McLaren Sempat "Cemas" dengan Perubahan Besar untuk Mobil 2025

McLaren menutup musim F1 2024 dengan mobil tercepat di grid, setelah dengan cepat menyalip Red Bull, yang mendominasi fase awal musim, untuk memenangkan gelar konstruktor pertamanya dalam 25 tahun.

Namun, alih-alih mengembangkan konsep yang sama untuk tahun terakhir siklus regulasi, yang seharusnya menjadi pilihan logis, McLaren justru mengambil pendekatan revolusioner dengan MCL39.

Skuad yang berbasis di Woking ini telah mengambil pendekatan serupa pada tahun 2013, tahun terakhir era V8, namun strategi tersebut menjadi bumerang dan tim merosot ke posisi kelima klasemen tanpa podium.

McLaren ungkap kekhawatiran dengan desain 2025

Lando Norris and Oscar Piastri © XPB Images

Akhirnya, keputusan berani untuk mengejar revolusi daripada evolusi telah membuahkan hasil, memungkinkan McLaren untuk membuka keunggulan signifikan atas para pesaingnya.

Pada awal jeda musim panas, McLaren telah mengumpulkan poin dua kali lipat dari rival terdekatnya, Ferrari,, sementara Oscar Piastri dan Lando Norris juga unggul jauh dari yang lain di klasemen pembalap.

Team Principal Andrea Stella menjelaskan bahwa perombakan yang dilakukan begitu besar sehingga mereka tidak menyangka perubahan tersebut akan terjadi menjelang musim baru.

"Saya terkejut dengan tingkat daya saing ini," ujarnya. "Ketika tahun lalu kami membahas seberapa besar upaya yang ingin kami lakukan untuk meningkatkan mobil 2024, kami jelas ingin sangat ambisius.

"Kami ingin mencoba dan menjernihkan situasi 'memasuki akhir pekan balapan dan Anda tidak pernah tahu siapa yang akan menang' yang kami alami tahun lalu, dan kami pikir kami perlu melakukan sedikit lebih dari pengembangan normal.

"Jadi bagaimana kami melakukannya? Kami menerapkan pendekatan yang sangat agresif terhadap inovasi. MCL39 adalah mobil yang sangat inovatif. Dari sudut pandang teknik, kami merasa gugup mengenai beberapa solusi, apakah kami benar-benar siap untuk mewujudkannya.

"Tetapi kemudian ketika kami melihat waktu putaran dan angka-angka dalam simulasi, sebenarnya, kami pikir itu tidak akan cukup. Pada awal musim, secara efektif itu tidak cukup."

Stella menambahkan bahwa McLaren membawa sejumlah pembaruan kecil pada mobilnya menjelang musim ini, yang menghasilkan peningkatan waktu putaran yang signifikan.

“Jadi, ada faktor yang terjadi selama musim ini, yaitu mobilnya benar-benar telah ditingkatkan,” lanjutnya. “Saya pikir itu lebih terlihat di masa lalu karena kami datang dengan peningkatan satu kali, dan itu sendiri sangat terlihat.

“Tetapi sebenarnya, bahkan jika kita mempertimbangkan tiga, empat balapan terakhir, ada cukup banyak bagian baru yang telah ditambahkan. Jika kita menambahkan semua ini dalam satu momen, maka kita akan berkata, ‘Oh, McLaren memiliki peningkatan yang besar.’

“Jadi, saya pikir ini sangat membantu dalam menciptakan tren ini dan menemukan bahwa dalam tiga balapan terakhir, kami jelas sangat kompetitif.”