 di Red Bull, kini akan menjadi otak di balik upaya Aston Martin menjadi penantang gelar di era baru F1.