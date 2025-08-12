Antonelli Membahas 12 Bulan Penuh Gejolak sejak Pengumuman Mercedes

12 bulan yang lalu, Kimi Antonelli sudah tahu ia akan menjalani debut F1 bersama Mercedes musim ini.

Menyusul uji coba TPC (Testing of Previous Cars) setelah Grand Prix Belgia, Antonelli diberitahu oleh Mercedes bahwa ia akan menggantikan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton di Mercedes.

Kepindahan ini baru diumumkan secara publik hampir sebulan kemudian di Grand Prix Italia, di mana Antonelli mengalami kecelakaan saat debut latihannya untuk Mercedes.

Namun, persiapan untuk menjadi pembalap F1 penuh waktu telah dimulai, dengan Antonelli melakukan beberapa tes dengan mobil Mercedes tahun 2021 dan 2022 di Red Bull Ring di Austria dan Imola.

Pebalap berusia 17 tahun itu bahkan belum bisa mengendarai mobil jalan raya dan baru setengah jalan menjalani musim perdananya di Formula 2, di mana peningkatan meteoriknya di dunia balap terus berlanjut di mana ia melewati Formula 3 setelah memenangi gelar F4 Italia dan ADAC F4.

Melalui program TPC Mercedes, beberapa sesi FP1, dan tes pasca-musim, Antonelli telah menempuh jarak sekitar 9.000 kilometer di balik kemudi mobil F1 sebelum ia menjalani debutnya di Grand Prix Australia.

“Saya pikir dalam hal kecepatan murni, itu tidak akan berubah,” Antonelli secara eksklusif mengatakan kepada Crash.net dan RACER tentang pengalamannya menjalani TPC di paddock Grand Prix Belgia di bawah naungan Mercedes.

“Saya pikir yang benar-benar membantu adalah menyesuaikan diri dengan prosedur, memahami lebih dalam mobil F1 dan juga memahami pekerjaannya, bersama tim, memahami juga perubahan pada mobil, bagaimana perubahan tersebut memengaruhi keseimbangan.

“Jadi saya pikir mereka sangat penting karena mereka mampu mempersiapkan saya, terutama dari segi prosedur. Menyalakan mesin, menyalakan setir. Maksud saya, kami memiliki banyak sekali prosedur pada setir. Semua mode, mode mesin, keseimbangan rem, semua hal semacam itu.

“Itu jelas sangat membantu untuk memiliki pemahaman yang lebih baik dan melakukannya sambil mengemudi karena jelas Anda dapat mempelajarinya saat berada di rumah, tetapi melakukannya sambil mengemudi adalah hal yang berbeda.

“Dan itu tidak mudah karena jelas dengan F1 Anda melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga, dalam sepersekian detik, saya tidak tahu berapa meter yang Anda lakukan, jumlah meter yang sangat gila.

"Jadi Anda benar-benar harus cepat dan mengoordinasikan diri Anda juga ketika Anda melakukan perpindahan, karena hal yang sulit bukan hanya melakukannya, tetapi melakukannya dengan kehilangan waktu sesedikit mungkin dan kehilangan konsentrasi sesedikit mungkin.

“Jadi sekarang, saya bahkan tidak perlu melihat ke mana saya meletakkan jari-jari saya karena saya juga tahu dengan memori otot di mana semua tombol berada. Jadi jelas, [sesi] TPC sangat membantu di sisi ini.

“Sangat membantu untuk mengenal tim dan mulai bekerja dengan semua orang yang telah bekerja dengan saya tahun ini dan untuk membentuk hubungan. Hal ini sangat berpengaruh, terutama ketika Anda mengambil langkah seperti itu, dan mengenal seluruh tim sebelum musim dimulai juga sangat membantu untuk merasa nyaman dengan lingkungan baru.”

Antonelli dalam 'kurva pembelajaran yang curam'

Spa was a brutal weekend for Antonelli

Antonelli mengatakan ia merasa seperti pembalap yang "sangat" berbeda sekarang dibandingkan saat pertama kali mendengar kabar menggembirakan itu dari Mercedes.

