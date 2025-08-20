Valtteri Bottas Selangkah Lagi Menuju Kursi Cadillac F1

, Kimi Antonelli, Sergio Perez

Valtteri Bottas tampaknya akan kembali ke grid pada tahun 2026 bersama Cadillac, tetapi Ralf Schumacher telah memperingatkan tim bahwa susunan pembalap adalah "masalah terkecil mereka."

Rumor telah beredar luas selama enam bulan terakhir setelah pengumuman F1 bahwa Cadillac akan bergabung dengan grid pada tahun 2026 sebagai tim ke-11.

Tim Amerika tersebut telah sibuk mempersiapkan musim debut mereka, tetapi mereka belum mengumumkan susunan pembalap F1 2026 mereka.

Bottas, yang saat ini tidak berada di grid setelah digantikan di Sauber oleh Gabriel Bortoleto, telah banyak dikaitkan dengan kembalinya ke olahraga ini secara penuh waktu bersama Cadillac.

Dilaporkan oleh R365 dan Formula.hu bahwa Cadillac telah menjadikan Bottas sebagai pembalap pertama yang mereka rekrut.

The 10-time grand prix winner has remained active in the F1 paddock as Mercedes’ test and reserve driver.

Bottas has also acted as a mentor to Kimi Antonelli during his rookie campaign.

Identitas rekan setim Bottas di Cadillac masih belum jelas.

Namun, semua indikasi mengarah pada kembalinya Sergio Perez yang sensasional ke olahraga ini sebagai rekan setim Bottas.

Dalam sebuah wawancara dengan BILD, Schumacher menekankan bahwa susunan pembalap Cadillac seharusnya menjadi prioritas terakhir mereka saat mereka menghadapi tantangan besar untuk bergabung dengan puncak olahraga bermotor.

“Para pembalap adalah masalah terkecil mereka,” kata Schumacher. “Mereka hanya memiliki 400 orang – dan mereka harus membangun tim yang utuh. Ini sangat ambisius.

“Saya menantikannya, tetapi ini akan menjadi tantangan olahraga yang besar. Akankah mereka bangkit seperti burung phoenix dari abu? Atau akankah mereka tetap membumi?”

Pembalap yang akan ditolak Cadillac

Dengan Valtteri Bottas yang akan bergabung dengan tim, Cadillac telah mengabaikan sejumlah pembalap lain.

Perez saat ini menjadi favorit untuk menjadi rekan setim Bottas tahun depan, berpotensi membentuk susunan pembalap veteran.

Para penggemar Lewis Hamilton dan Max Verstappen pasti akan penasaran untuk melihat siapa yang akan unggul pada tahun 2026.

Mick Schumacher adalah kandidat potensial untuk bergabung dengan Cadillac, dan pembalap Jerman itu mengungkapkan awal tahun ini bahwa pembicaraan berjalan "positif."

Schumacher telah absen sejak 2022 tetapi sejak itu memegang peran di Mercedes dan Alpine.

Mick Schumacher

Dengan Cadillac tampaknya tak lagi menjadi pilihan, harapan Schumacher untuk kembali ke grid secara penuh tampaknya pupus.

Schumacher saat ini membalap untuk Alpine di World Endurance Championship, bertahan di WEC akan menjadi taruhan terbaik Schumacher untuk karier motorsport yang sukses.

Peluang Felipe Drugovich untuk akhirnya mendapatkan kesempatan di F1 juga mendapat pukulan keras.

Juara Formula 2 2022 itu telah menunggu di pinggir lapangan sebagai pembalap uji dan cadangan Aston Martin.

Seperti Schumacher, Drugovich harus fokus pada balap ketahanan, alih-alih peluang di F1.

Frederik Vesti juga disebut oleh Graeme Lowdon dalam sebuah wawancara di High Performance Podcast awal tahun ini.

Vesti memang bagian dari keluarga Mercedes, tetapi Cadillac kabarnya tidak pernah mempertimbangkannya secara serius.

Lowdon juga menyebut Arvid Linblad, yang kemungkinan akan naik ke F1 bersama Racing Bulls tahun depan.

American IndyCar star Colton Herta was also mentioned, but an ongoing issue with him obtaining his super licence has meant he’s not been in the frame.

Herta akan terus fokus pada IndyCar selama beberapa tahun mendatang.