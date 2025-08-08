Williams Fokus ke 2026, Klasemen 2025 Bukan Prioritas

Team Principal Williams, James Vowles, mengatakan tidak keberatan jika kehilangan posisi kelima dalam kejuaraan, seiring mereka menatap era baru Formula 1 di tahun 2026.

Skuad yang berbasis di Grove membuat lompatan besar dengan FW47 untuk memimpin pertarungan papan tengah yang ketat, setelah sebelumnya sempat kesulitan di posisi-posisi terakhir pada tahun 2024.

Sistem distribusi hadiah Formula 1 sangat bergantung pada posisi kejuaraan tim, dan finis di posisi kelima klasemen akan memberikan dorongan finansial yang substansial.

Namun, terlepas dari potensi kerugian pendapatan, tim tetap berkomitmen pada rencananya untuk menghentikan pengembangan penantang mereka saat ini dan mengalokasikan sumber dayanya untuk mobil mereka untuk regulasi F1 2026.

Strategi ini berpotensi membuat Williams rentan di paruh kedua musim, dengan Aston Martin, Sauber dan Racing Bulls hanya tertinggal 25 poin di belakang mereka.

Williams melihat gambaran yang lebih besar

Vowles menekankan bahwa posisi finis Williams di tahun 2025 tidaklah penting, karena tim telah membuat keputusan yang jelas untuk berhenti mengejar hasil jangka pendek dan mengerahkan segalanya untuk tahun 2026.

“Semuanya sudah diputuskan. Sudah diputuskan, sudah diputuskan. Dan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan para pemegang saham,” ungkapnya.

“Saya sangat senang dengan fakta bahwa kami berada di posisi kelima tahun ini. Ini adalah elemen yang fantastis bagi kami sendiri, bagi mitra kami, bagi siapa pun yang terkait dengan kami.

"Namun, tujuan tim ini adalah memenangkan kejuaraan dunia dan Anda tidak akan mencapainya dengan terus berjuang untuk satu atau dua posisi di kejuaraan konstruktor.

“Jadi keputusan itu diambil pada bulan Januari dan jalur yang kami tempuh sebenarnya adalah pembaruan yang kami lakukan.

"Bahkan tidak ada jaminan bahwa kami akan melakukan pembaruan ini, itu adalah elemen dari beberapa bagian yang kami lakukan di terowongan selama Januari, Februari, dan sebagian kecil bulan Maret.

"Cukup. Kita tidak akan melakukan apa pun lagi. Aku tidak akan melakukan apa pun lagi. Dan jika itu mengakibatkan kita berada di posisi ke-6 atau ke-7 di kejuaraan, biarlah begitu."

Williams telah meraih beberapa hasil gemilang tahun ini, dengan Alex Albon finis kelima di Miami dan Emilia Romagna, yang membawa tim menjauh dari rival terdekatnya.

Namun, Williams mengalami kesulitan baru-baru ini, dengan Grand Prix Hungaria akhir pekan lalu menandai titik terendah karena Albon dan Carlos Sainz finis di luar zona poin.

Vowles menyoroti pasang surutnya urutan pebalap seiring tim memperkenalkan pembaruan di berbagai titik sepanjang tahun.

“Ketika saya merenungkan musim kami tahun ini, ada beberapa elemen yang berhasil kami capai, dan ketika kami berhasil, hasilnya baik berkat sejumlah iterasi atau mobil di depan kami.

“Saya rasa ini akan menjadi pertarungan yang sangat ketat antara P5 hingga mungkin P8, yang menurut saya mencerminkan hal tersebut.

"Dan saya pikir jika Anda melihat performa kami, hingga Imola, Miami, Anda akan berkata, ya, kami berada di posisi ke-5 atau ke-4 karena kami meraih hasil yang baik, kami tidak membuat kesalahan, tetapi persaingannya sangat ketat.

"Lalu di Imola dan Miami, dunia sedikit terkejut melihat seberapa jauh kami bisa memacu dan mengembangkan mobil ini.

"Kemudian, balapan pengembangan dimulai dan tim lain telah meningkatkan performa. Ferrari telah melakukan pekerjaan yang brilian dalam hal itu, dan pembaruan kami di Spa yang membawa kami kembali ke posisi di mana kami kembali mampu membawa mobil ke 10 besar. Itulah penilaian saya.

“Saya pikir tim mana pun bisa mendapatkan hasil yang menguntungkan di sepanjang perjalanan.

“Kami melakukan pekerjaan yang baik ketika mobil melaju kencang dan kami mampu meraih poin sebanyak mungkin.

“Meskipun begitu, saya sudah bisa menunjukkan 18 poin yang tidak kami raih saat itu, jadi saya tidak terkejut [kami masih di posisi kelima].

“Musim masih panjang. Saya lebih terkejut di Imola, Miami bahwa kami secepat ini. Mungkin itu sebabnya.”