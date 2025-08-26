BREAKING: Cadillac Umumkan Perez dan Bottas untuk Musim F1 2026

Setelah berbulan-bulan spekulasi, Cadillac mengonfirmasi Valtteri Bottas dan Sergio Perez sebagai pembalap mereka untuk musim F1 2026.

Sergio Perez, Valtteri Bottas
Sergio Perez, Valtteri Bottas

Cadillac telah mengungkapkan bahwa pemenang balapan Formula 1, Sergio Perez dan Valtteri Bottas untuk menjadi pembalap mereka saat bergabung dengan grid pada tahun 2026.

Meski absen di musim 2025, kedua pembalap dipilih melalui proses evaluasi yang panjang selama musim panas yang melibatkan beberapa nama yang dikaitkan dengan proyek tersebut.

Pada suatu saat, Cadillac diperkirakan akan merekrut seorang rookie bersama seorang pembalap berpengalaman, tetapi pada akhirnya mereka memilih dua pembalap yang telah terbukti.

Dengan memilih Perez dan Bottas, Cadillac mencari stabilitas dan pengalaman untuk membimbing tim melewati musim debut yang diperkirakan akan penuh tantangan.

Perez adalah salah satu pembalap paling berpengalaman di pasar, dengan enam kemenangan, 39 podium, dari hampir 300 start balapan dalam CV-nya.

Checo memang kehilangan kursinya setelah menjalani 2024 yang sulit di Red Bull, tapi reputasinya meningkat setelah Liam Lawson dan Yuki Tsunoda kesulitan saat mengisi posisi yang ditinggalkannya di tim Milton Keynes.

Sementara itu, Bottas menjalani debut F1-nya pada tahun 2013 dan menjadi tokoh kunci dalam dominasi Mercedes sejak tahun 2017. Dari 247 start, ia telah meraih 10 kemenangan dan 67 podium.

Kedua pembalap kehilangan kursi setelah musim yang kurang memuaskan di tahun 2024. Perez didepak oleh Red Bull meskipun telah menandatangani kontrak baru pada musim panas sebelumnya, meskipun diketahui secara luas bahwa ia masih digaji untuk musim 2025.

Bottas kehilangan tempatnya karena Sauber memilih perombakan total susunan pembalapnya, meskipun ia tetap terlibat di paddock dengan bergabung kembali dengan Mercedes sebagai pembalap cadangan.

Mercedes telah mengindikasikan akan melepas Bottas jika kursi balap penuh waktu tersedia, yang membuka jalan bagi kembalinya ia dengan Cadillac.

BREAKING: Cadillac Umumkan Perez dan Bottas untuk Musim F1 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Aldeguer Ungkap Penyesalan dari Akhir Pekan Balaton Park
12m ago
Fermin Aldeguer, 2025 Hungarian MotoGP
MotoGP News
Quartararo Tetapkan Ekspektasi untuk Debut V4 Yamaha di Tes Misano
2h ago
Fabio Quartararo
F1 News
BREAKING: Cadillac Umumkan Perez dan Bottas untuk Musim F1 2026
2h ago
Sergio Perez, Valtteri Bottas
MotoGP News
Aprilia Ungkap Perubahan Kunci dari Meningkatkan Performa di Balaton
3h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
F1 News
Piastri Yakin Rivalitas Tidak akan Mengubah Hubungan dengan Norris
3h ago
Lando Norris and Oscar Piastri

More News

WSBK Feature
Line-Up WorldSBK 2026: Yang Sudah Dipastikan dan Rumor Terbaru
4h ago
Iker Lecuona
WSBK News
Alvaro Bautista Umumkan Tim Baru untuk Musim WorldSBK 2026
4h ago
Marco Barnabo, Alvaro Bautista. Credit: Barni Racing Team.
WSBK News
Hasil Tes WorldSBK Aragon Hari Senin di Sirkuit MotorLand
5h ago
Nicolo Bulega
MotoGP News
Luca Marini Memuji Progres "Luar Biasa" Honda di MotoGP
22h ago
Luca Marini, Honda Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP
WSBK News
Yamaha Bertekad Bawa Rea ke Podium WorldSBK sebelum Pensiun
23h ago
Jonathan Rea