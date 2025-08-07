Ferrari Disalahkan atas Wawancara Menyakitkan Hamilton di Hungaria

Lewis Hamilton sedang mengalami "krisis karier yang besar", demikian klaimnya.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Wawancara Lewis Hamilton yang penuh gejolak di Hungaria, yang memicu keraguan tentang masa depannya, diyakini merupakan kesalahan Ferrari, menurut analis F1 Peter Windsor.

Juara dunia tujuh kali Hamilton menjalani debut yang sulit dan mengecewakan bersama Ferrari sejak menyelesaikan kepindahan besarnya dari Mercedes selama musim dingin.

Selama akhir pekan yang menyedihkan di Grand Prix Hungaria, di mana Hamilton gagal mencapai Q3 dan hanya finis di posisi ke-12, pembalap Inggris berusia 40 tahun itu menyatakan dirinya "tidak berguna" dan menyarankan Ferrari untuk "mengganti pembalap".

Berbicara di podcast The F1 Hour, Windsor bereaksi terhadap komentar terbaru Hamilton.

"Sungguh menyakitkan melihat pembalap dengan kualitas dan reputasi seperti Lewis mengatakan hal itu tentang dirinya sendiri," kata Windsor.

"Sungguh memalukan Ferrari karena mereka membiarkan hal itu terjadi karena seharusnya ia dilatih untuk tidak mengatakan apa-apa, alih-alih mengatakan itu. Sungguh menyedihkan melihatnya."

Apakah Hamilton masih dihantui Abu Dhabi 2021?

The 2021 F1 title fight ended in controversy
The 2021 F1 title fight ended in controversy

 

Windsor menyatakan Hamilton masih menderita karena gagal meraih gelar juara dunia kedelapan yang memecahkan rekor pada tahun 2021.

Race Director F1 saat itu, Michael Masi, salah menerapkan aturan Safety Car, yang memungkinkan Max Verstappen merebut gelar juara dari Hamilton di lap terakhir.

Windsor yakin Hamilton tidak bisa "mengabaikan" apa yang terjadi di Abu Dhabi, dan merasa bos Mercedes, Toto Wolff, seharusnya berbuat lebih banyak untuk memperjuangkan mantan pembalapnya.

"Jika Anda ingin kembali ke awal mula semua ini, dua nama muncul di benak Anda; Michael Masi dan Toto Wolff," jelas Windsor.

"Saya memang mengatakan itu saat itu, saya memang mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan Lewis, bukan hanya karena dia tidak memenangkan kejuaraan dengan cara seperti itu. Tetapi juga semua hal lain yang terjadi."

"Perekrutan George Russell alih-alih mempertahankan Valtteri, atau betapa buruknya mobil itu di tahun 2022, semua hal itu jika digabungkan menjadi satu, jelas merupakan krisis besar dalam karier Lewis Hamilton.

"Semuanya berawal saat itu, kesalahan Michael Masi yang memulai kembali balapan ketika ia melakukannya dan Toto Wolff tidak berbuat cukup untuk membela situasi atas nama Lewis. Toto sangat mendukung Mercedes, tidak mengherankan.

"Tapi dari sudut pandang Lewis, seharusnya hal itu diperjuangkan sampai akhir. Dan sampai sekarang pun kita masih berpikir, 'Bagaimana mungkin mereka bisa lolos begitu saja?'

"Sebuah pelanggaran total terhadap peraturan olahraga dan momen yang membuat seseorang kehilangan gelar juara dunia. Sungguh luar biasa, mengingat ia memimpin sepanjang balapan.

"Hal itu masih berdampak, bahkan hingga hari ini, tentu saja."

