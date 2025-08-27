Gandeng Tim Rival, Cadillac Siap Lakoni Tes Jelang Debut F1

Cadillac melanjutkan persiapan mereka jelang musim debut F1 tahun depan, mengumumkan Sergio Perez dan Valtteri Bottas sebagai duet pembalap mereka hari Selasa.

Masuknya mereka ke F1 juga bertepatan dengan pengenalan regulasi teknis baru, yang membuat jadwal tes pra-musim ditambah menjadi tiga, dengan total waktu di trek sebanyak 10 hari.

Sebagai tim baru Cadillac tida hanya perlu mempersiapkan mobil, tetapi juga mempersiapkan kru mereka menuju musim F1 yang intens.

Oleh karena itu, mencari kemitraan dengan tim lain untuk menjalankan mobil generasi yang lebih tua sebelum akhir 2025 akan membantu percepatan proses tersebut.

Tes tersebut rencananya akan digelar sebelum tes pra-musim di Catalunya bulan Januari, di mana mobil F1 Cadillac berada di trek untuk pertama kalinya.

"Kami juga akan melakukan uji coba mobil tahun ini," ujar kepala tim Graeme Lowdon kepada media, termasuk Crash.net.

"Tentu saja, kami harus bekerja sama dengan tim lain untuk melakukan itu, tetapi itu sepenuhnya diperbolehkan oleh peraturan.

"Kami tidak memiliki mobil TPC atau mobil yang dapat kami operasikan [sendiri]."

Sergio Perez akan diuntungan dengan tes Cadillac

Cadillac © XPB Images

Tes ini akan sangat penting bagi kedua pembalap mereka, khususnya Perez yang menghabiskan sepanjang 2025 di luar paddock setelah kehilangan kursi Red Bull akhir tahun lalu.

Berbeda dari Bottas yang memiliki waktu tes dalam perannya sebagai pembalap cadangan Mercedes, Perez tidak memiliki jarak tempuh dengan mobil Grand Prix sejak Abu Dhabi Grand Prix akhir tahun lalu.

"Jelas saya sudah lama tidak mengendarai apa pun selain gokart bersama putra saya," ujarnya.

"Tapi ada beberapa rencana dengan tim untuk menguji mobil Formula Satu sebelum akhir tahun. Dan jelas tahun depan dengan begitu banyak pengujian yang akan kami lakukan, itu akan membuat [karat] terakhir itu hilang dengan sangat cepat."

Ia menambahkan: "Saya pasti akan menghubungi tim secara teratur dan mengunjungi mereka.

"Saya juga menantikan untuk melihat apakah kami bisa mengemudi juga tahun ini sebelum akhir tahun, hanya untuk meningkatkan kecepatan saya lagi karena saya ingin siap semaksimal mungkin saat pengujian musim dingin dimulai."