Montoya Memilih Line-Up Ideal untuk Cadillac F1 di 2026

Cadillac akan bergabung dengan grid F1 pada tahun 2026 sebagai tim ke-11.

Skuat Amerika masih belum mengumumkan line-up pembalap mereka, tetapi Sergio Perez dan Valtteri Bottas telah banyak dikaitkan dengan Cadillac.

Duo ini saat ini tidak berada di grid setelah didepak oleh Red Bull dan Sauber.

Reputasi Perez telah pulih setelah Liam Lawson dan Yuki Tsunoda mengalami kesulitan di Red Bull.

Checo juga membawa dukungan finansial yang signifikan dari tanah kelahirannya Meksiko, dan akan menjadi aset penting bagi para sponsor.

Sementara itu, Bottas tetap aktif di F1 sebagai pembalap uji dan cadangan Mercedes.

Pemenang Grand Prix 10 kali ini mengungkapkan niatnya untuk tetap di F1, dan tahun terakhirnya di Sauber menunjukkan bahwa ia masih sangat cepat.

Berbicara kepada AS Colombia, Montoya menjelaskan bahwa awalnya, Cadillac sebaiknya memilih susunan pembalap Perez-Bottas.

Namun, mantan pembalap Williams tersebut berpendapat Cadillac sebaiknya segera mencari pembalap yang lebih muda.

"Ya, menurut saya, itulah pasangan yang tepat," kata Montoya. "Dan menurut saya, mereka seharusnya mengontrak satu pembalap untuk dua tahun dan yang lainnya untuk satu tahun.

"Berkomitmen untuk satu pembalap selama dua atau tiga tahun, lalu mulailah mencari pembalap yang lebih muda yang bisa menjadi masa depan yang lebih baik bagi mereka.

"Karena dua pembalap yang mereka miliki akan sangat bagus, tetapi mereka adalah pembalap yang dalam dua atau tiga tahun ke depan sudah akan berpikir untuk pensiun.

"Tetapi untuk tim yang baru terbentuk, itu akan menjadi pasangan yang ideal."

Perez akan “beradaptasi sedikit lebih baik”

Sebelum bergabung dengan Red Bull, Perez dikenal sebagai "raja lini tengah" F1.

Pebalap Meksiko ini cenderung meraih hasil gemilang di lini tengah, meraih beberapa podium di Force India.

Sergio Perez and Valtteri Bottas

Karier Bottas sebelum tiba di Mercedes juga impresif, memimpin Williams bertarung dekat di baris depan.

Sementara itu, perjalanannya di Sauber sedikit menyulitkan setelah memulainya dengan kuat tahun 2022.

Baru di musim terakhirnya ia mulai mendominasi rekan setimnya, Zhou Guanyu, ketika karier F1 mereka berdua dipertaruhkan.

"Dari keduanya, Checo," tambah Montoya. "Saya pikir Checo akan lebih cocok dengan profil dan segalanya, tetapi Bottas juga sangat cepat.

"Itu tergantung pada seberapa termotivasi Valtteri, karena saya pikir Valtteri sangat cepat dan bisa lebih cepat dari Checo, tetapi Valtteri sangat emosional, itu tergantung pada harinya."