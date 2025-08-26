Empat Pembalap yang Kecewa setelah Pengumuman Cadillac F1

Cadillac memilih 'rute' aman dalam pemilihan line-up F1 2026 mereka, menduetkan Sergio Perez dan Valtteri Bottas yang memiliki resume sebagai pemenang Grand Prix F1.

Namun, hal ini membuat nama lain yang sebelumnya berada dalam daftar terpaksa mencari kursi lain.

Sejak awal, General Motors telah mengisyaratkan niatnya untuk merekrut pembalap kelahiran AS demi menghormati warisan Amerika mereka.

Namun, langsung menjadi jelas bahwa terlalu banyak rintangan untuk mencapai ambisi tersebut pada awal 2026. Cadillac masih berkomitmen untuk menciptakan jalur untuk pembalap Amerika menuju F1, namun itu tidak terjadi tahun depan.

Dengan keluarnya pembalap Amerika - khususnya dari IndyCar - dari arena balap, perhatian beralih kepada para pembalap berbakat yang berpengalaman di ajang balap Eropa.

Cadillac melirik pembalap muda Mercedes dan Aston Martin

Skuat yang dijalankan oleh TWG Global itu sempat mempertimbangkan duet pembalap berpengalaman dan rookie, pendekatan yang sama seperti Sauber tahun ini. Tim yang akan bertransformasi menjadi Audi itu memasangkan Nico Hulkenberg dengan rookie Gabriel Bortoleto.

Dua rookie yang dipertimbangkan Cadillac adalah pembalap cadangan Mercedes Frederik Vesti dan pembalap ketiga Aston Martin Felipe Drugovich.

Meskipun belum pernah berlaga di balapan F1 hingga saat ini, keduanya telah menempuh ribuan kilometer dengan mesin Grand Prix berkat program pembalap muda yang beragam.

Vesti juga merupakan bagian dari keluarga besar Cadillac setelah mendapatkan kesepakatan untuk membalap bagi tim pabrikan Action Express Racing di ajang ketahanan IMSA dan Le Mans 24 Hours.

Sementara itu, Drugovich kini telah dua kali start di Le Mans dengan prototipe LMDh Cadillac, dan ia juga bergabung dengan Vesti di AXR pada Daytona 24 Hours bulan Januari.

Pada akhirnya, baik Vesti maupun Drugovich tidak mendapatkan kursi tersebut, karena tim Amerika tersebut lebih memilih pengalaman daripada pemain muda.

Dua nama lain yang ditolak Cadillac

Dua nama lain yang dikaitkan dengan Cadillac memiliki keseimbangan antara umur dan pengalaman F1, Zhou Guanyu and Mick Schumacher.

Zhou sebelumnya dikelola oleh kepala tim Cadillac, Graeme Lowdon, dan saat ini menjadi pembalap cadangan untuk Ferrari, pabrikan yang telah bermitra dengan GM untuk entri F1-nya.

Menandatangani kontrak dengan Zhou akan membantu tim mempertahankan hubungan dekat dengan Ferrari saat mereka menyusun program Powertrain sendiri untuk musim 2029.

Namun, Bottas telah mengungguli Zhou secara komprehensif selama tahun terakhir mereka sebagai rekan satu tim di Sauber pada tahun 2024, sehingga memudahkan tim untuk memilih.

Schumacher juga dianggap sebagai pesaing, dengan pembalap Jerman itu telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk kembali ke F1 meskipun menikmati kesuksesan yang cukup besar dalam balap mobil sport bersama Alpine.

Pada akhirnya, Cadillac memutuskan untuk tidak memiliki pembalap muda dalam susunannya, menutup pintu bagi Schumacher - tetapi juga Zhou, Vesti, dan Drugovich.

Schumacher mungkin masih akan bergabung dengan Cadillac tahun depan, tetapi sebagai bagian dari tim pabrikan Jota di Kejuaraan Ketahanan Dunia.