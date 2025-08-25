Red Bull Dikabarkan Melirik Juara IndyCar Alex Palou untuk 2026

Red Bull tampaknya sedang mengincar juara IndyCar empat kali, Alex Palou, sebagai pengganti Yuki Tsunoda untuk musim Formula 1 2026, menurut laporan dari IndyStar.

Mengutip sumber anonim, surat kabar yang berbasis di Indianapolis tersebut mengklaim bahwa Red Bull tertarik untuk menarik Palou dari Chip Ganassi Racing dan memasangkannya dengan Max Verstappen di tim F1 mereka.

Palou dan manajernya, Roger Yasukawa, telah dihubungi untuk dimintai komentar mengenai masalah ini, tetapi keduanya membantah telah melakukan pembicaraan dengan Red Bull mengenai kepindahan ke F1. Tim Ganassi juga telah menegaskan bahwa belum ada pembicaraan yang dilakukan.

Pembalap Spanyol itu memiliki kontrak dengan Ganassi hingga musim IndyCar 2026, tetapi diketahui bahwa kontraknya memuat klausul yang memungkinkannya untuk pindah ke F1, meskipun untuk mengaktifkannya kemungkinan akan membutuhkan uang transfer substansial.

Kabar ini berkebalikan dengan pernyataan pembalap Spanyol itu tiga bulan lalu, di mana Palou - yang baru saja memenangi Indianapolis 500 pertamanya - mengesampingkan opsi F1.

"[F1] tidak lagi menarik perhatian saya," ujarnya saat itu. "Saya masih menontonnya. Kejuaraan ini sangat besar. Luar biasa. Saya penggemar berat, tapi saya rasa mereka tidak sesenang saya di sini."

Palou, 28, sempat mempertimbangkan pindah ke F1 dan menandatangani kontrak dengan Arrow McLaren untuk musim IndyCar 2023 dengan tujuan membalap di F1 tahun berikutnya.

Namun, Chip Ganassi mengaktifkan opsi dalam kontrak Palou dan masalah ini berakhir di pengadilan.

Perselisihan tersebut diselesaikan dengan Palou tetap di CGR selama satu tahun lagi, sambil menyelesaikan program uji coba privat dengan tim F1 McLaren dan berpartisipasi dalam sesi latihan bebas untuk GP AS.

Setahun kemudian, Palou kembali membuat keputusan dramatis dan memilih untuk tetap bersama Ganassi daripada bergabung dengan McLaren di IndyCar.

McLaren menanggapi dengan menggugatnya di pengadilan dan menuntut ganti rugi yang dilaporkan sebesar puluhan juta euro untuk menutupi kerugian sponsor, biaya pengembangan, dan gaji di muka.

Palou mengakui dalam dokumen hukum bahwa ia telah melanggar kontraknya, tetapi menyatakan bahwa ia telah kehilangan kepercayaan pada McLaren akan memberinya kursi F1, dan mengatakan bahwa ia tidak bersedia "menunggu dan melihat apakah ada yang terluka" untuk mendapatkan kesempatan.