Hamilton Akui "Mengawasi" Daya Saing Ferrari

Lewis Hamilton mengaku mengamati performa bagus Ferrari , tim yang akan dia bela tahun depan.

Hamilton hanya memiliki empat balapan tersisa dengan Mercedes, dimulai akhir pekan ini di Grand Prix F1 Sao Paulo.

Ia akan berpasangan dengan Charles Leclerc, dan kepala tim Fred Vasseur, pada tahun 2025 di Ferrari.

Akhir pekan lalu di Meksiko, Hamilton berada di posisi keempat sementara Carlos Sainz dari Ferrari memenangkan Grand Prix. Leclerc berada di podium.

Itu adalah kemenangan kedua beruntun The Prancing Horse, seminggu sebelumnya Leclerc dan Sainz finis 1-2 untuk Ferrari di Circuit of The Americas.

Dia mengaku memantau Ferrari: “Saya sangat tertarik dengan masa depan saya, tentu saja.

“Jadi, dalam hal itu, mengawasi, ya. Memantau segala sesuatu yang terjadi.”

Ferrari telah memenangi lima Grannd Prix musim ini, dibandingkan dengan tiga kemenangan beruntun milik Mercedes di pertengahan musim.

Performa gemilang Ferrari akhir-akhir ini - memenangi dua Grand Prix terakhir, dengan kedua pembalap naik podium - telah meningkatkan ekspektasi terhadap apa yang mungkin dicapai Hamilton pada tahun 2025.

'Kita semua menonton videonya...'

Hamilton mengakui bahwa ia terpacu oleh daya saing yang ia lihat dari calon tim barunya.

"Tentu saja," katanya. "Anda tahu, sudah sepanjang tahun, di awal tahun, jika Anda melihat ke tempat seperti mungkin di China, tetapi Red Bull unggul satu detik.

“Dan sungguh luar biasa melihat McLaren bangkit dan kemudian Ferrari dalam beberapa balapan terakhir, melihat kemajuan mereka.

“[Saya] hanya mencoba mengawasi mobil setiap orang dan apa saja yang mereka ubah dan apa saja yang mereka tambahkan.

“Anda tahu, kami semua menonton video, semua pembalap, kami semua menonton putaran di dalam mobil dan kami selalu berusaha melihat di mana kami bisa memperoleh waktu.

“Dan ada beberapa mobil yang bereaksi secara berbeda dan lebih baik atau lebih buruk di area tertentu.

“Dan Anda mencoba mencari tahu bagaimana Anda dapat menemukannya dalam keseimbangan Anda atau membuat tim mengembangkan mobil ke arah itu.”

Ferrari telah melesat di atas Red Bull dalam kejuaraan konstruktor, ke posisi kedua di belakang McLaren.

Jika pabrikan Italia itu mempertahankan performa terbaiknya, Hamilton dapat bergabung dengan juara konstruktor F1.

Namun Hamilton menyayangkan Mercedes tidak terlibat dalam persaingan konstruktor.

"Tentu saja, itulah yang kita semua inginkan, bisa ikut berjuang demi kejuaraan," katanya.

"Itulah yang ingin dicapai semua orang. Kami tahu di awal tahun bahwa akan sulit begitu kami menginjakkan kaki di lapangan dan kami tidak menyangka akan meraih sebagian kesuksesan seperti yang kami raih.

“Tentu saja, di Silverstone, semua orang bekerja keras untuk mendapatkan hasil itu, dan saya sangat berterima kasih kepada tim atas hal itu.

"Tapi ya, saya tahu tim ini dengan sangat baik, dan saya tahu bahwa hasil dan posisi kami tahun ini hanya akan memacu mereka lebih keras lagi untuk memiliki mobil yang lebih baik tahun depan.

“Dan tidak, saya tidak terlalu memperhatikan ke depan, kecuali jika saya ikut bertempur atau tertinggal, seperti pada balapan terakhir.

"Saya melihat mereka sebentar, lalu mereka pergi. Tapi ya, saya hanya fokus untuk mencoba melakukan pekerjaan sebaik mungkin."