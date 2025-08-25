Tim Rival Dikabarkan Coba Membajak Perez dan Bottas dari Cadillac

Cadillac menuju debutnya sebagai tim ke-11 di F1 musim depan, dan kemungkinan akan mengumumkan line-up 2026 mereka sebelum musim kembali dimulai di Zandvoort akhir pekan ini.

Namun, Cadillac dikabarkan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan dua pembalap yang mereka inginkan.

Tim F1 rival mencoba melakukan langkah terakhir untuk mendapatkan Sergio Perez atau Valtteri Bottas, namun gagal.

Alpine adalah tim yang mencoba menggagalkan rencana Cadillac, menurut laporan ESPN.

Alpine ditolak oleh Perez dan Bottas yang melirik kedua pembalap tersebut untuk menggantikan Franco Colapinto di salah satu mobil mereka, klaim laporan tersebut.

Colapinto telah menjadi sorotan sejak ia direkrut sebagai pengganti Jack Doohan karena klaim kontrak jangka pendek yang diberikan bos tim Flavio Briatore. Namun, masa baktinya yang lebih panjang selalu menjadi misteri.

Setelah Alpine gagal mengamankan Perez atau Bottas, Colapinto kemungkinan akan tetap berada di kursi Alpine.

Pengalaman jadi fokus utama Cadillac

Keputusan Cadillac merekrut Perez dan Bottas untuk musim 2026 menggambarkan fokus mereka terhadap pengalaman, dengan keduanya adalah pemenang Grand Prix F1 dan pernah membalap untuk tim papan atas.

Perez didepak Red Bull di akhir musim lalu karena tidak bisa mengimbangi Max Verstappen dalam hal poin, membuat tim menyerahkan gelar juara konstruktor kepada McLaren.

Namun, perjuangan Liam Lawson dan Yuki Tsunoda di Red Bull telah memberikan pembenaran terhadap Perez atas musim terakhirnya di Red Bull.

Bottas kehilangan kursinya di Sauber setelah gagal mencetak satu poin pun sepanjang musim dengan mobil paling lambat.

Ia telah bergabung kembali dengan Mercedes sebagai pembalap tes dan cadangan tahun ini, tetapi Toto Wolff telah mendukung keinginannya untuk kembali membalap.

Cadillac awalnya menjelaskan rencana mereka untuk memasangkan seorang pembalap veteran dengan seorang rookie.

Mereka bahkan sempat mempertimbangkan untuk menggunakan pembalap Amerika untuk mencerminkan asal-usul mereka.

Namun, meskipun dihadapkan dengan daftar kandidat yang panjang, Cadillac dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Perez dan Bottas.