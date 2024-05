Piastri Kehilangan Start Baris Depan setelah Dipenalti

Itu berarti Oscar Piastri akan memulai F1 GP Emilia Romagna hari Minggu dari posisi kelima di grid setelah menempatkan McLaren-nya di barisan depan, bersanding dengan Max Verstappen.

Piastri dianggap bersalah karena menghalangi Kevin Magnussen di Q1, yang pada akhirnya membuat pembalap Haas kehilangan tempat di bagian kualifikasi berikutnya.

Penalti tersebut mendorong rekan setimnya Lando Norris ke barisan depan grid, sementara Charles Leclerc akan start ketiga di depan Carlos Sainz.

(L to R): Pole sitter Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing in qualifying…

The stewards released the following explanation when announcing Piastri’s penalty.

Berikut ini penjelasan Steward atas penalti yang didapat oleh Piastri: "Piastri keluar dari pit dan Magnussen melakukan putaran cepat. Piastri menghalangi Magnussen di Tikungan 2 dan 3.

“Para Steward menerima penjelasan Piastri bahwa karena layout sirkuit di lokasi tersebut, dia tidak dapat melihat Magnussen sampai semuanya terlambat, yang mana pada saat itu dia mencoba untuk berakselerasi menjauh untuk menghindari Magnussen secepat mungkin. Diakui Magnussen, sulit bagi pengemudi untuk melihat mobil di belakang di banyak bagian lintasan, termasuk di sini.

“Namun, Steward meninjau radio tim dan tim Piastri tidak memperingatkannya tentang mobil yang mendekat lebih cepat sampai Magnussen terlalu dekat bagi Piastri untuk melakukan apa pun agar tidak menghalangi dengan aman. Faktanya terdapat perbedaan kecepatan sekitar 140km/jam dan Magnussen hanya tertinggal sekitar 40-50m pada saat itu dan ini berarti Piastri berada di tengah tikungan ketika Magnussen menyusul tepat di belakang Piastri. Lebih jauh lagi, terlihat jelas bahwa Magnussen berada dalam putaran cepat sejak keluar dari Tikungan 19.

“Steward juga meninjau di mana pengemudi lain diperingatkan untuk mendekati mobil dan hal itu terjadi jauh lebih awal, dan mereka dapat menghindari hambatan di Tikungan 2/3. Manajemen lalu lintas untuk mobil yang lebih lambat merupakan bagian yang sangat penting dari kombinasi tim/pembalap, khususnya di Q1. Dalam hal ini Pengurus menentukan bahwa kurangnya peringatan yang memadai menyebabkan “hambatan yang tidak perlu.”