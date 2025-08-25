Red Bull Dikabarkan Melirik Juara IndyCar Alex Palou untuk 2026

Rumor yang baru-baru ini beredar mengaitkan Alex Palou dengan potensi kepindahan ke Red Bull pada tahun 2026.

Alex Palou
Alex Palou
© IndyCar

Red Bull tampaknya sedang mengincar juara IndyCar empat kali, Alex Palou, sebagai pengganti Yuki Tsunoda untuk musim Formula 1 2026, menurut laporan dari IndyStar.

Mengutip sumber anonim, surat kabar yang berbasis di Indianapolis tersebut mengklaim bahwa Red Bull tertarik untuk menarik Palou dari Chip Ganassi Racing dan memasangkannya dengan Max Verstappen di tim F1 mereka.

Palou dan manajernya, Roger Yasukawa, telah dihubungi untuk dimintai komentar mengenai masalah ini, tetapi keduanya membantah telah melakukan pembicaraan dengan Red Bull mengenai kepindahan ke F1. Tim Ganassi juga telah menegaskan bahwa belum ada pembicaraan yang dilakukan.

Pembalap Spanyol itu memiliki kontrak dengan Ganassi hingga musim IndyCar 2026, tetapi diketahui bahwa kontraknya memuat klausul yang memungkinkannya untuk pindah ke F1, meskipun untuk mengaktifkannya kemungkinan akan membutuhkan uang transfer substansial.

Kabar ini berkebalikan dengan pernyataan pembalap Spanyol itu tiga bulan lalu, di mana Palou - yang baru saja memenangi Indianapolis 500 pertamanya - mengesampingkan opsi F1.

"[F1] tidak lagi menarik perhatian saya," ujarnya saat itu. "Saya masih menontonnya. Kejuaraan ini sangat besar. Luar biasa. Saya penggemar berat, tapi saya rasa mereka tidak sesenang saya di sini."

Palou, 28, sempat mempertimbangkan pindah ke F1 dan menandatangani kontrak dengan Arrow McLaren untuk musim IndyCar 2023 dengan tujuan membalap di F1 tahun berikutnya.

Namun, Chip Ganassi mengaktifkan opsi dalam kontrak Palou dan masalah ini berakhir di pengadilan.

Perselisihan tersebut diselesaikan dengan Palou tetap di CGR selama satu tahun lagi, sambil menyelesaikan program uji coba privat dengan tim F1 McLaren dan berpartisipasi dalam sesi latihan bebas untuk GP AS.

Setahun kemudian, Palou kembali membuat keputusan dramatis dan memilih untuk tetap bersama Ganassi daripada bergabung dengan McLaren di IndyCar. 

McLaren menanggapi dengan menggugatnya di pengadilan dan menuntut ganti rugi yang dilaporkan sebesar puluhan juta euro untuk menutupi kerugian sponsor, biaya pengembangan, dan gaji di muka.

Palou mengakui dalam dokumen hukum bahwa ia telah melanggar kontraknya, tetapi menyatakan bahwa ia telah kehilangan kepercayaan pada McLaren akan memberinya kursi F1, dan mengatakan bahwa ia tidak bersedia "menunggu dan melihat apakah ada yang terluka" untuk mendapatkan kesempatan.

Red Bull Dikabarkan Melirik Juara IndyCar Alex Palou untuk 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Luca Marini Memuji Progres "Luar Biasa" Honda di MotoGP
1h ago
Luca Marini, Honda Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
WSBK News
Yamaha Bertekad Bawa Rea ke Podium WorldSBK sebelum Pensiun
1h ago
Jonathan Rea
MotoGP News
Bezzecchi Pasrah saat Marc Marquez Mengejar di GP Hungaria
2h ago
Marc Marquez, Marco Bezzecchi, 2025 Hungarian MotoGP
F1 News
Red Bull Dikabarkan Melirik Juara IndyCar Alex Palou untuk 2026
2h ago
Alex Palou
MotoGP News
BREAKING: Yamaha Umumkan Debut Prototype Mesin V4 di Misano
4h ago
Augusto Fernandez, 2025 Czech MotoGP

More News

MotoGP News
Martin Ungkap Penggantian Handlebar sebelum Finis Keempat di Balaton Park
4h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez Sebut Balaton Park "Akhir Pekan yang Perlu Dilupakan"
5h ago
Alex Marquez, 2025 MotoGP Hungarian Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
"Ini Bukan Perpisahan" - Jonathan Rea Umumkan Pensiun di Akhir Musim 2025
6h ago
Jonathan Rea
WSBK News
Aruba.it Ducati Umumkan Iker Lecuona sebagai Pengganti Alvaro Bautista
7h ago
Alvaro Bautista
F1 News
Barichello Mendukung Hamilton Untuk Menang dengan Ferrari
7h ago
Rubens Barrichello