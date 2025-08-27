Duet Baru Cadillac F1 Jelaskan Keputusannya Menolak Tawaran Rival

Valtteri Bottas dan Sergio Perez diumumkan sebagai duet Cadillac F1 2026 pada hari Selasa, menyudahi babak spekulasi berbulan-bulan terkait line-up pembalap tim.

Meski keduanya memang mencari jalan kembali setelah didepak oleh tim masing-masing di akhir musim 2024, Cadillac ternyata bukan satu-satunya opsi yang mereka miliki.

Alpine diyakini telah melirik salah satu dari mereka untuk menggantikan Franco Colapinto yang tampil buruk musim ini, tetapi Bottas dan Perez menolak kesempatan itu dan malah berkomitmen pada Cadillac, yang akan menjadi tim ke-11 F1 di bawah peraturan baru.

Bottas terkesan dengan Cadillac

Sergio Perez, Valtteri Bottas

Bottas, yang memenangkan 10 Grand Prix bersama Mercedes, mengaku tertarik dengan visi jangka panjang Cadillac untuk membangun tim pemenang balapan di F1.

Meskipun merek General Motors ini awalnya akan memasuki F1 dengan mesin Ferrari, seperti mantan timnya, Sauber, mereka akan mengembangkan Power Unitnya sendiri mulai tahun 2029.

"Sejak saya mulai berbicara dengan Tim Formula 1 Cadillac, saya merasakan sesuatu yang berbeda – sesuatu yang ambisius namun juga membumi," kata Bottas.

"Ini bukan sekadar proyek balapan; ini adalah visi jangka panjang. Tidak setiap hari Anda mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang dibangun dari nol dan membantu membentuknya menjadi sesuatu yang benar-benar layak berada di grid F1®.

"Saya merasa terhormat dapat bekerja dengan beberapa tim terbaik di dunia, dan saya sudah dapat melihat profesionalisme dan semangat yang sama di sini.

"Ini adalah merek ikonik dengan warisan besar di dunia motorsport Amerika, dan menjadi bagian dari kisah ini saat memasuki panggung dunia F1 sungguh luar biasa bagi saya.

"Saya tak sabar untuk mewakili semangat balap Amerika di sirkuit-sirkuit terhebat di dunia. Saya juga ingin berterima kasih kepada Mercedes atas dukungan dan sportivitas mereka yang tak tergoyahkan dalam memfasilitasi langkah yang begitu menarik ini."

Perez tergoda dengan 'nama besar' Cadillac

Mantan bintang Red Bull, Perez, menekankan bahwa Cadillac bersemangat dan bertekad untuk tim barunya, yang ia yakini berpotensi menjadi yang terdepan seiring berjalannya waktu.

“Bergabung dengan Tim Formula 1 Cadillac adalah babak baru yang sangat menarik dalam karier saya,” kata Perez. “Sejak percakapan pertama kami, saya dapat merasakan semangat dan tekad di balik proyek ini.

"Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi bagian dari pembangunan tim yang dapat berkembang bersama sehingga, pada waktunya, kami akan bertarung di garis depan.

“Cadillac adalah nama legendaris di dunia motorsport Amerika, dan membantu membawa perusahaan yang fantastis ini ke Formula 1 adalah tanggung jawab yang besar, yang saya yakini dapat saya pikul. Saya bangga menjadi bagian dari proyek yang ambisius dan bermakna ini sejak awal.

“Saya sangat senang menjadi bagian dari susunan pemain yang dinamis, dan bersama-sama saya yakin kami dapat membantu membentuk tim ini menjadi pesaing sejati, tim Amerika.”