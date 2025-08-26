BREAKING: Cadillac Umumkan Perez dan Bottas untuk Musim F1 2026

Cadillac telah mengungkapkan bahwa pemenang balapan Formula 1, Sergio Perez dan Valtteri Bottas untuk menjadi pembalap mereka saat bergabung dengan grid pada tahun 2026.

Meski absen di musim 2025, kedua pembalap dipilih melalui proses evaluasi yang panjang selama musim panas yang melibatkan beberapa nama yang dikaitkan dengan proyek tersebut.

Pada suatu saat, Cadillac diperkirakan akan merekrut seorang rookie bersama seorang pembalap berpengalaman, tetapi pada akhirnya mereka memilih dua pembalap yang telah terbukti.

Dengan memilih Perez dan Bottas, Cadillac mencari stabilitas dan pengalaman untuk membimbing tim melewati musim debut yang diperkirakan akan penuh tantangan.

Perez adalah salah satu pembalap paling berpengalaman di pasar, dengan enam kemenangan, 39 podium, dari hampir 300 start balapan dalam CV-nya.

Checo memang kehilangan kursinya setelah menjalani 2024 yang sulit di Red Bull, tapi reputasinya meningkat setelah Liam Lawson dan Yuki Tsunoda kesulitan saat mengisi posisi yang ditinggalkannya di tim Milton Keynes.

Sementara itu, Bottas menjalani debut F1-nya pada tahun 2013 dan menjadi tokoh kunci dalam dominasi Mercedes sejak tahun 2017. Dari 247 start, ia telah meraih 10 kemenangan dan 67 podium.

Kedua pembalap kehilangan kursi setelah musim yang kurang memuaskan di tahun 2024. Perez didepak oleh Red Bull meskipun telah menandatangani kontrak baru pada musim panas sebelumnya, meskipun diketahui secara luas bahwa ia masih digaji untuk musim 2025.

Bottas kehilangan tempatnya karena Sauber memilih perombakan total susunan pembalapnya, meskipun ia tetap terlibat di paddock dengan bergabung kembali dengan Mercedes sebagai pembalap cadangan.

Mercedes telah mengindikasikan akan melepas Bottas jika kursi balap penuh waktu tersedia, yang membuka jalan bagi kembalinya ia dengan Cadillac.