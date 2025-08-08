Liberty Media Catat Laba $1 Miliar dari F1 pada Q2 2025

F1 telah merilis laporan keuangannya untuk kuartal kedua tahun 2025, melaporkan pendapatan lebih dari $1 miliar.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada hari Kamis, Liberty Media mengungkapkan bahwa Formula One Group membukukan pendapatan sebesar $1,34 miliar dari 1 April hingga 30 Juni, menandai peningkatan 35% dibandingkan dengan $988 juta yang diperolehnya pada periode yang sama tahun lalu.

Dari total tersebut, $1,03 miliar berasal dari 'pendapatan utama F1', yang mencakup biaya promosi balapan, hak media, dan sponsor.

Angka tersebut meningkat tajam dari $739 juta pada kuartal kedua tahun 2024, sebagian dibantu oleh kalender yang diperluas. F1 menyelenggarakan sembilan balapan pada periode April-Juni tahun ini, naik dari delapan balapan pada periode yang sama musim lalu.

Film F1 The Movie turut berperan

Liberty juga melaporkan keuntungan komersial dari perilisan film F1 The Movie, yang tayang perdana di kota-kota besar termasuk New York dan London sebelum diluncurkan secara global pada akhir Juni.

Sumber pendapatan lainnya tumbuh dari $132 juta menjadi $194 juta, didorong oleh beberapa faktor termasuk pendapatan $6 juta dari penyewaan Grand Prix Plaza di Las Vegas dan kinerja yang lebih baik dari Quint, anak perusahaan Liberty yang bergerak di bidang tiket dan perhotelan.

Laba operasional F1 sebelum depresiasi dan amortisasi, ukuran utama laba, meningkat lebih dari dua kali lipat dari $165 juta menjadi $369 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

The series also revealed it distributed $513 million in prize money to the 10 teams on the grid during the quarter, up from $435 million a year ago. That brings the total payout to teams so far in 2025 to $625 million.

Biaya operasional F1 juga meningkat karena beberapa faktor yang berkontribusi, termasuk "Biaya pengiriman yang lebih tinggi terkait dengan urutan acara yang berbeda, komisi yang lebih tinggi dan biaya layanan mitra yang terkait dengan pertumbuhan pendapatan yang mendasarinya, biaya Paddock Club yang lebih tinggi karena peningkatan kehadiran, peningkatan biaya untuk melayani sponsor baru, biaya yang lebih tinggi untuk menayangkan F1 TV ke basis pelanggan yang terus bertambah, dan biaya yang terkait dengan Grand Prix Plaza di Las Vegas, yang meluncurkan aktivasi baru dan acara lainnya pada kuartal kedua."

Liberty Media juga mengonfirmasi bahwa mereka telah menyelesaikan akuisisi MotoGP pada 3 Juli, setelah perjuangan panjang untuk mendapatkan persetujuan regulator.

MotoGP kini akan berada di bawah Grup Formula Satu dalam portofolio Liberty, tetapi pendapatannya hanya akan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan mulai kuartal ketiga.