GALERI: Kecelakaan Guanyu Zhou yang Mengerikan dalam Gambar

Guanyu Zhou secara ajaib lolos tanpa cedera setelah mobilnya terpental dan terbalik di Tikungan 1 sebelum tersangkut di pagar pembatas.

Rookie F1 asal Tiongkok itu kemudian memuji perangkat perlindungan kokpit Halo karena telah menyelamatkannya.

Di bawah ini adalah pilihan dari beberapa gambar yang luar biasa dari insiden dramatis dari tangkapan lensa kamera fotografer yang bertugas di Silverstone.

George Russell (GBR) Mercedes AMG F1 checks the condition of Guanyu Zhou (CHN) Alfa Romeo F1 Team C42 after they crashed out