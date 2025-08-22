McLaren Diperingatkan Rivalitas Norris-Piastri akan Meledak

Mantan pembalap F1 Juan Pablo Montoya memperingatkan kondisi internal tim McLaren akan "meledak" saat pertarungan mencapai klimaksnya akhir musim ini.

Menjelang Grand Prix Belanda akhir pekan depan, hanya sembilan poin yang memisahkan Oscar Piastri dan Lando Norris di puncak klasemen pembalap.

Rivalitas antara kedua McLaren sebagian besar berlangsung tanpa drama, dengan keduanya terlibat insiden di Grand Prix Kanada.

Ketegangan tidak meningkat karena Norris langsung mengakui insiden tersebut dan bertanggung jawab penuh.

Dengan Max Verstappen kini telah keluar dari persaingan dan McLaren berada di jalur yang tepat untuk berpotensi memenangkan kejuaraan konstruktor di Baku bulan depan, Piastri dan Norris kemungkinan akan bebas untuk saling bersaing lebih ketat.

Montoya tetap yakin bahwa Piastri dan Norris akan kembali beradu dengan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan.

"Dengan cara McLaren menjalankan kedua pembalapnya dengan harmonis dan tim yang solid, apakah Anda akan membawa Max sebagai pengganggu tim itu?" ujar Montoya kepada Coin Poker.

"Toto Wolff di Mercedes adalah orang yang ingin menang berapa pun risikonya.

"Saya pikir Toto adalah tipe pemimpin yang berbeda dari tim McLaren. Tim McLaren sedang dalam suasana yang harmonis, penuh kedamaian dan cinta, semua orang bahagia, kami sahabat, dan kami selalu bergandengan tangan saat balapan bersama.

"Tapi jika saya seorang penjudi, akan ada ledakan di McLaren suatu saat nanti.

"Mereka sedang memperjuangkan gelar juara dunia. Kapan terakhir kali McLaren memiliki juara dunia? 2008 bersama Lewis.

"Mereka sudah mengantongi gelar konstruktor. Dan mereka ingin membiarkan para pembalap balapan. Dan mereka ingin melihat balapan yang adil.

"Hal terpenting tentang McLaren saat ini adalah mereka memberikan kebebasan kepada para pembalap dan mereka sangat adil dalam cara mereka mengelolanya. Dulu, waktu saya masih di sana, semuanya serba terkendali.”

Lando Norris and Oscar Piastri © XPB Images

Kedua McLaren hampir bertabrakan di Hungaria saat Piastri mencoba menyalip dengan ambisius di Tikungan 1.

Montoya bersikeras Piastri akan melampaui batas jika perebutan gelar juara berlanjut hingga akhir.

“Pertanyaannya bagi saya adalah cepat atau lambat mereka akan mengalami insiden. Anda akan sampai pada situasi di mana karena selisih poin mereka begitu dekat, setiap posisi akan berpengaruh. Akan tiba saatnya Anda akan lebih baik menabrak rekan setim Anda daripada kehilangan poin untuk memenangkan Kejuaraan,” tambahnya.

“Ketika kita memasuki beberapa balapan terakhir, dan ada satu pembalap yang unggul lima poin dan menyalip Anda, dan itu berarti selisih poin, seseorang akan melakukan sesuatu yang gila.

“Yang penting bukan seberapa baik hubungan mereka atau mungkin saja, ini adalah satu kesempatan langka yang akan mereka miliki untuk menjadi Juara Dunia.

"Tapi katakanlah kamu Oscar dan kamu punya keunggulan 10 poin di dua putaran terakhir. Dan Lando mengalahkanmu, atau berada di depanmu di Qatar dan kamu punya kesempatan menyalipnya, seberapa agresif kamu saat menyalip itu?

"Kamu akan berusaha 100%, entah aku yang keluar di depan atau kita tabrakan. Katakanlah Lando tertinggal dan hampir memenangkan gelar jika dia memenangkan balapan terakhir, apakah menurutmu Oscar akan membalap dengannya dengan bersih?

"Tidak mungkin."