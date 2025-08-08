Prediksi Suram Verstappen Terhadap Peluang Red Bull di Sisa 2025

Max Verstappen yakin Red Bull tidak akan mampu memenangkan balapan F1 lagi musim ini.

Klaim itu keluar setelah ia menghadapi akhir pekan terburuknya sejauh ini, kualifikasi kedelapan dan finis kesembilan, pada Grand Prix Hungaria akhir pekan lalu.

Verstappen finis di belakang Liam Lawson dari tim Racing Bulls, dan hampir di-overlap oleh Lando Norris dari McLaren, yang memenangkan balapan.

Dan Verstappen tidak yakin situasi akan membaik bagi Red Bull setelah jeda musim panas.

Ditanya oleh media Belanda apakah Red Bull bisa memenangkan balapan lagi tahun ini, Verstappen menjawab: "Tidak, bukan seperti yang terjadi saat ini. Begitulah adanya. Sudah jelas.

"Tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya bisa marah, tetapi itu tidak akan membuat mobil lebih cepat."

Verstappen, yang telah berkomitmen untuk Red Bull hingga musim 2026, mengakui "tidak ada yang berhasil" sementara tim berusaha memperbaiki masalah yang menghambat performa buruk penantang RB21 mereka.

"Kami telah mencoba berbagai hal, tetapi saat ini tidak ada yang berhasil," jelasnya. "Tentu saja, saya punya beberapa ide, tetapi saya tidak selalu bisa membicarakannya secara terbuka. Kami hanya harus menunggu dan menganalisis semuanya setelah akhir pekan.

"Pada akhirnya, itu tidak terlalu menyakitkan sekarang karena kami tidak benar-benar berjuang untuk apa pun lagi."

Berbicara kepada Sky Sports F1, pembalap Belanda itu menambahkan: "Akhir pekan ini sangat sulit. Gripnya sangat rendah dan kami tidak bisa berbuat banyak.

"Sangat sulit dijelaskan. Sayangnya, tidak ada yang berhasil. Di Spa, kami menjalani akhir pekan yang jauh lebih kompetitif.

"Saya tahu kami tidak selevel McLaren, tetapi mereka juga telah melakukan pekerjaan dengan baik tahun ini."

Apakah Hungaria menggambarkan posisi Red Bull sebenarnya?

Namun, Team Principal baru Red Bull, Laurent Mekies, yakin akhir pekan yang mengecewakan di Hungaria bukanlah cerminan sejati dari daya saing mobil.

"Saya rasa apa yang Anda lihat akhir pekan ini tidak mencerminkan kondisi mobil saat ini," kata Mekies. "Kami menerima kenyataan bahwa kami mungkin tidak terlalu kuat di trek seperti ini, tetapi apa yang kami lihat hari ini sungguh luar biasa.

"Jika Anda perhatikan, McLaren memang lebih cepat, tetapi lihat di Spa, Max mampu bersaing dengan baik pada hari Sabtu dan mengejutkan semua orang dalam sprint. Kita lihat saja nanti."

Mekies menambahkan: "Itu tidak akan mengubah fakta bahwa kami punya peluang yang sempit.

"Tapi saya pikir dengan tersingkir secara dramatis seperti itu, saya juga cukup yakin bahwa dengan semua tes yang telah kami lakukan di Budapest, termasuk sebelum balapan, saya juga cukup yakin bahwa ini hanya akan terjadi sekali.

"Memang benar bahwa itu terutama masalah kecepatan rendah dan kecepatan sedang. Oleh karena itu, ini menunjukkan penggunaan ban yang lebih banyak dan ban yang lebih sering diaktifkan daripada performa kami."