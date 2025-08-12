Vasseur Akui Ferrari Meremehkan Tantangan yang Dihadapi Hamilton

Apakah Ferrari meremehkan tantangan yang dihadapi Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton menghadapi awal yang kurang memuaskan dan sulit di Ferrari sejak kepindahan musim dinginnya setelah 12 tahun bersama Mercedes.

Hamilton kesulitan beradaptasi dengan mobil F1 Ferrari 2025 dan tertinggal dari rekan setimnya, Charles Leclerc. Pole position dan kemenangan Sprint Race di Tiongkok memberikan momen langka bagi Hamilton, yang belum meraih podium Grand Prix dalam 14 balapan dengan seragam merah.

Dan Team Principal Ferrari, Vasseur, mengakui bahwa ia dan Hamilton mungkin meremehkan kesulitan adaptasi pembalap Inggris berusia 40 tahun itu.

"Saya pikir mungkin kita meremehkan tantangan bagi Lewis di awal musim," kata Vasseur kepada F1.com.

"Dia menghabiskan hampir 10 tahun bersama McLaren, lalu 10 tahun bersama Mercedes - itu berarti hampir 20 tahun bersama Mercedes di lingkungan yang sama.

"Itu adalah perubahan besar bagi Lewis dalam hal budaya, orang-orang di sekitarnya, perangkat lunak, mobil, dan setiap topiknya. Mungkin kita meremehkan hal ini, Lewis dan saya sendiri.

"Tapi saya sangat, sangat senang karena dalam empat atau lima balapan terakhir dia kembali ke kecepatannya."

Apakah libur musim panas datang di waktu yang tepat untuk Hamilton?

Hamilton tampak sangat pesimis setelah penampilan buruk di Grand Prix Hungaria yang membuatnya finis di luar poin untuk pertama kalinya dalam kariernya di Hungaroring.

Pada akhir pekan di mana ia hanya bisa lolos kualifikasi dan finis di posisi ke-12, Hamilton menyatakan dirinya "tidak berguna" sebelum menyarankan bahwa Ferrari "mungkin harus mengganti pembalap".

Komentar Hamilton yang samar telah memicu spekulasi tentang masa depannya di F1.

Ketika ditanya apakah ia pasti akan kembali ke Grand Prix Belanda saat musim F1 berlanjut setelah jeda musim panas, Hamilton hanya menjawab: "Saya menantikan untuk kembali. Semoga saja, saya akan kembali."

Sebelum akhir pekan dimulai, Hamilton mengatakan "akan ada beberapa air mata" darinya selama jeda bulan Agustus saat ia merenungkan musim pertamanya yang penuh tantangan bersama Ferrari.

"Tuhan tahu berapa banyak musim yang telah dilalui dengan berat, dengan caranya masing-masing. Musim ini jelas yang paling intens, menurut saya, hanya dari segi pekerjaan," kata Hamilton.

"Berintegrasi dengan budaya baru dan tim baru. Tidak berjalan mulus di semua aspek, dan ini merupakan perjuangan yang berat.

"Saya benar-benar perlu beristirahat dan memulihkan tenaga, bersama anak-anak, tertawa, dan melepaskan beban. Saya yakin akan ada beberapa air mata di suatu saat, dan saya pikir itu sangat menyehatkan."

Vasseur Akui Ferrari Meremehkan Tantangan yang Dihadapi Hamilton
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Acosta Meredam Rumor Kepergiannya dari KTM di Akhir 2025
46m ago
Pedro Acosta, 2025 MotoGP Czech Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Cedera Halangi Oliveira Tampil di Suzuka 8 Hours bersama Yamaha
3h ago
Jack Miller
F1 News
Vasseur Akui Ferrari Meremehkan Tantangan yang Dihadapi Hamilton
3h ago
Lewis Hamilton
F1 Feature
Antonelli Membahas 12 Bulan Penuh Gejolak sejak Pengumuman Mercedes
3h ago
Antonelli has had an up and down rookie F1 season
MotoGP News
Rins Yakin Kualifikasi Kunci untuk Mendekati Quartararo
4h ago
Alex Rins

More News

MotoGP News
Menikmati Peran Tes, Augusto Fernandez Urung Comeback di 2026
4h ago
Augusto Fernandez
MotoGP News
Martin Tetapkan Targetnya di Aprilia untuk Sisa Musim 2025
6h ago
Jorge Martin
F1 News
Hamilton Meluruskan Soal Dokumen yang Dikirimnya ke Ferrari
6h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Bagnaia Menuju Austria dengan Kekhawatiran soal Pengereman
7h ago
Francesco Bagnaia
MotoGP News
Nikmati Musim Terbaiknya, Di Giannantonio Siap Mengancam Rival
12h ago
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2025 Czech MotoGP