"Saya pikir kurva tajam dari seberapa banyak yang telah saya pelajari, bahkan sejak tahun lalu ketika saya pergi ke balapan bersama tim, meskipun saya tidak mengemudi, tetap melihat dan mengamatinya adalah pembelajaran yang sangat bagus," jelas Antonelli.

"Juga mencoba memahami seberapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tidak hanya di trek, tetapi juga di luar trek. Saya rasa saya telah belajar banyak dan juga merasa jauh lebih mampu mengendalikan situasi, yang jelas tidak saya rasakan saat pertama kali diberitahu tentang hal itu."

Terlepas dari semua jarak yang telah ditempuhnya, Antonelli masih merasa "agak terbuka" menjelang balapan pertamanya di Melbourne.

"Pada akhirnya, ada skenario yang hanya bisa Anda alami selama akhir pekan balapan," tambahnya. Jadi saat uji coba, saya selalu mengemudi sendiri. Saya sendirian di trek dan tidak ada orang lain, jadi saya tidak perlu khawatir tentang lalu lintas. Saya tidak perlu khawatir tentang bendera kuning atau semacamnya.

"Pastinya di balapan pertama, saya merasa cukup siap dalam beberapa hal, tetapi di sisi lain, saya merasa agak kurang percaya diri karena itu adalah pengalaman pertama saya dan ada begitu banyak skenario yang harus saya hadapi.

"Sekarang pun, saya menghadapi skenario yang benar-benar baru, tetapi saya merasa situasinya sudah jauh berbeda dan saya merasa jauh lebih siap."

Persiapan Antonelli tidak terbatas hanya pada aksi di trek. Mercedes juga membantu Antonelli bersiap menghadapi aktivitas di luar trek, seperti menangani komitmen sponsor dan media.

Antonelli bahkan sempat menjalani simulasi konferensi pers bersama petugas persnya, Rosa Herrero Venegas, menjelang musim 2025.

“Saya sudah banyak melakukan pelatihan media dengan Rosa,” ungkap Antonelli. “Di awal tahun, dia membawa saya ke sebuah studio di London dan kami melakukan simulasi konferensi pers, siaran TV.

“Itu eksternal, [dengan] orang-orang yang sama sekali tidak saya kenal. Saya seperti disodori kamera dan sebagainya. Hari itu terasa sejuk karena setelah setiap wawancara, saya juga menontonnya ulang, sesuatu yang sangat saya benci. Saya tidak suka menonton ulang wawancara saya, sulit melakukannya.

"Tapi di saat yang sama, itu juga berguna untuk memahami sedikit bahasa tubuh saya dan bagaimana saya berinteraksi. Saat saya di trek, mereka meminta saya melakukan wawancara, aktivitas, penampilan, semuanya hanya untuk memahami apa yang harus saya lakukan, selain mengemudi selama akhir pekan balapan.

"Ada banyak pekerjaan yang dilakukan sebelum musim dimulai, bahkan sejak tahun lalu, juga untuk mempersiapkan diri di luar trek."

Pelajaran terbesar

Antonelli memulai karier F1-nya dengan gemilang, finis di posisi enam besar pada lima dari enam Grand Prix pertamanya. Namun, ia mengalami rentetan performa buruk di etape Eropa musim ini, yang ditandai dengan keberhasilannya meraih podium perdana yang gemilang di Kanada.

Penurunan performa ini, yang dimulai pada balapan kandang Antonelli di Imola, telah membuat sang pembalap muda berada di bawah tekanan dan harus menghadapi sorotan serta pengawasan yang semakin ketat.

Selama periode balapan yang intens, Antonelli menyadari pentingnya memiliki "waktu untuk diri sendiri" untuk memulihkan diri, memastikan ia dapat berada di puncak performanya.

Antonelli has learned to manage his time better

Ketika ditanya oleh Crash.net apa pelajaran terbesar dari paruh musim pertamanya di F1, Antonelli menjawab: “Saya pikir pertama-tama, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Saya agak terlambat menyadarinya di paruh pertama musim ini, tetapi itu sesuatu yang sangat krusial.

