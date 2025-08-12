Daniel Ricciardo Mencari Jati Dirinya setelah Keluar dari F1

Daniel Ricciardo terbuka tentang adaptasi dirinya dengan kehidupan baru sejak keluar dari F1.

Pembalap Australia 36 tahun itu tiba-tiba meninggalkan F1 pada paruh kedua musim 2024 ketika ia digantikan oleh Liam Lawson di tim yang saat itu bernama AlphaTauri (sekarang Racing Bulls) setelah Grand Prix Singapura tahun lalu.

Ricciardo mengalami beberapa tahun terakhir yang penuh gejolak di F1, setelah menghabiskan tahun 2023 sebagai pembalap cadangan Red Bull setelah masa bakti yang mengecewakan di McLaren.

Ricciardo kesulitan menemukan performa terbaiknya sekembalinya pada tahun 2024 dan belum pernah balapan lagi sejak itu.

Setelah keluar dari F1, Ricciardo berfokus pada usaha bisnis termasuk perusahaan anggur internasionalnya, DR3 Wines, dan merek pakaian Enchante. Ia tetap bersikap relatif rendah hati dan tampaknya tidak tertarik untuk kembali ke dunia balap.

Berbicara di konferensi Ray White Connect di Pusat Konvensi dan Pameran Gold Coast di Queensland, Australia, Ricciardo memberikan sudut pandang yang jujur tentang kehidupan dan prioritas barunya.

"Yah, saya belum mencukur jenggot saya. Jenggot adalah kenyamanan saya saat ini," kata Ricciardo. "Tahun ini merupakan tahun eksplorasi diri. Saya menjalani kehidupan yang serba cepat dan gila ini begitu lama dan tahun ini saya sedikit lebih tenang."

"Saya punya banyak waktu luang, saya juga pernah mendaki gunung. Saya berada di Alaska beberapa minggu yang lalu dan tidak diterkam beruang grizzly, itu bonus.

"Saya mencoba mencari tahu siapa diri saya selain pembalap mobil. Saya jadi lebih menghargai hal-hal kecil dan arti penting keluarga dan teman.

"Saya selalu bersemangat dan terkadang itu membuat saya egois, jadi saya mencoba belajar untuk lebih tidak egois dan menjadi pendengar yang lebih baik."

Penurunan Ricciardo dijelaskan

Mantan pemenang Grand Prix David Coulthard meyakini alasan utama kemerosotan karier Ricciardo karena kehilangan “keinginan untuk sukses” menyusul keputusannya untuk keluar dari Red Bull pada akhir tahun 2018.

"Anda berevolusi seiring berjalannya waktu dan Anda melihat beberapa pembalap yang berevolusi dengan baik. Anda melihat yang lain terpengaruh oleh kesuksesan dan itu memengaruhi lintasan mereka," kata Coulthard saat tampil di podcast High Performance.

"Daniel Ricciardo akan menjadi contohnya. Salah satu talenta muda cemerlang yang datang ke F1, salah satu overtaker terbaik di generasinya, selalu menarik untuk ditonton.

"Tiba-tiba ketika dia meninggalkan Red Bull, Renault cukup baik, dan di McLaren, Lando mengunggulinya di kedua tahun itu meskipun Daniel memenangkan balapan.

"Dan kemudian itu tidak pernah benar-benar berhasil lagi di AlphaTauri. Sekarang dia sudah pensiun dengan bahagia, saya kira, [sebagai] orang kaya. Tapi semuanya terasa seperti diringkas menjadi periode yang terlalu singkat."

Coulthard menambahkan: “Dalam hidup, kita mendapatkan beban seiring berjalannya hidup. Jika kita miskin, itu adalah tas Tesco berisi beberapa potong pakaian. Jika kita kaya, itu adalah Louis Vuitton.

“Tas-tas lain memang tersedia, tetapi semuanya harus dibawa. Jadi, entah itu beban kekayaan atau kesuksesan, atau beban kemiskinan dan kesulitan, semuanya harus dibawa untuk mencoba meraih kesempatan berikutnya.

“Bagi sebagian orang, mungkin mereka tidak mampu melepaskan dan benar-benar membawa diri mereka kembali ke momen yang merupakan titik terbebas di mana kinerja mereka berada di level tertinggi.

“Seiring perkembangan kita, beberapa orang berevolusi ke fase kehidupan lain di mana mereka tidak memiliki kebutuhan itu, mereka tidak memiliki keinginan itu.

"Martin Brundle menggunakan ungkapan, 'Anda tidak kehilangan kecepatan, Anda kehilangan kebutuhan' dan saya menyamakannya dengan seorang petinju. Saya akan membayangkan setiap petinju pernah jatuh pada titik tertentu, entah itu saat latihan atau di awal pertandingan.

“Ketika mereka muda, mereka [memandang] ke atas dan mata mereka ke mana-mana, tetapi keinginan mereka untuk sukses begitu kuat sehingga mengalahkan rasa sakit itu.

“Mereka bertambah tua dan mereka memiliki kekayaan dan kesuksesan, lalu mereka jatuh dan Anda melihat mereka. 'Apakah dia bilang lima atau enam [saat hitung mundur]?'. Saya akan tinggal di sini sedikit lebih lama.' 'Oh, dia tidak masuk hitungan. Yah, saya mendapatkan uangnya, saya tidak ingin dipukul di kepala lagi.'

“Mereka telah kehilangan keinginan untuk menerima pukulan.”