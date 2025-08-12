Hamilton Meluruskan Soal Dokumen yang Dikirimnya ke Ferrari

Lewis Hamilton telah mengklarifikasi pernyataannya tentang dokumen untuk Ferrari yang viral beberapa waktu sebelumnya.

Menjelang Grand Prix Belgia baru-baru ini, juara dunia tujuh kali itu mengungkap "dorongan besar" untuk perubahan yang ia lakukan di balik layar di Ferrari karena ia tidak ingin menjadi pembalap bintang terbaru yang gagal memenangkan gelar juara dunia bersama tim tersebut.

Hamilton mengatakan ia telah menyerahkan dokumen kepada tim dan mengadakan pertemuan penting di Maranello dalam upaya untuk memperbaiki tim Italia tersebut.

"Saya berada di pabrik beberapa hari setiap minggu. Tentu saja, Anda akan membahas posisi kami di balapan sebelumnya, hal-hal yang perlu kami ubah," kata Hamilton di Belgia.

"Saya mengadakan banyak rapat. Saya sudah mengadakan banyak rapat dengan para pimpinan tim, jadi saya duduk bersama [ketua] John [Elkann], [CEO] Benedetto [Vigna], [Team Principal] Fred [Vasseur]. Dan dalam beberapa rapat, saya duduk bersama kepala pengembangan mobil kami, dengan Loic [Serra], juga dengan para pimpinan departemen lainnya - membahas mesin untuk tahun depan, suspensi untuk tahun depan - hal-hal yang Anda inginkan, masalah-masalah yang saya alami dengan mobil ini.

"Saya sudah mengirimkan dokumen sepanjang tahun. Setelah beberapa balapan pertama, saya sudah menyiapkan dokumen lengkap untuk tim. Lalu, selama jeda ini, saya mengirimkan dua dokumen lagi. Jadi, saya datang dan ingin membahasnya.

"Beberapa di antaranya adalah penyesuaian struktural yang perlu kami lakukan sebagai tim agar bisa menjadi lebih baik di semua area yang ingin kami tingkatkan, dan yang lainnya benar-benar membahas masalah yang saya hadapi saat ini dengan mobil tahun ini. Beberapa hal memang ingin saya terapkan pada mobil tahun depan, dan beberapa hal yang perlu saya ubah untuk tahun depan.

"Saya mencoba mobil 2026 untuk pertama kalinya dan mulai mengerjakannya. Para teknisi datang ke ruangan, duduk, dan berdiskusi dengan setiap teknisi, jadi ini sebuah dorongan yang sangat besar."

Namun, saat berbicara kepada media termasuk Crash.net di Grand Prix Hungaria, Hamilton menegaskan bahwa ia tidak mengeluarkan "perintah".

"Tidak ada perintah di dalamnya," jelas Hamilton sambil mengklarifikasi pernyataan sebelumnya. "Itu hanya ide-ide seperti, 'Hei, jika kita melakukan ini, sudahkah kita mencobanya? Jika kita melakukan ini, mungkin kita bisa melonggarkan beberapa area atau kita bisa menjadi lebih baik.'"

"Ini hanya tentang berdiskusi. Fred [Vasseur, Kepala Tim Ferrari], seperti yang saya katakan, sebagai tim, sangat responsif."

Hamilton telah menjalani musim perdana yang cukup membuat frustrasi bersama Ferrari dan memasuki jeda musim panas tanpa meraih podium Grand Prix dalam 14 balapan pertamanya bersama tim tersebut.

Pembalap Inggris berusia 40 tahun itu merasa kecewa setelah kualifikasi dan finis di posisi ke-12 di Hungaria, yang menandai penampilan buruk terbarunya di tengah kesulitannya beradaptasi dengan mobil Ferrari 2025.

Pendekatan berbeda Leclerc

Charles Leclerc, yang unggul atas Hamilton musim ini, mengatakan ia tidak mengikuti rekan setimnya dalam mengirimkan dokumen.

"Tentu saja saya terlibat [dalam rapat-rapat itu]," jelas Leclerc. "Saya tidak membuat dokumen sendiri, tetapi saya pasti mengadakan rapat setiap kali kembali ke Maranello bersama tim untuk mengetahui apa hal berikutnya yang ingin kami tangani sebagai tim.

"Setiap pembalap punya caranya sendiri untuk memberi masukan kepada tim. Saya punya cara saya sendiri, yang berbeda dengan Lewis, tetapi itu tidak berarti saya terabaikan. Saya pasti terlibat dalam prosesnya."