Vasseur Ungkap Masalah saat Ferrari Kehilangan Arah di 2025

Fred Vasseur menjelaskan masalah yang mempengaruhi Ferrari di awal musim 2025.

Ferrari diprediksi untuk membuat langkah besar setelah akhir 2024 yang kuat, dan kemenangan Lewis Hamilton di Sprint Race Shanghai bulan Maret menunjukkan potensi mereka untuk menantang McLaren.

Tapi, bencana muncul satu hari setelahnya di Tiongkok saat Hamilton didiskualifikasi dari Grand Prix karena penggunaan plank berlebih, sedang rekan setimnya Charles Leclerc dicoret dari balapan karena bobot mobil dibawah minimum.

Diskualifikasi ganda itu memaksa Ferrari untuk meningkatkan ketinggian mobil SF-25, menempatkan mobil di luar rentang performa optimalnya.

Fred Vasseur akui masalah Ferrari

Vasseur menjelaskan masalah ini tidak hanya secara langsung mempengaruhi kecepatan mobil, tetapi juga membuat tim tidak bisa fokus pada area kunci lainnya.

“McLaren sangat unggul dalam manajemen ban, terutama dalam kondisi basah atau panas,” ujarnya kepada Auto Motor und Sport.

“Diskualifikasi tersebut sedikit mengganggu jalur kami. Kami harus memberikan margin keamanan dalam hal ground clearance.

“Seperti yang kita semua tahu, mobil-mobil ini sangat sensitif dalam hal ground clearance. Setiap milimeter merupakan posisi di grid awal.

“Jika Anda tidak memiliki kendali penuh atas ketinggian mobil, hal itu memengaruhi daya saing mobil.

“Untuk mengatasi masalah ini, Anda kehilangan fokus pada hal-hal lain. Mempersiapkan ban untuk kualifikasi, putaran pemanasan, dan sebagainya.”

Ferrari bangkit memasuki putaran Eropa, dengan Leclerc naik podium pada empat dari tujuh putaran terakhir, dan juga meraih pole di Hungaria.

Vasseur menjelaskan bagaimana Ferrari kehilangan arah awal musim, tapi merasa Scuderia berada dalam posisi yang jauh lebih baik dibanding rivalnya.

"Selama tiga atau empat akhir pekan terakhir, kami berhasil memperkecil selisih menjadi 0,2 detik," jelas Vasseur.

"Kami mengalami banyak masalah dengan handling di trek balap pada awal musim. Ada masalah kualitas, lalu diskualifikasi. Kami sedikit tersesat di sana.

"Banyak hal bergantung pada detailnya - dan kualifikasi di Budapest adalah contoh yang bagus. Jika Anda fokus pada hal yang salah, Anda akan langsung kehilangan banyak posisi.

"Jika Charles dua persepuluh detik lebih lambat, dia akan berada di posisi keenam, bukan pertama.

"Sangat sulit untuk mengetahui apa yang penting pada saat tertentu agar bisa cepat."

