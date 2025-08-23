Pernyataan Verstappen Dianggap Menurunkan Moral Engineer Red Bull

Pernyataan blak-blakan Max Verstappen soal daya saing tim dianggap telah menurunkan moral engineer Red Bull

Max Verstappen
Max Verstappen

Max Verstappen dengan tegas menegaskan di Hungaria bahwa ia tidak akan memenangkan grand prix lagi musim ini.

Harapan Verstappen untuk meraih gelar juara pembalap kelima beruntun tampaknya telah pupus karena McLaren mengambil alih posisi Red Bull sebagai mobil tercepat, yang sudah terjadi sejak pertengahan tahun lalu.

Verstappen hanya meraih dua kemenangan Grand Prix musim ini dan tertinggal 97 poin dari pemimpin klasemen Oscar Piastri.

Dan, pernyataanya di Hungaria soal daya saing Red Bull telah dipertanyakan.

"Saya rasa tidak ada pembalap yang mengatakan 'kami tidak akan menang tahun ini' sebagai motivasi bagi tim," ujar Bernie Collins kepada Sky Sports.

"Itu cukup menurunkan motivasi jika saya seorang engineer. Itu akan sangat memukul Anda, sedikit.

"Saya pikir dia berharap dengan Mekies, yang merupakan engineer, mereka dapat mengatasi masalah yang dialami Red Bull ini selama beberapa musim terakhir.

"Dan membuat pembalap kedua bekerja dengan baik.

"Tahun depan, ada batasannya. Kesempatan untuk memulai lagi. Tapi mereka perlu mengatasi masalah-masalah mendasar ini.

"Max, saya pikir, menggunakannya sebagai cara yang ampuh untuk mengomunikasikan kepada tim bahwa 'Saya benar-benar tidak senang, sesuatu harus diubah pada mobil ini agar saya senang'.

"Itulah yang diharapkan akan mendorong seluruh tim teknisi di belakangnya untuk mendapatkan mobil yang bisa membuatnya kompetitif musim depan."

Verstappen 'tidak bisa membawa' Red Bull RB21

Verstappen telah menunjukkan kilasan kecemerlangannya yang tak diragukan lagi tahun ini.

“Dia telah mencatatkan beberapa putaran yang bagus. Saya menggambarkan salah satu posisi pole-nya sebagai sesuatu yang membutuhkan akruasi luar biasa,” kata Martin Brundle.

“Mobilnya bergerak-gerak, Max bisa mengatasinya. Dia hanya mengubah gaya mengemudinya.

“Dia sangat berani di Spa, menaklukkan tikungan sempit dengan kecepatan penuh.

“Dia bisa melakukannya. Tapi Anda tidak bisa mengambil mobil dan membawanya sepanjang musim.”

Penantang Red Bull untuk musim 2025, RB21, bermasalah sepanjang musim.

Liam Lawson, yang dipromosikan sebagai pengganti Sergio Perez, hanya bertahan dua balapan karena ia sama sekali tidak mampu mengendalikan tersebut.

Penggantinya, Yuki Tsunoda sejak itu kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di samping Verstappen.

Verstappen membantah teori lama bahwa Red Bull dirancang berdasarkan kemampuan uniknya, menjelaskan kegagalan beberapa rekan setimnya.

Tim juga telah memecat Christian Horner dan menggantinya dengan pakar teknis Laurent Mekies, dalam pergolakan yang lebih besar.

Regulasi F1 2026 merupakan peluang besar bagi Red Bull untuk mengembalikan dominasi. Sebelumnya, mereka telah menangani regulasi baru dengan brilian.

Pernyataan Verstappen Dianggap Menurunkan Moral Engineer Red Bull
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Steward MotoGP Umumkan Keputusan Penalti Quartararo dan Bastianini
2h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Jarak Poin Bertambah, Marc Marquez Pesimis Kunci Gelar di Misano
2h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Seorang Kameramen MotoGP Nyaris Terkena Motor Terbang di Balaton Park
2h ago
Pedro Acosta crash, 2025 Hungarian MotoGP
F1 News
Pernyataan Verstappen Dianggap Menurunkan Moral Engineer Red Bull
2h ago
Max Verstappen
Moto2 Results
Moto2 Hungaria 2025: Moreira Melaju untuk Pole Keempat Musim ini
3h ago
Diogo Moreira, Moto2, Pole Position, Hungary, 2025

More News

Moto3 Results
Moto3 Hungaria 2025: Quilles Tegaskan Keunggulan dengan Pole
5h ago
Maximo Quiles, Pole Position, qualifying, Moto3, 2025, Hungary
MotoGP News
Miller Dirumorkan Bertahan saat Keputusan Pramac Makin Dekat
8h ago
Jack Miller, Pramac Yamaha, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Balaton Park
9h ago
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Hungaria 2025: Marc Marquez Kendalikan Sprint, Bagnaia P13
9h ago
Marc Marquez, Bastianini, Quartararo, 2025 Hungarian MotoGP Sprint
MotoGP News
Ducati "Tidak Senang" setelah Bagnaia Tersingkir dari Q1 Balaton
11h ago
Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.