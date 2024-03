Presiden FIA Ben Sulayem Dibebaskan dari Kesalahan

Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem telah dibebaskan dari kesalahan terkait dua Grand Prix F1.

Komite Etik FIA mengatakan mereka “tidak memiliki bukti untuk mendukung tuduhan intervensi” sehingga Ben Sulayem “dibebaskan dari segala kesalahan”.

The FIA Ethics Committee said it had "no evidence to substantiate allegations of interference" so Ben Sulayem "was cleared of any wrongdoing”.

Penyelidikan memeriksa klaim bahwa Ben Sulayem bersikeras bahwa penalti yang diberikan kepada Fernando Alonso di F1 Grand Prix Arab Saudi 2023 harus dibatalkan.

Alonso mendapat penalti waktu lima detik karena kesalahan start setelah menempatkan mobil di tempat yang tidak sesuai di kotak gridnya.

Dia menjalani hukuman di bawah Safety Car tetapi kemudian terkena penalti waktu 10 detik lagi ketika steward bersikeras bahwa kru-pit Aston Martin secara ilegal mengerjakan mobilnya sebelum penalti lima detik berlalu.

Penalti tambahan membuat Alonso turun dari P3 ke P4 - tapi hal itu baru dipastikan setelah balapan, di mana ia merayakan apa yang dianggapnya sebagai podium.

Aston Martin berhasil mengajukan banding atas keputusan tersebut, dan Stewards membatalkan keputusan mereka sehari kemudian.

Tuduhan lain yang dijatuhkan ke Ben Sulayem adalah terkait homologasi sirkuit jalanan untuk Grand Prix Las Vegas akhir tahun lalu.

Pernyataan lengkap FIA berbunyi: "Departemen Kepatuhan FIA, didukung oleh penasihat eksternal, melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan potensi campur tangan dalam keputusan olahraga selama acara Formula Satu pada tahun 2023.

"Setelah meninjau hasil penyelidikan, Komite Etik dengan suara bulat memutuskan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan intervensi apa pun yang melibatkan Presiden FIA Mohammed Ben Sulayem.

"Kekhawatiran atas potensi campur tangan telah menjadi perhatian Pejabat Kepatuhan FIA dan kemudian diteruskan ke Komite Etik FIA berdasarkan Pasal 32.2.5 Statuta FIA.

"Dilanjutkan dengan tinjauan independen yang mendalam dan luas selama 30 hari, yang mencakup wawancara dengan 11 saksi.

"Tuduhan terhadap Presiden FIA tidak berdasar dan bukti kuat yang tidak diragukan lagi disajikan untuk mendukung keputusan Komite Etik FIA.

"Presiden FIA dibebaskan dari segala kesalahan terkait tuduhan (i) telah mengintervensi keputusan Steward untuk membatalkan penalti tambahan pada Mobil 14 menyusul tantangan dari Tim F1 Aston Martin Aramco Cognizant di Grand Prix Arab Saudi 2023 dan (ii ) mencoba mengganggu proses sertifikasi lintasan untuk Grand Prix Las Vegas 2023. Sertifikasi tersebut telah selesai dan disetujui pada waktunya.

"Kerja sama penuh, transparansi, dan kepatuhan Presiden selama proses penyelidikan ini sangat kami hargai."