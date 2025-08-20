Valtteri Bottas Selangkah Lagi Menuju Kursi Cadillac F1

Kembalinya Valtteri Bottas ke grid F1 tampaknya sudah dekat dengan Cadillac.

Valtteri Bottas
Valtteri Bottas

, Kimi Antonelli, Sergio Perez

Valtteri Bottas tampaknya akan kembali ke grid pada tahun 2026 bersama Cadillac, tetapi Ralf Schumacher telah memperingatkan tim bahwa susunan pembalap adalah "masalah terkecil mereka."

Rumor telah beredar luas selama enam bulan terakhir setelah pengumuman F1 bahwa Cadillac akan bergabung dengan grid pada tahun 2026 sebagai tim ke-11.

Tim Amerika tersebut telah sibuk mempersiapkan musim debut mereka, tetapi mereka belum mengumumkan susunan pembalap F1 2026 mereka.

Bottas, yang saat ini tidak berada di grid setelah digantikan di Sauber oleh Gabriel Bortoleto, telah banyak dikaitkan dengan kembalinya ke olahraga ini secara penuh waktu bersama Cadillac.

Dilaporkan oleh R365 dan Formula.hu bahwa Cadillac telah menjadikan Bottas sebagai pembalap pertama yang mereka rekrut.

The 10-time grand prix winner has remained active in the F1 paddock as Mercedes’ test and reserve driver.

Bottas has also acted as a mentor to Kimi Antonelli during his rookie campaign.

Identitas rekan setim Bottas di Cadillac masih belum jelas.

Namun, semua indikasi mengarah pada kembalinya Sergio Perez yang sensasional ke olahraga ini sebagai rekan setim Bottas.

Dalam sebuah wawancara dengan BILD, Schumacher menekankan bahwa susunan pembalap Cadillac seharusnya menjadi prioritas terakhir mereka saat mereka menghadapi tantangan besar untuk bergabung dengan puncak olahraga bermotor.

“Para pembalap adalah masalah terkecil mereka,” kata Schumacher. “Mereka hanya memiliki 400 orang – dan mereka harus membangun tim yang utuh. Ini sangat ambisius.

“Saya menantikannya, tetapi ini akan menjadi tantangan olahraga yang besar. Akankah mereka bangkit seperti burung phoenix dari abu? Atau akankah mereka tetap membumi?”

Pembalap yang akan ditolak Cadillac

Dengan Valtteri Bottas yang akan bergabung dengan tim, Cadillac telah mengabaikan sejumlah pembalap lain.

Perez saat ini menjadi favorit untuk menjadi rekan setim Bottas tahun depan, berpotensi membentuk susunan pembalap veteran.

Para penggemar Lewis Hamilton dan Max Verstappen pasti akan penasaran untuk melihat siapa yang akan unggul pada tahun 2026.

Mick Schumacher adalah kandidat potensial untuk bergabung dengan Cadillac, dan pembalap Jerman itu mengungkapkan awal tahun ini bahwa pembicaraan berjalan "positif."

Schumacher telah absen sejak 2022 tetapi sejak itu memegang peran di Mercedes dan Alpine.

Mick Schumacher
Mick Schumacher

Dengan Cadillac tampaknya tak lagi menjadi pilihan, harapan Schumacher untuk kembali ke grid secara penuh tampaknya pupus.

Schumacher saat ini membalap untuk Alpine di World Endurance Championship, bertahan di WEC akan menjadi taruhan terbaik Schumacher untuk karier motorsport yang sukses.

Peluang Felipe Drugovich untuk akhirnya mendapatkan kesempatan di F1 juga mendapat pukulan keras.

Juara Formula 2 2022 itu telah menunggu di pinggir lapangan sebagai pembalap uji dan cadangan Aston Martin.

Seperti Schumacher, Drugovich harus fokus pada balap ketahanan, alih-alih peluang di F1.

Frederik Vesti juga disebut oleh Graeme Lowdon dalam sebuah wawancara di High Performance Podcast awal tahun ini.

Vesti memang bagian dari keluarga Mercedes, tetapi Cadillac kabarnya tidak pernah mempertimbangkannya secara serius.

Lowdon juga menyebut Arvid Linblad, yang kemungkinan akan naik ke F1 bersama Racing Bulls tahun depan.

American IndyCar star Colton Herta was also mentioned, but an ongoing issue with him obtaining his super licence has meant he’s not been in the frame.

Herta akan terus fokus pada IndyCar selama beberapa tahun mendatang.

Valtteri Bottas Selangkah Lagi Menuju Kursi Cadillac F1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Valtteri Bottas Selangkah Lagi Menuju Kursi Cadillac F1
6m ago
Valtteri Bottas
MotoGP News
Casey Stoner Yakin Jorge Martin akan Lebih Kuat setelah Cedera
16m ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Honda Melihat Balaton Park sebagai Kesempatan Tarung di Depan
31m ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
KTM Menunjuk Pol Espargaro sebagai Pengganti Vinales di GP Hungaria
57m ago
Pol Espargaro, Tech3 KTM, 2025 Czech Grand Prix
MotoGP News
Honda Ungguli Ducati untuk Merekrut Talenta Muda Pilihan Marc Marquez
2h ago
Marc Marquez

More News

MotoGP News
Aldeguer Lebih Cepat di Tikungan Terkuat Marc Marquez di GP Austria
3h ago
Fermin Aldeguer, Gresini Ducati, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
Montoya Memilih Line-Up Ideal untuk Cadillac F1 di 2026
3h ago
Juan Pablo Montoya
MotoGP News
Ducati dan Bagnaia Diminta "Hadapi Kekecewaan" setelah GP Austria yang Sulit
5h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Austrian MotoGP
F1 News
Racing Bulls Jelaskan Rintangan Terbesar untuk Kebangkitan Lawson
5h ago
Liam Lawson, Racing Bulls
F1 News
Vasseur Ungkap Masalah saat Ferrari Kehilangan Arah di 2025
6h ago
Charles Leclerc