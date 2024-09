Cara menonton F1 Grand Prix Singapura: Streaming langsung dan info TV di sini

Berikut cara menonton Grand Prix F1 Singapura pada tanggal 20-22 September dari mana saja - termasuk cara mendapatkan streaming langsung Grand Prix Singapura 2024 secara gratis. Kami juga mencantumkan waktu mulai Grand Prix Singapura di bawah ini.

McLaren berada di puncak dunia saat F1 menuju Singapura.

Mereka telah menyalip Red Bull untuk akhirnya menduduki puncak klasemen konstruktor.

Akhir pekan lalu, Oscar Piastri memenangkan grand prix F1 keduanya di Azerbaijan.

Max Verstappen tengah berjuang untuk menjaga kecepatan di mobil Red Bull miliknya.

Pembalap Mercedes Lewis Hamilton juga mengalami akhir pekan yang suram di Baku dan ia akan berusaha melupakannya di Singapura.

Menariknya, Sergio Perez dari Red Bull adalah mantan pemenang grand prix ini.

CARA MENONTON GRAND PRIX SINGAPURA 2024 ONLINE

F1TV adalah layanan streaming resmi Formula 1.

Ini menunjukkan setiap sesi dan balapan musim ini, termasuk Grand Prix Azerbaijan.

Namun, layanan ini tidak tersedia di mana-mana, dan harga berlangganan bervariasi bergantung pada lokasi Anda.

CARA MENONTON GRAND PRIX SINGAPURA 2024 DI INGGRIS

Sky Sports F1 menayangkan setiap sesi Grand Prix Azerbaijan di Inggris.

Sky Sports F1 dapat ditambahkan ke paket Sky Sports Anda, yang biayanya £18 per bulan untuk pelanggan baru.

Dengan berlangganan Sky Sports, Anda dapat menyaksikan Grand Prix Azerbaijan secara daring melalui Sky Go.

Siaran langsung melalui NOW TV juga tersedia di Inggris. Sky Sports dapat ditonton melalui NOW TV seharga £11,99 untuk pembayaran satu kali, atau £34,99 per bulan.

CARA MENONTON SOROTAN GRAND PRIX SINGAPURA 2024

Di Inggris, Channel 4 menyiarkan cuplikan setiap grand prix F1.

Channel 4 menayangkan sorotan pada hari Sabtu dan Minggu, setelah kualifikasi dan setelah balapan, dari setiap babak.

Anda dapat menyaksikan salah satu paket sorotan Channel 4 melalui layanan On Demand daring mereka.

CARA MENDENGARKAN GRAND PRIX SINGAPURA 2024 DI RADIO

Di Inggris, liputan radio untuk setiap putaran F1 dapat ditemukan di BBC Radio 5 Live, stasiun 5 Live Sports Extra, aplikasi BBC Sounds, dan di situs web BBC Sport.

Liputan radio langsung dari setiap sesi latihan, kualifikasi, dan grand prix musim ini dapat ditemukan melalui platform BBC ini.

CARA MENONTON GRAND PRIX SINGAPURA 2024 DI AS

Penggemar F1 di AS dapat menonton Grand Prix Azerbaijan di saluran ESPN.

Anda dapat mengikuti balapan langsung di ESPN atau ESPN Plus.

ESPN Plus tersedia, bahkan jika Anda tidak memiliki TV kabel, seharga $11 sebulan atau $110 setahun.

18 balapan F1 ditayangkan di ESPN atau ABC, empat lainnya ditayangkan di ESPN2.

Saluran berita ABC dan ESPN ada di TV kabel.

Ini juga tersedia pada layanan streaming ESPN Plus.

CARA MENONTON GRAND PRIX SINGAPURA 2024 DI AUSTRALIA

F1 disiarkan di Australia oleh Fox Sports, dan Anda dapat menontonnya jika Anda berlangganan Foxtel.

Jika Anda tidak berlangganan Fox, Anda dapat menonton melalui Kayo Sport.

Langganan Kayo Sport dimulai dari AU$25 per bulan untuk satu layar, atau AU$35 per bulan untuk tiga layar.

WAKTU MULAI GRAND PRIX SINGAPURA (INGGRIS)

Jumat 20 September

22.30 - Latihan 1

14.00 - Latihan 2

Sabtu 21 September

10.30 pagi - Latihan 3

14.00 - Kualifikasi

Minggu 22 September

1 siang - Grand Prix F1 Singapura