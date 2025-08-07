Terungkap: Laptime Charles Leclerc dari Tes Pirelli di Hungaria

Pemasok ban F1, Pirelli, menjalankan program uji ban terbarunya yang berfokus pada pengembangan ban tahun 2026.

Setelah Grand Prix Hungaria, beberapa tim dan pembalap tetap berada di Hungaroring untuk uji coba dua hari tersebut.

Alpine, McLaren, dan Racing Bulls berpartisipasi pada hari pertama uji coba pada hari Selasa, sementara Ferrari bergabung dengan Alpine pada hari kedua uji coba pada hari Rabu.

Pada hari Selasa, Aron menjadi yang tercepat di depan Lando Norris dari McLaren dan Liam Lawson dari Racing Bulls.

Pada hari Rabu, Charles Leclerc menjadi yang tercepat, meskipun ia menyelesaikan putaran Hungaroring lebih lambat dari Aron.

Laptime Selasa:

Paul Aron, Alpine - 1’18’’789s (159 laps)

Lando Norris, McLaren - 1’19’’272s (144 laps)

Liam Lawson, Racing Bulls - 1’19’’510s (143 laps)

Laptime Rabu:

Charles Leclerc, Ferrari - 1'19.407s (144 laps)

Franco Colapinto, Alpine - 1'20.270s (25 laps)

Paul Aron was quickest for Alpine on Tuesday

Paul Aron membalap untuk Alpine pada hari Selasa, sementara Franco Colapinto dan Pierre Gasly dijadwalkan untuk berbagi tempat pada hari Rabu.

Namun, program Alpine terganggu oleh kecelakaan besar yang dialami Colapinto di Tikungan 11, yang menyebabkan kerusakan parah pada mobilnya.

Colapinto tidak terluka dalam insiden tersebut, dan Alpine mengonfirmasi bahwa ia "baik-baik saja" setelah melakukan perjalanan ke pusat medis sirkuit untuk berjaga-jaga.

Fokus tes di Hongaria adalah untuk memeriksa tingkat performa kompon C3, C4, dan C5 untuk tahun 2026.

"Dua hari ini sangat bermanfaat untuk membuat kemajuan dalam pengembangan kompon ban kami untuk musim depan, mengingat kami sekarang memasuki lintasan lurus terakhir," ujar bos Pirelli, Mario Isola.

"Hungaroring adalah trek yang menantang karena banyak tikungan lambat dan besarnya energi yang disalurkan ke ban pada putaran yang relatif pendek.

"Hal ini menjadikannya tempat yang menantang untuk menguji ban, khususnya untuk kompon yang akan menjadi inti dari rangkaian 2026 – yang akan beranjak dari C1 ke C6 seperti tahun ini.

"Kami telah mengumpulkan banyak data, meskipun sangat disayangkan kami kehilangan sebagian potensi jarak tempuh kami hari ini ketika Colapinto keluar jalur, meskipun hal ini sama sekali tidak terkait dengan ban.

"Mengenai konstruksi, kami telah memverifikasi solusi akhir kami terkait homologasi, sebelum regulasi diberlakukan pada 1 September.

"Sebagai perbandingan, kami sekarang memiliki tiga sesi uji coba lanjutan – di Monza, Mugello, dan Mexico City – untuk menyelesaikan pengembangan kompon, yang homologasinya akan jatuh tempo pada 15 Desember.”

Setelah pengujian tersebut, tim F1 akan menjalani penghentian musim panas wajib selama dua minggu sebelum musim 2025 dilanjutkan dengan Grand Prix Belanda di Zandvoort pada tanggal 31 Agustus.