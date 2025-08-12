Vasseur Akui Ferrari Meremehkan Tantangan yang Dihadapi Hamilton

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton menghadapi awal yang kurang memuaskan dan sulit di Ferrari sejak kepindahan musim dinginnya setelah 12 tahun bersama Mercedes.

Hamilton kesulitan beradaptasi dengan mobil F1 Ferrari 2025 dan tertinggal dari rekan setimnya, Charles Leclerc. Pole position dan kemenangan Sprint Race di Tiongkok memberikan momen langka bagi Hamilton, yang belum meraih podium Grand Prix dalam 14 balapan dengan seragam merah.

Dan Team Principal Ferrari, Vasseur, mengakui bahwa ia dan Hamilton mungkin meremehkan kesulitan adaptasi pembalap Inggris berusia 40 tahun itu.

"Saya pikir mungkin kita meremehkan tantangan bagi Lewis di awal musim," kata Vasseur kepada F1.com.

"Dia menghabiskan hampir 10 tahun bersama McLaren, lalu 10 tahun bersama Mercedes - itu berarti hampir 20 tahun bersama Mercedes di lingkungan yang sama.

"Itu adalah perubahan besar bagi Lewis dalam hal budaya, orang-orang di sekitarnya, perangkat lunak, mobil, dan setiap topiknya. Mungkin kita meremehkan hal ini, Lewis dan saya sendiri.

"Tapi saya sangat, sangat senang karena dalam empat atau lima balapan terakhir dia kembali ke kecepatannya."

Apakah libur musim panas datang di waktu yang tepat untuk Hamilton?

Hamilton tampak sangat pesimis setelah penampilan buruk di Grand Prix Hungaria yang membuatnya finis di luar poin untuk pertama kalinya dalam kariernya di Hungaroring.

Pada akhir pekan di mana ia hanya bisa lolos kualifikasi dan finis di posisi ke-12, Hamilton menyatakan dirinya "tidak berguna" sebelum menyarankan bahwa Ferrari "mungkin harus mengganti pembalap".

Komentar Hamilton yang samar telah memicu spekulasi tentang masa depannya di F1.

Ketika ditanya apakah ia pasti akan kembali ke Grand Prix Belanda saat musim F1 berlanjut setelah jeda musim panas, Hamilton hanya menjawab: "Saya menantikan untuk kembali. Semoga saja, saya akan kembali."

Sebelum akhir pekan dimulai, Hamilton mengatakan "akan ada beberapa air mata" darinya selama jeda bulan Agustus saat ia merenungkan musim pertamanya yang penuh tantangan bersama Ferrari.

"Tuhan tahu berapa banyak musim yang telah dilalui dengan berat, dengan caranya masing-masing. Musim ini jelas yang paling intens, menurut saya, hanya dari segi pekerjaan," kata Hamilton.

"Berintegrasi dengan budaya baru dan tim baru. Tidak berjalan mulus di semua aspek, dan ini merupakan perjuangan yang berat.

"Saya benar-benar perlu beristirahat dan memulihkan tenaga, bersama anak-anak, tertawa, dan melepaskan beban. Saya yakin akan ada beberapa air mata di suatu saat, dan saya pikir itu sangat menyehatkan."