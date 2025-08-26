Piastri Yakin Rivalitas Tidak akan Mengubah Hubungan dengan Norris

Oscar Piastri bartarung untuk gelar juara dunia di musim ketiganya di F1. Namun, untuk mewujudkan impiannya, ia harus mengalahkan Lando Norris - rekan setimnya di McLaren - yang lebih tua dan lebih berpengalaman.

Skenario ini umumnya menghadirkan ketegangan di dalam McLaren, tetapi Piastri dan Norris masih berhubungan baik sejauh musim ini.

Satu-satunya titik panas di antara keduanya terjadi di GP Kanada, di mana Norris menabrak Piastri saat memperebutkan posisi keempat dengan balapan menyisakan empat lap.

Namun, pembalap Inggris itu segera bertanggung jawab atas tabrakan tersebut untuk mencegah kecelakaan lebih lanjut.

Rivalitas tidak akan mengubah dinamika tim

Meskipun 2025 diyakini jadi satu-satunya kesempatan bagi kedua pembalap untuk memperebutkan gelar - mengingat regulasi baru berpotensi mengubah peta persaingan - Piastri menegaskan bahwa ia dan Norris berhati-hati agar rivalitas mereka tidak menggangu keharmonisan dalam tim.

"Hubungan kami tidak terlalu berubah," ujar Piastri kepada situs resmi McLaren. "Lingkungan kompetisi memang sangat berbeda tahun ini, tetapi hubungan kami kurang lebih sama. Cara kami bekerja sama, cara kami mencoba membantu tim, dan apa yang kami inginkan dari mobil, semuanya sama."

"Saya pikir kami berdua sangat sadar bahwa kami ingin meraih kesuksesan bersama tim ini untuk jangka panjang. Hal itu tidak luput dari perhatian kami berdua.

"Persaingan yang sehat tentu saja penting, tetapi penting untuk menjaga kekompakan tim, dan saya pikir kami berdua memiliki hal itu dalam pikiran kami."

Dengan 10 putaran tersisa, Piastri mempertahankan keunggulan tipis sembilan poin di klasemen pembalap. Sementara itu, Norris berada dalam momentum dengan tiga kemenangan dari empat putaran terakhir.

Saat Norris dikritik karena melakukan kesalahan di bawah tekanan, Piastri dipuji karena menunjukkan ketahanan mental dalam upaya pertamanya dalam pertarungan gelar.

Pembalap Australia itu mengatakan ia tidak merasakan banyak tekanan di paruh pertama musim ini, tetapi ia merasa telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengendalikan situasi.

“Saya bisa bilang saya telah menanganinya dengan baik, tetapi ini adalah periode di tahun ini di mana tekanan dalam perebutan gelar juara tidak terlalu terasa,” kata pembalap McLaren tersebut.

"Tentu saja, Anda tidak ingin kehilangan poin, tetapi masih terlalu dini untuk memikirkan musim ini dengan cara seperti itu. Pada tahap ini, Anda hanya ingin memasuki akhir pekan dengan berusaha memaksimalkannya, daripada memikirkan Kejuaraan secara keseluruhan.

"Jadi ya, saya rasa saya sudah menanganinya dengan baik, tetapi saya belum terlalu berkonsentrasi. Tekanannya akan semakin meningkat dari sini. Ketika kita memasuki paruh akhir tahun, saat itulah tekanan akan meningkat."