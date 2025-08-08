Prediksi Suram Verstappen Terhadap Peluang Red Bull di Sisa 2025

Max Verstappen membuat prediksi jujur tentang sisa musim F1 Red Bull 2025.

Max Verstappen
Max Verstappen

Max Verstappen yakin Red Bull tidak akan mampu memenangkan balapan F1 lagi musim ini.

Klaim itu keluar setelah ia menghadapi akhir pekan terburuknya sejauh ini, kualifikasi kedelapan dan finis kesembilan, pada Grand Prix Hungaria akhir pekan lalu.

Verstappen finis di belakang Liam Lawson dari tim Racing Bulls, dan hampir di-overlap oleh Lando Norris dari McLaren, yang memenangkan balapan.

Dan Verstappen tidak yakin situasi akan membaik bagi Red Bull setelah jeda musim panas.

Ditanya oleh media Belanda apakah Red Bull bisa memenangkan balapan lagi tahun ini, Verstappen menjawab: "Tidak, bukan seperti yang terjadi saat ini. Begitulah adanya. Sudah jelas.

"Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya bisa marah, tetapi itu tidak akan membuat mobil lebih cepat."

Verstappen, yang telah berkomitmen untuk Red Bull hingga musim 2026, mengakui "tidak ada yang berhasil" sementara tim berusaha memperbaiki masalah yang menghambat performa buruk penantang RB21 mereka.

"Kami telah mencoba berbagai hal, tetapi saat ini tidak ada yang berhasil," jelasnya. "Tentu saja, saya punya beberapa ide, tetapi saya tidak selalu bisa membicarakannya secara terbuka. Kami hanya harus menunggu dan menganalisis semuanya setelah akhir pekan.

"Pada akhirnya, itu tidak terlalu menyakitkan sekarang karena kami tidak benar-benar berjuang untuk apa pun lagi."

Berbicara kepada Sky Sports F1, pembalap Belanda itu menambahkan: "Akhir pekan ini sangat sulit. Gripnya sangat rendah dan kami tidak bisa berbuat banyak.

"Sangat sulit dijelaskan. Sayangnya, tidak ada yang berhasil. Di Spa, kami menjalani akhir pekan yang jauh lebih kompetitif.

"Saya tahu kami tidak selevel McLaren, tetapi mereka juga telah melakukan pekerjaan dengan baik tahun ini."

Apakah Hungaria menggambarkan posisi Red Bull sebenarnya?

Namun, Team Principal baru Red Bull, Laurent Mekies, yakin akhir pekan yang mengecewakan di Hungaria bukanlah cerminan sejati dari daya saing mobil.

"Saya rasa apa yang Anda lihat akhir pekan ini tidak mencerminkan kondisi mobil saat ini," kata Mekies. "Kami menerima kenyataan bahwa kami mungkin tidak terlalu kuat di trek seperti ini, tetapi apa yang kami lihat hari ini sungguh luar biasa.

"Jika Anda perhatikan, McLaren memang lebih cepat, tetapi lihat di Spa, Max mampu bersaing dengan baik pada hari Sabtu dan mengejutkan semua orang dalam sprint. Kita lihat saja nanti."

Mekies menambahkan: "Itu tidak akan mengubah fakta bahwa kami punya peluang yang sempit.

"Tapi saya pikir dengan tersingkir secara dramatis seperti itu, saya juga cukup yakin bahwa dengan semua tes yang telah kami lakukan di Budapest, termasuk sebelum balapan, saya juga cukup yakin bahwa ini hanya akan terjadi sekali.

"Memang benar bahwa itu terutama masalah kecepatan rendah dan kecepatan sedang. Oleh karena itu, ini menunjukkan penggunaan ban yang lebih banyak dan ban yang lebih sering diaktifkan daripada performa kami."

Prediksi Suram Verstappen Terhadap Peluang Red Bull di Sisa 2025
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Quartararo Ingin Motor yang Siap Menang Sejak Balapan Pertama
12m ago
Fabio Quartararo, Yamaha
F1 News
Prediksi Suram Verstappen Terhadap Peluang Red Bull di Sisa 2025
26m ago
Max Verstappen
MotoGP News
Bagnaia Mengungkap Tantangan Terbesar dari Balaton Park
39m ago
Francesco Bagnaia, Ducati
F1 News
Williams Fokus ke 2026, Klasemen 2025 Bukan Prioritas
1h ago
Alex Albon, Williams
MotoGP News
BMW Izinkan Razgatlioglu Menguji Motor MotoGP Yamaha Lebih Awal
2h ago
Toprak Razgatlioglu

More News

F1 News
McLaren Sempat "Cemas" dengan Perubahan Besar untuk Mobil 2025
2h ago
Lando Norris, McLaren
MotoGP News
Miller Diuntungkan Faktor Non-Teknis dalam Perebutan Kursi Yamaha
4h ago
Jack Miller
F1 News
Liberty Media Catat Laba $1 Miliar dari F1 pada Q2 2025
4h ago
Hungary race start
WSBK News
RESMI: Petrucci Menggantikan Razgatlioglu di BMW untuk WorldSBK 2026
4h ago
Sven Blusch shakes hands with Danilo Petrucci. Credit: BMW.
MotoGP Feature
Analisis: Seberapa Dominan Musim MotoGP 2025 Marc Marquez?
14h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Dutch MotoGP