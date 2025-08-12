Terungkap: Dua Kandidat Utama Pembalap Cadillac untuk 2026

Dua nama teratas untuk line-up Cadillac F1 musim 2026 tampaknya sudah ditetapkan.

Sergio Perez
Sergio Perez

Sergio Perez, Valtteri Bottas

Dua pembalap telah digadang-gadang sebagai kandidat terdepan untuk musim debut Cadillac di F1 tahun depan.

Raksasa otomotif AS, General Motors, akan memasuki F1 sebagai tim ke-11 pada tahun 2026 di bawah merek mewahnya, Cadillac. Tim baru ini akan bergabung dengan F1 di awal era regulasi baru dan merupakan hasil kerja sama antara General Motors dan TWG.

Graeme Lowdon telah ditunjuk sebagai kepala tim dan skuad AS telah merekrut beberapa staf F1 berpengalaman dari tim-tim rival.

Cadillac belum mengumumkan susunan pembalap mereka untuk tahun 2026, tetapi beberapa nama telah dikaitkan, termasuk Sergio Perez, Valtteri Bottas, Mick Schumacher, Zhou Guanyu, dan Felipe Drugovich, serta pembalap Amerika Zak Crawford dan Colton Herta.

Cadillac menduetkan Sergio Perez dan Valtteri Bottas?

Reporter dan presenter F1.com, Lawrence Barretto, memprediksi bahwa Cadillac akan memilih kombinasi pembalap berpengalaman dan pemenang balapan, yang terdiri dari Perez dan Bottas.

Hal ini merupakan perubahan haluan dari proses pemikiran awal untuk memasangkan seorang veteran dengan pembalap yang lebih muda.

"Saya sudah bicara dengan Checo beberapa kali selama beberapa bulan terakhir," ujar Barretto kepada F1.com. "Yang bisa saya katakan, dia sangat bersemangat untuk kembali ke Formula 1, untuk proyek yang tepat. Dan saya pikir alasan mengapa Cadillac begitu menarik baginya adalah karena semua yang mereka tawarkan.

"Dan saya pikir dia mengerti bahwa tahun pertama bukanlah tahun di mana dia akan menggemparkan dunia. Tapi saya pikir ini adalah kesempatan untuk menggunakan keahlian yang membuatnya begitu dihargai, yaitu caranya memotivasi tim, caranya mengelola ban, caranya mengembangkan mobil selama satu musim dan sepanjang musim dingin.

"Saya pikir semua hal ini tidak tersedia di Formula 1 dari para pembalap yang ada di pasaran saat ini. Dan saya pikir itulah mengapa nama Checo sudah masuk dalam pertimbangan sejak awal dan mengapa saya pikir dia akan berada di dalam mobil. Mereka harus memilikinya di dalam mobil karena mereka membutuhkan pengalaman itu.”

Valtteri Bottas
Valtteri Bottas

Mengenai Bottas, Barretto menambahkan: “Saya pikir kita perlu melihat secara holistik apa yang ingin dicapai Cadillac.

“Dan saya pikir mereka ingin segera memulai secepat mungkin, dan mereka ingin menemukan cara agar tim dapat membangun dengan cepat. Maka dari itu, saya pikir Anda membutuhkan pengalaman, dan saya pikir Valtteri dan Checo bersama-sama berpotensi menawarkan hal itu.

“Anda punya Valtteri di sini. Dia tetap lapar di paddock. Dia mengambil tugas ini sebagai cadangan Mercedes. Dia mencurahkan seluruh dirinya untuk semua pekerjaan media sosial yang mereka berikan kepadanya.

“Dia siap untuk segalanya. Tapi dia melakukan hal-hal penting. Dia ada di simulator, dia hadir di semua rapat teknik, dia memahami pengembangan Mercedes 2026, yang menurut saya bisa menjadi signifikan.

"Dia punya pengalaman luas dengan Power Unit Mercedes. Dia jelas punya unit tenaga Ferrari saat di Sauber. Saya sedang membuat daftar periksa bahwa mustahil untuk menolak Valtteri Bottas, dan saya pikir itulah mengapa keduanya difavoritkan untuk bergabung dengan tim itu karena saya pikir mereka membutuhkan pengalaman seperti itu.”

