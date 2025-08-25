Barichello Mendukung Hamilton Untuk Menang dengan Ferrari

Mantan bintang Ferrari Rubens Barrichello yakin Lewis Hamilton punya kemampuan untuk menang dengan warna merah.

Rubens Barrichello
Rubens Barrichello
© XPB Images

Lewis Hamilton menghadapi satu periode tersulitnhya di F1, dengan sesi kualifikasi yang sulit di Hungaria terakhir kali mendorongnya untuk mencap dirinya "tidak berguna" dalam sebuah wawancara TV.

Pernyataan tersebut merangkum paruh pertama musim 2025 yang sulit, dengan kepindahannya besar dari Mercedes ke Ferrari yang hanya menghasilkan satu kemenangan Sprint Race dan tanpa podium Grand Prix sejauh ini.

Tapi Rubens Barrichello, yang membalap untuk Ferrari antara tahun 2000 dan 2005, yakin Hamilton masih bisa tampil maksimal di usia 40 tahun.

"Dia adalah pembalap super yang pantas mendapatkan semua yang telah diraihnya di masa lalu," ujar Barrichello kepada Mirror Sport. "Bukan berarti dia lupa cara mengemudi."

Pria berusia 53 tahun itu menambahkan bahwa ia "sangat yakin" Hamilton dapat meraih kemenangan balapan bersama Ferrari jika Scuderia mampu memproduksi mobil yang bagus untuk aturan baru pada tahun 2026.

Barrichello dan Hamilton berbagi grid F1 antara tahun 2007 dan 2011.

Rubinho meraih kemenangan F1 terakhirnya di Grand Prix Italia 2009 setelah menyalip pole-sitter Hamilton dengan strategi satu pit-stop.

Hamilton tersingkir dari balapan di lap terakhir saat mengejar rekan setim Barrichello di Brawn GP, ​​Jenson Button, untuk posisi kedua.

Lama pensiun dari F1, Barichelo meraih gelar juara NASCAR Brazil Series pada akhir pekan lalu dengan kemenangan di balapan kandangnya di Sao Paulo.

Barichello Mendukung Hamilton Untuk Menang dengan Ferrari
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK News
"Ini Bukan Perpisahan" - Jonathan Rea Umumkan Pensiun di Akhir Musim 2025
23m ago
Jonathan Rea
WSBK News
Aruba.it Ducati Umumkan Iker Lecuona sebagai Pengganti Alvaro Bautista
50m ago
Alvaro Bautista
F1 News
Barichello Mendukung Hamilton Untuk Menang dengan Ferrari
1h ago
Rubens Barrichello
MotoGP News
Bastianini Akui Beruntung Menghindari Kontak dari Insiden MotoGP Hungaria
1h ago
Enea Bastianini 2025 Hungarian MotoGP
NASCAR News
Mantan Pembalap F1 Rubens Barichello Menangi Kejuaraan NASCAR Brasil
4h ago
Rubens Barrichello

More News

MotoGP News
Acosta Perlu Menenangkan Diri usai "Bencana" di Hari Sabtu
4h ago
Pedro Acosta, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Tim Rival Dikabarkan Coba Membajak Perez dan Bottas dari Cadillac
5h ago
Sergio Perez
MotoGP News
Di Giannantonio Sesali Kesempatan yang Terlewat di GP Hungaria
5h ago
Fabio di Giannantonio, bike problem, 2025 Hungarian MotoGP
F1 News
Oscar Piastri dan Zak Brown Meluruskan Rumor "Gesekan" di McLaren
18h ago
Zak Brown, Oscar Piastri
MotoGP News
Bagnaia Temukan "Pertanda Bagus" dari Akhir GP Hungaria yang Kacau
18h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Hungarian MotoGP