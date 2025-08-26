Christian Horner Tidak Pernah 'Melihat' Yuki Tsunoda di Red Bull

Yuki Tsunoda adalah pemilik kursi kedua Red Bull yang dikutuk, kesempatan untuk bersanding dengan Max Verstappen yang justru memakan banyak korban.

Liam Lawson dan Sergio Perez adalah dua nama yang dicopot dari kursi tersebut sejak akhir 2024, menambahkan daftar panjang yang meliputi Alex Albon dan Pierre Gasly di dalamnya.

Tsunoda tampaknya akan menjadi nama terbaru, degnan Red Bull dikaitkan dengan juara IndyCar Alex Palou untuk musim 2026.

Horner tidak pernah 'menilai' Tsunoda

Tapi, kedatangan Laurent Mekies sebagai Team Principal Red Bull, menggantikan Horner yang dipecat, memberikan harapan untuk Tsunoda.

"Dia jelas sedang bertarung untuk karier Formula 1-nya," ujar komentator Alex Jacques kepada podcast F1 Nation. "Paddock Formula 1 telah menerima bahwa kursi kedua [Red Bull] datang dengan kesulitan yang berat.

"Ada tanda-tanda yang menggembirakan di Belgia. Saya tahu itu adalah trek yang selama ini ia kuasai.

"Saya rasa manajemen sebelumnya tidak terlalu menghargai Tsunoda. Saya rasa manajemen saat ini menghargainya. Itu hanya akan membantunya, di paruh kedua musim ini."

Jolyon Palmer menambahkan: “Perubahan manajemen telah memberinya banyak keuntungan, itu jelas terlihat.

“Pada balapan pertama dengan manajemen baru, di Spa, ia mendapat lantai baru yang tidak akan ia dapatkan di era Horner.

“Jelas Mekies memiliki lebih banyak kepercayaan, dan ingin melihat lebih banyak dari Yuki.

“Itu peluang terbaiknya untuk tahun depan. Jika Red Bull menyingkirkannya, sulit untuk melihat di mana lagi ia akan berakhir di grid.

“Tapi siapa yang akan menggantikannya? Isack Hadjar telah tampil hebat. Lawson melakukan pekerjaan yang solid, mereka seimbang, tetapi mereka tidak akan mengembalikan Lawson ke Red Bull.

“Hadjar perlu tampil di level yang lebih tinggi daripada Lawson untuk mencapainya, dan saya tidak yakin dia akan melakukannya. Saya pikir mereka akan memberinya satu tahun lagi di tim junior.”

Bisakah Tsunoda bertahan di Red Bull sampai akhir musim?

Tsunoda tampil kurang memuaskan, terakhir kali finis di posisi ke-17 di Grand Prix F1 Hungaria sebelum jeda musim panas.

Ia berada di posisi ke-18 klasemen pembalap, bahkan di belakang kedua pembalap Racing Bulls.

Tsunoda seharusnya tidak terancam kehilangan kursi balapnya sebelum akhir musim, terlepas dari kekejaman Red Bull sebelumnya.

"Dia seharusnya [bertahan]," kata Jacques. "Karena kita tidak bisa terus-menerus bergonta-ganti [pembalap].

"Itu tidak akan menguntungkan siapa pun, itu tidak akan menguntungkan penggantinya.

"Tetaplah dukung dia, usahakan agar dia bisa terus berkembang. Ada teknisi balap di musim pertamanya yang melakukan tugas itu.

"Lihat apakah ada hasil yang lebih baik sebelum akhir tahun, lalu buat keputusan.

"Ada tiga pembalap bagus yang bisa mengisi posisi itu.

"Tapi setidaknya dia pantas mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan musim."

Tom Clarkson mencatat perbedaan filosofi yang jelas antara Horner dan Mekies, yang akan menguntungkan Tsunoda.

“Mekies tampaknya menginginkan dua mobil yang kompetitif, sedangkan cara Horner menjalankan bisnisnya adalah mempercayakan segalanya kepada Verstappen,” kata Clarkson.

Palmer yakin bahwa Verstappen tidak akan terganggu oleh Red Bull yang memberi waktu, bantuan, dan peningkatan performa mereka kepada Tsunoda yang tengah kesulitan.

“Dia mengonfirmasi bahwa dia akan tetap di tim tahun depan,” kata Palmer tentang Verstappen. “Karena mereka tidak sedang mengejar gelar juara, itu masuk akal. Mereka tidak mengorbankan apa pun pada mobil Verstappen kecuali suku cadang tambahan.

“Saya pikir dia akan baik-baik saja dengan itu. Dia akan melihat perubahan waktu bos sambil mencoba melihat apa yang terjadi dengan mobil Yuki.

“Terkadang, saya rasa Christian tidak tahu bahwa dia memiliki pembalap kedua di tim!

“Akan ada sedikit perubahan, tetapi Max tahu dialah bintangnya, dia akan tetap menjadi bintangnya.”