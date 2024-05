Red Bull Konfirmasi Kepergian Adrian Newey

Red Bull have officially confirmed that legendary F1 car designer Adrian Newey will leave the team in 2025.

Newey akan meninggalkan perannya sebagai Chief Technical Officer di tim Milton Kenyes "pada kuartal pertama 2025", Red Bull mengumumkan pada Rabu pagi.

Newey is set to depart his role as chief technical officer at the reigning world champions "in the first quarter of 2025", Red Bull announced on Wednesday morning.

Pria berusia 65 tahun , yang dianggap sebagai salah satu dalang teknis F1 terhebat, akan segera mundur dari tugas desain F1 sehari-harinya.

Newey akan terus menghadiri balapan tertentu hingga sisa musim F1 2024 sambil fokus pada proyek hypercar RB17 sebelum dia keluar.

"Sejak saya masih kecil, saya ingin menjadi perancang mobil cepat,” kata Newey. “Impian saya adalah menjadi insinyur di Formula Satu, dan saya cukup beruntung bisa mewujudkan impian itu.

"Selama hampir dua dekade, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk memainkan peran penting dalam kemajuan Red Bull Racing, dari pendatang baru hingga tim pemenang banyak gelar.

"Namun, saya merasa sekarang adalah saat yang tepat untuk menyerahkan tongkat estafet itu kepada orang lain dan mencari tantangan baru bagi diri saya sendiri.

"Untuk sementara, tahap akhir pengembangan RB17 sudah dekat, jadi selama sisa waktu saya bersama Tim, fokus saya akan tertuju pada hal tersebut.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak orang luar biasa yang pernah bekerja bersama saya di Red Bull dalam perjalanan kami selama 18 tahun terakhir atas bakat, dedikasi, dan kerja keras mereka.

"Ini merupakan suatu keistimewaan yang nyata, dan saya yakin bahwa tim teknik telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pekerjaan menuju evolusi akhir mobil di bawah periode empat tahun yang ditetapkan oleh peraturan ini.

"Secara pribadi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, mendiang Dietrich Mateschitz, Mark Mateschitz, dan Chalerm Yoovidhya atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan selama saya berada di Red Bull, dan Christian, yang tidak hanya menjadi mitra bisnis saya tetapi juga seorang teman. dari keluarga kita masing-masing.

"Juga, terima kasih kepada Oliver Mintzlaff atas kepemimpinannya dan Eddie Jordan, teman dekat dan manajer saya."