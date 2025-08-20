Racing Bulls Jelaskan Rintangan Terbesar untuk Kebangkitan Lawson

Mendulang poin pada empat dari tujuh putaran terakhir, Liam Lawson kini kembali ke performa terbaiknya di F1.

Team Principal Racing Bulls Alan Permane meyakini Liam Lawson telah kembali ke arah yang benar setelah dua balapan yang menyulitkan di Red Bull pada awal musim F1 2025.

Setelah awalnya kesulitan mengimbangi rekan setimnya Isack Hadjar setelah dipindahkan ke Racing Bulls di Jepang, dia telah menemukan kecepatan pada beberapa balapan terakhir dan memantapkan dirinya sebagai pembalap papan tengah yang bisa diandalkan.

Tidak hanya mencatat dua kali poin lebih banyak dari Yuki Tsunoda, pembalap yang menggantikannya di Red Bull, Lawson kini hanya terpaut dua poin dari Hadjar yang sudah memiliki 22 poin.

Performa Lawson juga membantu Racing Bulls tetap dalam pertarungan untuk posisi kenam klasemen konstruktor, dengan hanya tujuh poin memisahkan tim dengan rival terdekatnya, Sauber dan Aston Martin.

Permane meyakini demosi dari Red Bull mempengaruhi kepercayaan diri Lawson - terlepas dari penyangkalan pembalap 23 tahun itu - tapi saat ini dia mulai menemukan kembali mojonya di F1.

"Sejujurnya, dia telah melakukan pekerjaan yang hebat," kata Permane, yang dipromosikan ke posisi puncak di Racing Bulls bulan lalu.

"Dua balapan di Red Bull, tentu saja, sangat sulit baginya. Dia tidak akan berterima kasih kepada saya karena mengatakan ini, tetapi dia jelas sedikit pesimis. Dia tidak bersemangat, dan kami telah melakukan apa yang kami bisa untuk membantunya di sana.

"Untuk langsung mengendarai mobil kami tanpa mengujinya, tentu saja, tidak mudah. Dia melawan Isack yang tampil luar biasa tahun ini. Balapan pertamanya adalah di Jepang dan Isack benar-benar tampil gemilang di sana.

"Jadi, ini adalah pengenalan yang sulit baginya, tetapi kami telah membuat beberapa perubahan.

"Dia telah bekerja keras. Dia dan tim tekniknya telah bekerja sangat, sangat keras."

Permane yakin upgrade yang diperkenalkan Racing Bulls juga berperan besar dalam meningkatkan performa Lawson.

Lonjakan terbesar terjadi di Austria, di mana Lawson menyelamatkan muka Red Bull dengan performa gemilangnya dengan finis keenam setelah Max Verstappen tersingkir di lap pertama dalam kecelakaan dengan Antonelli.

“Kami mendapat sedikit terobosan di Austria,” ungkap Permane. “Kami memasang suspensi depan baru untuknya, yang mereka kembangkan melalui simulator, dan dia sangat menyukainya, sangat antusias, dan berhasil di sana.

“Kami melihat lagi minggu lalu di Spa, performanya [baik]. Anda bisa melihatnya setelah balapan itu. Monaco adalah balapan yang lumayan baginya, tetapi di Austria, dia mulai kembali bersemangat.”