“Saya pikir memahami bahwa saya butuh waktu untuk diri sendiri. Saya butuh waktu terutama untuk bersiap-siap dan mendapatkan suasana hati yang tepat agar bisa sesegar mungkin saat kembali ke mobil.

“Saya merasa ada beberapa balapan di mana saya berlatih sendiri, saya tidak benar-benar mengatur segalanya dengan baik di luar trek. Saya seperti menguras tenaga.

"Dan kemudian ketika saya kembali ke mobil, saya tidak segar secara mental. Saya agak lelah dan saya tidak bisa melakukan hal-hal seperti yang saya inginkan. Meskipun saya berusaha keras, saya tidak mampu hanya karena saya lelah secara mental dan saya tidak bisa melakukannya.

“Jadi saya sangat memahami hal itu, terutama ketika Anda mendapatkan triple header, karena saya pikir triple header pertama yang saya lakukan jelas di luar negeri. Bagi saya, itu jauh lebih mudah daripada triple header di Eropa. Tetapi karena triple header kedua di Eropa, saya memulai dengan balapan kandang saya, tentu saja dengan banyak emosi, balapan kandang pertama saya.

"Tapi itu adalah balapan pertama di mana saya menyadari bahwa saya melakukan banyak kesalahan di luar mobil. Saya ingat, menjelang akhir Jumat, saya kelelahan. Saya kelelahan dan saya tahu itu akan sulit hanya karena saya lelah secara mental. Dan kemudian karena itu, hal itu berlanjut ke beberapa balapan berikutnya dan itu tidak mudah.

"Tapi sekarang saya jauh lebih mengerti. Selain itu, saya pikir di musim Eropa, saya telah memberikan sedikit tekanan yang tidak perlu pada diri saya sendiri, hanya karena, tentu saja, saya mengemudi di trek yang sudah saya kenal.

"Itulah mengapa saya merasa di trek yang tidak saya kenal, saya tampil jauh lebih baik, hanya karena saya tidak memiliki ekspektasi dan saya hanya mengemudi secara alami dan kemudian melihat apa yang terjadi, apa yang akan terjadi sebagai hasilnya.

"Ketika di balapan Eropa, saya seperti, 'Oke, ini trek yang saya tahu harus saya lakukan dengan baik.' Tapi kemudian ini membuat saya mengemudi dengan tegang dan tidak rileks dan dengan lebih banyak tekanan, dan itu juga memengaruhi performa."

Setelah 12 balapan dalam 17 minggu, hampir setara dengan satu musim penuh F2, F1 akhirnya mendapatkan 'jeda singkat' tidak resmi selama tiga minggu antara Grand Prix Inggris dan Belgia.

Ini adalah waktu yang tak ternilai bagi Antonelli untuk menyegarkan diri dan mengisi ulang baterai sebelum menghadapi dua balapan menjelang penutupan musim panas F1 di bulan Agustus.

“Saya rasa ini sangat bermanfaat, terutama karena bagi saya, setiap akhir pekan adalah pembelajaran yang luar biasa,” jawabnya ketika ditanya oleh Crash.net seberapa bermanfaat waktu di luar trek tersebut.

"Terkadang sulit untuk mengumpulkan semua informasi dan menerapkan semua yang dipelajari untuk balapan berikutnya, serta mencoba menunjukkan apa yang telah saya pelajari selama akhir pekan balapan sebelumnya. Saya rasa libur selama beberapa minggu ini sangat membantu.

"Pertama-tama, untuk sedikit menyegarkan mental dan menganalisis dengan lebih banyak waktu, tidak hanya balapan sebelumnya, tetapi juga selama paruh pertama musim, dan mencoba memahami apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik, apa yang saya lakukan dengan baik, dan bagaimana cara meningkatkan dan membangun dari sana.

"Dan juga, menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga dan teman selalu membantu melepaskan sedikit beban di otak dan kembali ke jalur yang benar dengan motivasi yang lebih besar dan lebih kuat.

Antonelli bangkit kembali dari performa buruknya baru-baru ini dengan kembali meraih poin di Hungaria, yang membawanya memasuki jeda musim panas dengan catatan positif.