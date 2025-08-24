Oscar Piastri dan Zak Brown Meluruskan Rumor "Gesekan" di McLaren

McLaren memuncaki klasemen konstruktor dan kedua pembalap mereka berada di puncak klasemen pembalap.

Oscar Piastri unggul sembilan poin atas Lando Norris, tetapi keduanya meninggalkan Max Verstappen yang berada di posisi ketiga dengan selisih 97 poin.

McLaren tidak memiliki pembalap prioritas, dan bersikeras mereka akan membiarkan Norris dan Piastri secara adil, dan menentukan juara F1 2025 sendiri.

“Kami selalu bekerja sama dengan sangat baik sejak saya bergabung dengan tim,” kata Piastri kepada Sky Sports tentang Norris.

“Kami masih bekerja dengan cara yang sama. Kami berdua suka berpikir bahwa bagian dari kesuksesan adalah kami berdua bekerja sama, dan menginginkan hal yang sangat mirip dari mobil.

“Juga memberi contoh bagi anggota tim lainnya.

“Kami telah melihat di masa lalu bahwa bukan hanya pembalap, tetapi seluruh tim, dapat terurai karena gesekan dan ketegangan internal.

“Kami rukun. Kami bekerja sama dengan sangat baik. Kami juga menginginkan kesempatan ini selama kami berada di Formula 1, kami tidak menginginkannya hanya sekali tahun ini.”

Piastri tetap percaya meski awal buruk

Lando Norris, Zak Brown, Oscar Piastri

Setiap pembalap melakukan kesalahan kecil, dan McLaren telah membuat keputusan strategi, yang terkadang membuat Piastri maupun Norris kehilangan poin berharga.

Norris memenangkan balapan pembuka di Grand Prix F1 Australia dari posisi pole, sementara Piastri harus memulihkan diri dari gravel.

“Meskipun defisit poin, sejujurnya saya senang dengan awal tahun di Melbourne,” tegasnya. “Marginnya memang tidak nyaman. Tapi saya yakin sejak putaran pertama bahwa saya bisa menjadi juara tahun ini.

“Keyakinan itu masih ada.”

CEO McLaren, Brown, menggambarkan Piastri sebagai: “Pria yang hebat, pembalap yang cepat, dan menyenangkan untuk diajak balapan.

“Dia sangat sederhana dalam hal bagaimana dia ingin balapan, dia tidak terlalu rumit, dia tidak terlalu banyak berpikir.

“Dia adalah pesaing yang tangguh.”

Brown menambahkan: “Saya sudah mengatakan sejak hari pertama bahwa saya tidak akan menukar susunan pembalap kami dengan yang lain.

“Mereka saling melengkapi, dan mereka saling belajar.”

Brown sebelumnya mengungkapkan niatnya untuk berbicara dengan Piastri dan Norris saat kedua pembalap bertarung untuk hadiah tertinggi di F1.

Ia menegaskan bahwa persaingan antar-tim untuk memperebutkan gelar juara tidak menimbulkan ketegangan.

Brown berkata: “Kami menikmatinya. Kami adalah pembalap, jadi melihat mereka bertarung sungguh menyenangkan bagi kami.

“Kami tidak merasakan ketegangan meningkat. Kami tahu ada banyak yang dipertaruhkan, tetapi kami menikmatinya, kami tidak terintimidasi atau khawatir.

“Kami tahu ini akan sulit, tetapi kami memiliki hubungan yang baik dengan kedua pembalap, terbuka dan transparan.

“Mereka bisa bertarung secara epik hingga akhir.”