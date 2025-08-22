Ford Tingkatkan Keterlibatan Mereka dalam Proyek Mesin F1 Red Bull

Ford merinci keterlibatan mereka dengan proyek mesin F1 Red Bull.

Setelah berpisah dengan Honda, Red Bull memutuskan untuk membentuk divisi mesin mereka sendiri - Red Bull Powertrains.

Red Bull telah menjadi tim pelanggan sejak didirikan pada tahun 2005, dan meraih kesuksesan bersama Renault di awal tahun 2010-an.

Red Bull secara de facto merupakan tim pabrikan Honda sejak tahun 2019, tetapi pabrikan Jepang tersebut mengumumkan niat mereka untuk mundur tepat sebelum Max Verstappen meraih gelar juara F1 pertamanya.

Hal ini mendorong Red Bull untuk membentuk RBRPT, dengan Ford bergabung sebagai mitra teknis.

Keterlibatan Ford awalnya relatif kecil, karena Red Bull mengumumkan bahwa merek Amerika tersebut akan "menyediakan keahlian, pengalaman, dan pengetahuan dalam sel baterai dan motor listrik, serta perangkat lunak kontrol Power Unit dan analitik."

Dalam wawancara baru-baru ini dengan Motorsport aktuell, Mark Rushbrook menjelaskan bahwa Ford kini terlibat dalam semua aspek desain mobil tahun depan.

"Kami ingin belajar tentang elektrifikasi: kimia sel baterai, motor, inverter, kalibrasi, kontrol, dan bagaimana semuanya berinteraksi dengan mesin pembakaran. Kami ingin belajar tentang optimalisasi efisiensi bahan bakar," ujarnya.

"Awalnya, kami tidak ingin terlalu terlibat dalam mesin pembakaran, tetapi sekarang kami tertarik karena jelas masih banyak yang harus kami pelajari di bidang ini. Di sini, kami terutama membantu produksi suku cadang. Jadi sekarang kami terlibat di hampir seluruh mobil – dan juga di sisi operasional."

Perubahan regulasi F1 2026

Tahun 2026 bisa dibilang akan membawa perombakan regulasi terbesar dalam sejarah F1, dengan perubahan besar pada aturan sasis dan mesin.

Mobil akan lebih kecil dan lebih ringan, dilengkapi dengan aerodinamika aktif untuk menggantikan DRS, sementara Power Unit akan terbagi 50/50 antara tenaga listrik dan pembakaran, serta menggunakan bahan bakar berkelanjutan sepenuhnya.

Rushbrook mengakui bahwa bahkan tim sebesar Red Bull pun tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk membangun mesin F1 untuk pertama kalinya.

“Kami cukup beruntung dengan waktu kami sejauh menyangkut Red Bull. Mereka baru saja memutuskan untuk mengembangkan powertrain mereka sendiri untuk tahun 2026,” tambahnya.

“Itu masih dalam tahap yang sangat awal, tetapi bahkan saat itu mereka menyadari bahwa sumber daya terbatas, bahkan untuk tim Formula 1 yang besar.

“Terutama karena Milton Keynes belum pernah mengembangkan mesinnya sendiri sebelumnya.”

