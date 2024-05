Williams Bantah Antonelli akan Gantikan Sargeant di Imola

Williams have denied rumours that Mercedes junior Andrea Kimi Antonelli will replace Logan Sargeant at the next F1 race.

Spekulasi tentang Andrea Kimi Antonelli akan segera mendapatkan debut F1 sebelum akhir tahun meningkat di Miami ketika terungkap bahwa FIA menerima permintaan untuk menurunkan pembalap 17 tahun itu sebelum ulang tahunnya ke-18 pada bulan Agustus.

Tidak diketahui tim yang mengajukan permintaan tersebut, namun dipercaya itu berasal dari Williams, yang merupakan tim pelanggan Mercedes.

Hal ini memicu rumor bahwa Logan Sargeant, yang berada di bawah tekanan untuk segera meningkatkan performanya untuk mempertahankan kursinya di Williams, bisa digantikan di Grand Prix Emilia Romagna dalam dua Minggu.

Namun Team Principal Williams James Vowles menegaskan hal itu tidak akan terjadi.

"Ada rumor yang beredar bahwa dia akan berada di dalam mobil dari Imola - dia tidak akan berada di dalam mobil untuk Imola," kata Vowles kepada F1 TV.

Meski demikian, Vowles mengaku Williams sedang mengevaluasi siapa rekan satu tim Alex Albon pada tahun 2025 dan seterusnya.

"Apa yang kami lakukan saat ini adalah mengevaluasi pembalap untuk tahun 2025 dan 2026, dan yang sebenarnya kami inginkan adalah pasangan pembalap yang tepat untuk dua tahun tersebut karena ketika Anda mengalami perubahan regulasi, Anda tidak ingin berganti pengemudi, jadi Anda sedang mencari pasangan yang tepat untuk jangka waktu tersebut,” tambahnya.

"Tidak ada keraguan bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dia berada di dalam mobil F4 20 bulan yang lalu, di situlah dia berada, itu adalah proposisi yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Kami telah berbicara dengan empat atau lima pembalap saat ini selama jangka waktu tersebut.

"Saya cukup senang untuk duduk santai sebentar dan menunggu, lebih dari itu, saya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membuat mobil ini lebih cepat terlebih dahulu, karena Alex adalah pembalap level kejuaraan, kami harus menyediakan mobil yang tepat untuk dia berada di belakangnya dan kita belum melakukannya, dan hal itu biasanya membuka kemungkinan-kemungkinan lain di masa depan.”

Berbicara soal permintaan untuk menurunkan Antonelli, juru bicara FIA mengatakan: "Kami telah menerima permintaan ini, dan kami sedang menyelidikinya. Namun ada proses yang harus diikuti dan banyak orang/komisi harus memberikan suara dan menyetujuinya karena hal ini memerlukan perubahan peraturan.”